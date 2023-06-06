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Мэр Новой Каховки заявил, что угрозы прекращения подачи воды в Крым нет - РИА Новости, 06.06.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
08:25 06.06.2023 (обновлено: 12:13 06.06.2023)
https://ria.ru/20230606/voda-1876357883.html
Мэр Новой Каховки заявил, что угрозы прекращения подачи воды в Крым нет
Мэр Новой Каховки заявил, что угрозы прекращения подачи воды в Крым нет - РИА Новости, 06.06.2023
Мэр Новой Каховки заявил, что угрозы прекращения подачи воды в Крым нет
Глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев заявил, что угрозы прекращения подачи воды по Северо-Крымскому каналу (СКК) нет. РИА Новости, 06.06.2023
2023-06-06T08:25
2023-06-06T12:13
специальная военная операция на украине
происшествия
новая каховка
владимир леонтьев (новая каховка)
херсонская область
разрушение каховской гэс
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн – РИА Новости. Глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев заявил, что угрозы прекращения подачи воды по Северо-Крымскому каналу (СКК) нет. "Угрозы обезвоживания СКК нет, а то крымчане заволновались. Головная станция СКК находится выше плотины", - сказал Леонтьев, слова которого приводит пресс-служба администрации. Ранее сообщалось, что верхняя часть ГЭС была разрушена в результате обстрелов минувшей ночью, сама дамба Каховского водохранилища не разрушена. Идет нерегулируемый сброс воды. Необходимости в эвакуации населения пока нет.
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новая каховка
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происшествия, новая каховка, владимир леонтьев (новая каховка), херсонская область , разрушение каховской гэс
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Новая Каховка, Владимир Леонтьев (Новая Каховка), Херсонская область , Разрушение Каховской ГЭС
Мэр Новой Каховки заявил, что угрозы прекращения подачи воды в Крым нет

Мэр Новой Каховки Леонтьев заявил об отсутствии угрозы прекращения подачи воды в Крым

© РИА Новости | Перейти в медиабанкДамба Северо-Крымского канала в Херсонской области
Дамба Северо-Крымского канала в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 06.06.2023
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Дамба Северо-Крымского канала в Херсонской области. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн – РИА Новости. Глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев заявил, что угрозы прекращения подачи воды по Северо-Крымскому каналу (СКК) нет.
«
"Угрозы обезвоживания СКК нет, а то крымчане заволновались. Головная станция СКК находится выше плотины", - сказал Леонтьев, слова которого приводит пресс-служба администрации.
Ранее сообщалось, что верхняя часть ГЭС была разрушена в результате обстрелов минувшей ночью, сама дамба Каховского водохранилища не разрушена. Идет нерегулируемый сброс воды. Необходимости в эвакуации населения пока нет.
Въезд на Каховскую ГЭС имени П. С. Непорожнего в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 06.06.2023
Мэр Новой Каховки сообщил, где может быть эвакуация после повреждения ГЭС
Вчера, 07:30
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияНовая КаховкаВладимир Леонтьев (Новая Каховка)Херсонская областьРазрушение Каховской ГЭС
 
 
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