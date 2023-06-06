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Мэр Новой Каховки заявил, что угрозы прекращения подачи воды в Крым нет
Мэр Новой Каховки заявил, что угрозы прекращения подачи воды в Крым нет - РИА Новости, 06.06.2023
Мэр Новой Каховки заявил, что угрозы прекращения подачи воды в Крым нет
Глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев заявил, что угрозы прекращения подачи воды по Северо-Крымскому каналу (СКК) нет. РИА Новости, 06.06.2023
2023-06-06T08:25
2023-06-06T08:25
2023-06-06T12:13
специальная военная операция на украине
происшествия
новая каховка
владимир леонтьев (новая каховка)
херсонская область
разрушение каховской гэс
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн – РИА Новости. Глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев заявил, что угрозы прекращения подачи воды по Северо-Крымскому каналу (СКК) нет. "Угрозы обезвоживания СКК нет, а то крымчане заволновались. Головная станция СКК находится выше плотины", - сказал Леонтьев, слова которого приводит пресс-служба администрации. Ранее сообщалось, что верхняя часть ГЭС была разрушена в результате обстрелов минувшей ночью, сама дамба Каховского водохранилища не разрушена. Идет нерегулируемый сброс воды. Необходимости в эвакуации населения пока нет.
https://ria.ru/20230606/evakuatsiya-1876354222.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Мэр Новой Каховки заявил, что угрозы прекращения подачи воды в Крым нет
Мэр Новой Каховки Леонтьев заявил об отсутствии угрозы прекращения подачи воды в Крым