https://ria.ru/20230606/voda-1876357757.html

В Новой Каховке заявили об возможных проблемах с подачей воды в Крым

В Новой Каховке заявили об возможных проблемах с подачей воды в Крым - РИА Новости, 06.06.2023

В Новой Каховке заявили об возможных проблемах с подачей воды в Крым

Разрушение Каховской ГЭС может привести к проблемам с поставкой днепровской воды в Крым, сообщил глава администрации Новой Каховки Владимир Леонтьев. РИА Новости, 06.06.2023

2023-06-06T08:24

2023-06-06T08:24

2023-06-06T12:13

владимир леонтьев (новая каховка)

андрей алексеенко

новая каховка

херсонская область

происшествия

разрушение каховской гэс

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн - РИА Новости. Разрушение Каховской ГЭС может привести к проблемам с поставкой днепровской воды в Крым, сообщил глава администрации Новой Каховки Владимир Леонтьев. В результате обстрела разрушена верхняя часть Каховской ГЭС, сообщил ранее Леонтьев. Подъем воды в городе составляет сейчас от 2,5 до четырех метров. "Единственная угроза (в результате разрушения Каховской ГЭС - ред.) на данный момент - это проблемы с поставкой воды в Крым", - сказал Леонтьев журналистам. В прибрежных районах Днепра ситуация под контролем, угрозы жизни людей нет, сотрудники МЧС и власти контролируют уровень воды в реке, сообщил ранее глава правительства Херсонской области Андрей Алексеенко.

https://ria.ru/20230606/zaes-1876356859.html

новая каховка

херсонская область

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Екатерина Зайцева

владимир леонтьев (новая каховка), андрей алексеенко, новая каховка, херсонская область , происшествия, разрушение каховской гэс