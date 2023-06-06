Рейтинг@Mail.ru
В Новой Каховке заявили об возможных проблемах с подачей воды в Крым - РИА Новости, 06.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:24 06.06.2023 (обновлено: 12:13 06.06.2023)
https://ria.ru/20230606/voda-1876357757.html
В Новой Каховке заявили об возможных проблемах с подачей воды в Крым
В Новой Каховке заявили об возможных проблемах с подачей воды в Крым - РИА Новости, 06.06.2023
В Новой Каховке заявили об возможных проблемах с подачей воды в Крым
Разрушение Каховской ГЭС может привести к проблемам с поставкой днепровской воды в Крым, сообщил глава администрации Новой Каховки Владимир Леонтьев. РИА Новости, 06.06.2023
2023-06-06T08:24
2023-06-06T12:13
владимир леонтьев (новая каховка)
андрей алексеенко
новая каховка
херсонская область
происшествия
разрушение каховской гэс
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1f/1781025258_0:0:3246:1826_1920x0_80_0_0_cb0bdcca6e48c179f4abf787a406ee07.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн - РИА Новости. Разрушение Каховской ГЭС может привести к проблемам с поставкой днепровской воды в Крым, сообщил глава администрации Новой Каховки Владимир Леонтьев. В результате обстрела разрушена верхняя часть Каховской ГЭС, сообщил ранее Леонтьев. Подъем воды в городе составляет сейчас от 2,5 до четырех метров. "Единственная угроза (в результате разрушения Каховской ГЭС - ред.) на данный момент - это проблемы с поставкой воды в Крым", - сказал Леонтьев журналистам. В прибрежных районах Днепра ситуация под контролем, угрозы жизни людей нет, сотрудники МЧС и власти контролируют уровень воды в реке, сообщил ранее глава правительства Херсонской области Андрей Алексеенко.
https://ria.ru/20230606/zaes-1876356859.html
новая каховка
херсонская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1f/1781025258_167:0:2898:2048_1920x0_80_0_0_acb9aaa5b1f0e0cda8b480ce27de8092.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владимир леонтьев (новая каховка), андрей алексеенко, новая каховка, херсонская область , происшествия, разрушение каховской гэс
Владимир Леонтьев (Новая Каховка), Андрей Алексеенко, Новая Каховка, Херсонская область , Происшествия, Разрушение Каховской ГЭС
В Новой Каховке заявили об возможных проблемах с подачей воды в Крым

Леонтьев: разрушение Каховской ГЭС может привести к проблемам с поставкой воды в Крым

© РИА Новости / Макс Ветров | Перейти в медиабанкПервая насосная станция (НС-1) Северо-Крымского канала для подъема и перекачки воды в селе Победное Джанкойского района в Крыму
Первая насосная станция (НС-1) Северо-Крымского канала для подъема и перекачки воды в селе Победное Джанкойского района в Крыму - РИА Новости, 1920, 06.06.2023
© РИА Новости / Макс Ветров
Перейти в медиабанк
Первая насосная станция (НС-1) Северо-Крымского канала для подъема и перекачки воды в селе Победное Джанкойского района в Крыму. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн - РИА Новости. Разрушение Каховской ГЭС может привести к проблемам с поставкой днепровской воды в Крым, сообщил глава администрации Новой Каховки Владимир Леонтьев.
В результате обстрела разрушена верхняя часть Каховской ГЭС, сообщил ранее Леонтьев. Подъем воды в городе составляет сейчас от 2,5 до четырех метров.
"Единственная угроза (в результате разрушения Каховской ГЭС - ред.) на данный момент - это проблемы с поставкой воды в Крым", - сказал Леонтьев журналистам.
В прибрежных районах Днепра ситуация под контролем, угрозы жизни людей нет, сотрудники МЧС и власти контролируют уровень воды в реке, сообщил ранее глава правительства Херсонской области Андрей Алексеенко.
Запорожская АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 06.06.2023
Угрозы для Запорожской АЭС на данный момент нет, заявил Рогов
Вчера, 08:08
 
Владимир Леонтьев (Новая Каховка)Андрей АлексеенкоНовая КаховкаХерсонская областьПроисшествияРазрушение Каховской ГЭС
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала