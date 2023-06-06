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В Новой Каховке заявили об возможных проблемах с подачей воды в Крым
В Новой Каховке заявили об возможных проблемах с подачей воды в Крым - РИА Новости, 06.06.2023
В Новой Каховке заявили об возможных проблемах с подачей воды в Крым
Разрушение Каховской ГЭС может привести к проблемам с поставкой днепровской воды в Крым, сообщил глава администрации Новой Каховки Владимир Леонтьев. РИА Новости, 06.06.2023
2023-06-06T08:24
2023-06-06T08:24
2023-06-06T12:13
владимир леонтьев (новая каховка)
андрей алексеенко
новая каховка
херсонская область
происшествия
разрушение каховской гэс
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн - РИА Новости. Разрушение Каховской ГЭС может привести к проблемам с поставкой днепровской воды в Крым, сообщил глава администрации Новой Каховки Владимир Леонтьев. В результате обстрела разрушена верхняя часть Каховской ГЭС, сообщил ранее Леонтьев. Подъем воды в городе составляет сейчас от 2,5 до четырех метров. "Единственная угроза (в результате разрушения Каховской ГЭС - ред.) на данный момент - это проблемы с поставкой воды в Крым", - сказал Леонтьев журналистам. В прибрежных районах Днепра ситуация под контролем, угрозы жизни людей нет, сотрудники МЧС и власти контролируют уровень воды в реке, сообщил ранее глава правительства Херсонской области Андрей Алексеенко.
https://ria.ru/20230606/zaes-1876356859.html
новая каховка
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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владимир леонтьев (новая каховка), андрей алексеенко, новая каховка, херсонская область , происшествия, разрушение каховской гэс
Владимир Леонтьев (Новая Каховка), Андрей Алексеенко, Новая Каховка, Херсонская область , Происшествия, Разрушение Каховской ГЭС
В Новой Каховке заявили об возможных проблемах с подачей воды в Крым
Леонтьев: разрушение Каховской ГЭС может привести к проблемам с поставкой воды в Крым