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Кувейт рассмотрит предложение России о взаимной отмене виз

Кувейт рассмотрит предложение России о взаимной отмене виз - РИА Новости, 06.06.2023

Кувейт рассмотрит предложение России о взаимной отмене виз

Власти Кувейта рассматривают проект решения России о взаимном аннулировании виз для граждан двух стран, сообщил в интервью кувейтской газете Al Qabas посол РФ в РИА Новости, 06.06.2023

2023-06-06T16:06

2023-06-06T16:06

2023-06-06T16:06

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ДОХА, 6 июн - РИА Новости. Власти Кувейта рассматривают проект решения России о взаимном аннулировании виз для граждан двух стран, сообщил в интервью кувейтской газете Al Qabas посол РФ в Кувейте Владимир Желтов. "Мы хотим привлекать туристов в Россию и проводим политику отмены виз со странами, из которых могут приезжать туристы, в том числе, с такими, как ОАЭ, Оман, Саудовская Аравия и Кувейт. Мы заинтересованы в отмене виз на въезд не только для обладателей дипломатических и специальных паспортов, но и для всех подданных на взаимной основе", - сказал посол. В этой связи он отметил, что российская сторона "представила проект решения об аннулировании виз для подданных этих стран, и теперь этот вопрос находится на рассмотрении кувейтской стороны". По словам дипломата, дипмиссия России в Кувейте выдала тысячи виз кувейтянам и иностранным резидентам эмирата с учетом того, что кувейтская авиакомпания Jazeera Airways ежедневно совершает вылеты между Москвой и Эль-Кувейтом.

https://ria.ru/20230414/chernogoriya-1865310483.html

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