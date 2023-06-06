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МИД работает над запуском арбитража в ООН против США из-за невыдачи виз
МИД работает над запуском арбитража в ООН против США из-за невыдачи виз - РИА Новости, 06.06.2023
МИД работает над запуском арбитража в ООН против США из-за невыдачи виз
Москва продолжит работу над запуском арбитража в ООН против США из-за невыдачи виз российским делегациям с учетом того, что генсек всемирной организации Антониу РИА Новости, 06.06.2023
2023-06-06T05:37
2023-06-06T05:37
2023-06-06T05:37
москва
антониу гутерреш
петр ильичев
в мире
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Москва продолжит работу над запуском арбитража в ООН против США из-за невыдачи виз российским делегациям с учетом того, что генсек всемирной организации Антониу Гутерреш не спешит инициировать эту процедуру, заявил РИА Новости директор департамента международных организаций МИД России Петр Ильичев. "Вопрос упирается в генерального секретаря, который должен инициировать. Он не хочет этого делать, непонятно почему, хотя у него есть прямое поручение государств-членов, которое уполномочивает его начать арбитражную процедуру", - сказал дипломат. Ильичев отметил, что российская сторона ставит этот вопрос на каждом заседании Шестого комитета, на каждом заседании комитета по сношениям со странами пребывания. "Будем продолжать работать, но инициировать должен генсек", - подчеркнул он. Ранее Гутерреш заявил в интервью РИА Новости, что сомневается, что запуск арбитража в отношении США поможет положительно решить проблему с выдачей виз дипломатам из России. Он пояснил, что "арбитраж не сможет предусматривать какие-либо принудительные меры". Глава МИД РФ Лавров ранее посетил штаб-квартиру ООН для участия в мероприятиях Совета безопасности. Министра в этой поездке не сопровождал пул журналистов, так как США вовремя не выдали им визы. Ранее российский дипломатический источник заявил, что американские журналисты будут испытывать на себе максимальный дискомфорт после невыдачи Вашингтоном американских виз пулу российских СМИ для работы на мероприятиях по линии ООН в Нью-Йорке. Москва и ранее указывала на проблемы в выдаче виз, в первую очередь, дипломатам, командированным в ООН, в связи с чем заявляла о необходимости запустить арбитраж против США. Так, в конце марта первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил РИА Новости, что Москва рассчитывает на скорейший запуск генсеком организации такой процедуры.
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москва, антониу гутерреш, петр ильичев, в мире
Москва, Антониу Гутерреш, Петр Ильичев, В мире
МИД работает над запуском арбитража в ООН против США из-за невыдачи виз
МИД: Москва продолжит работу над запуском арбитража в ООН против США из-за невыдачи виз
МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Москва продолжит работу над запуском арбитража в ООН против США из-за невыдачи виз российским делегациям с учетом того, что генсек всемирной организации Антониу Гутерреш не спешит инициировать эту процедуру, заявил РИА Новости директор департамента международных организаций МИД России Петр Ильичев.
«
"Вопрос упирается в генерального секретаря, который должен инициировать. Он не хочет этого делать, непонятно почему, хотя у него есть прямое поручение государств-членов, которое уполномочивает его начать арбитражную процедуру", - сказал дипломат.
Ильичев отметил, что российская сторона ставит этот вопрос на каждом заседании Шестого комитета, на каждом заседании комитета по сношениям со странами пребывания.
"Будем продолжать работать, но инициировать должен генсек", - подчеркнул он.
Ранее Гутерреш заявил в интервью РИА Новости, что сомневается, что запуск арбитража в отношении США поможет положительно решить проблему с выдачей виз дипломатам из России. Он пояснил, что "арбитраж не сможет предусматривать какие-либо принудительные меры".
Глава МИД РФ Лавров ранее посетил штаб-квартиру ООН для участия в мероприятиях Совета безопасности. Министра в этой поездке не сопровождал пул журналистов, так как США вовремя не выдали им визы. Ранее российский дипломатический источник заявил, что американские журналисты будут испытывать на себе максимальный дискомфорт после невыдачи Вашингтоном американских виз пулу российских СМИ для работы на мероприятиях по линии ООН в Нью-Йорке.
Москва и ранее указывала на проблемы в выдаче виз, в первую очередь, дипломатам, командированным в ООН, в связи с чем заявляла о необходимости запустить арбитраж против США. Так, в конце марта первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил РИА Новости, что Москва
рассчитывает на скорейший запуск генсеком организации такой процедуры.
Посол Антонов назвал невыдачу США виз делегации России в ООН возмутительной