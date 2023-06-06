Рейтинг@Mail.ru
МИД работает над запуском арбитража в ООН против США из-за невыдачи виз - РИА Новости, 06.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:37 06.06.2023
https://ria.ru/20230606/vizy-1876349280.html
МИД работает над запуском арбитража в ООН против США из-за невыдачи виз
МИД работает над запуском арбитража в ООН против США из-за невыдачи виз - РИА Новости, 06.06.2023
МИД работает над запуском арбитража в ООН против США из-за невыдачи виз
Москва продолжит работу над запуском арбитража в ООН против США из-за невыдачи виз российским делегациям с учетом того, что генсек всемирной организации Антониу РИА Новости, 06.06.2023
2023-06-06T05:37
2023-06-06T05:37
москва
антониу гутерреш
петр ильичев
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/14/1825490087_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f4a28229b5d25a0d8f5ddc871e3d20fb.jpg
МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Москва продолжит работу над запуском арбитража в ООН против США из-за невыдачи виз российским делегациям с учетом того, что генсек всемирной организации Антониу Гутерреш не спешит инициировать эту процедуру, заявил РИА Новости директор департамента международных организаций МИД России Петр Ильичев. "Вопрос упирается в генерального секретаря, который должен инициировать. Он не хочет этого делать, непонятно почему, хотя у него есть прямое поручение государств-членов, которое уполномочивает его начать арбитражную процедуру", - сказал дипломат. Ильичев отметил, что российская сторона ставит этот вопрос на каждом заседании Шестого комитета, на каждом заседании комитета по сношениям со странами пребывания. "Будем продолжать работать, но инициировать должен генсек", - подчеркнул он. Ранее Гутерреш заявил в интервью РИА Новости, что сомневается, что запуск арбитража в отношении США поможет положительно решить проблему с выдачей виз дипломатам из России. Он пояснил, что "арбитраж не сможет предусматривать какие-либо принудительные меры". Глава МИД РФ Лавров ранее посетил штаб-квартиру ООН для участия в мероприятиях Совета безопасности. Министра в этой поездке не сопровождал пул журналистов, так как США вовремя не выдали им визы. Ранее российский дипломатический источник заявил, что американские журналисты будут испытывать на себе максимальный дискомфорт после невыдачи Вашингтоном американских виз пулу российских СМИ для работы на мероприятиях по линии ООН в Нью-Йорке. Москва и ранее указывала на проблемы в выдаче виз, в первую очередь, дипломатам, командированным в ООН, в связи с чем заявляла о необходимости запустить арбитраж против США. Так, в конце марта первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил РИА Новости, что Москва рассчитывает на скорейший запуск генсеком организации такой процедуры.
https://ria.ru/20230419/vizy-1866488883.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/14/1825490087_160:0:2891:2048_1920x0_80_0_0_98bee3fa5b9327897f190615f4ee0059.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, антониу гутерреш, петр ильичев, в мире
Москва, Антониу Гутерреш, Петр Ильичев, В мире
МИД работает над запуском арбитража в ООН против США из-за невыдачи виз

МИД: Москва продолжит работу над запуском арбитража в ООН против США из-за невыдачи виз

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел России
Здание Министерства иностранных дел России - РИА Новости, 1920, 06.06.2023
© РИА Новости / Мария Девахина
Перейти в медиабанк
Здание Министерства иностранных дел России. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Москва продолжит работу над запуском арбитража в ООН против США из-за невыдачи виз российским делегациям с учетом того, что генсек всемирной организации Антониу Гутерреш не спешит инициировать эту процедуру, заявил РИА Новости директор департамента международных организаций МИД России Петр Ильичев.
«
"Вопрос упирается в генерального секретаря, который должен инициировать. Он не хочет этого делать, непонятно почему, хотя у него есть прямое поручение государств-членов, которое уполномочивает его начать арбитражную процедуру", - сказал дипломат.
Ильичев отметил, что российская сторона ставит этот вопрос на каждом заседании Шестого комитета, на каждом заседании комитета по сношениям со странами пребывания.
"Будем продолжать работать, но инициировать должен генсек", - подчеркнул он.
Ранее Гутерреш заявил в интервью РИА Новости, что сомневается, что запуск арбитража в отношении США поможет положительно решить проблему с выдачей виз дипломатам из России. Он пояснил, что "арбитраж не сможет предусматривать какие-либо принудительные меры".
Глава МИД РФ Лавров ранее посетил штаб-квартиру ООН для участия в мероприятиях Совета безопасности. Министра в этой поездке не сопровождал пул журналистов, так как США вовремя не выдали им визы. Ранее российский дипломатический источник заявил, что американские журналисты будут испытывать на себе максимальный дискомфорт после невыдачи Вашингтоном американских виз пулу российских СМИ для работы на мероприятиях по линии ООН в Нью-Йорке.
Москва и ранее указывала на проблемы в выдаче виз, в первую очередь, дипломатам, командированным в ООН, в связи с чем заявляла о необходимости запустить арбитраж против США. Так, в конце марта первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил РИА Новости, что Москва рассчитывает на скорейший запуск генсеком организации такой процедуры.
Посол РФ в США Анатолий Антонов - РИА Новости, 1920, 19.04.2023
Посол Антонов назвал невыдачу США виз делегации России в ООН возмутительной
19 апреля, 23:59
 
МоскваАнтониу ГутеррешПетр ИльичевВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала