https://ria.ru/20230606/vizy-1876349280.html

МИД работает над запуском арбитража в ООН против США из-за невыдачи виз

МИД работает над запуском арбитража в ООН против США из-за невыдачи виз - РИА Новости, 06.06.2023

МИД работает над запуском арбитража в ООН против США из-за невыдачи виз

Москва продолжит работу над запуском арбитража в ООН против США из-за невыдачи виз российским делегациям с учетом того, что генсек всемирной организации Антониу РИА Новости, 06.06.2023

2023-06-06T05:37

2023-06-06T05:37

2023-06-06T05:37

москва

антониу гутерреш

петр ильичев

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/14/1825490087_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f4a28229b5d25a0d8f5ddc871e3d20fb.jpg

МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Москва продолжит работу над запуском арбитража в ООН против США из-за невыдачи виз российским делегациям с учетом того, что генсек всемирной организации Антониу Гутерреш не спешит инициировать эту процедуру, заявил РИА Новости директор департамента международных организаций МИД России Петр Ильичев. "Вопрос упирается в генерального секретаря, который должен инициировать. Он не хочет этого делать, непонятно почему, хотя у него есть прямое поручение государств-членов, которое уполномочивает его начать арбитражную процедуру", - сказал дипломат. Ильичев отметил, что российская сторона ставит этот вопрос на каждом заседании Шестого комитета, на каждом заседании комитета по сношениям со странами пребывания. "Будем продолжать работать, но инициировать должен генсек", - подчеркнул он. Ранее Гутерреш заявил в интервью РИА Новости, что сомневается, что запуск арбитража в отношении США поможет положительно решить проблему с выдачей виз дипломатам из России. Он пояснил, что "арбитраж не сможет предусматривать какие-либо принудительные меры". Глава МИД РФ Лавров ранее посетил штаб-квартиру ООН для участия в мероприятиях Совета безопасности. Министра в этой поездке не сопровождал пул журналистов, так как США вовремя не выдали им визы. Ранее российский дипломатический источник заявил, что американские журналисты будут испытывать на себе максимальный дискомфорт после невыдачи Вашингтоном американских виз пулу российских СМИ для работы на мероприятиях по линии ООН в Нью-Йорке. Москва и ранее указывала на проблемы в выдаче виз, в первую очередь, дипломатам, командированным в ООН, в связи с чем заявляла о необходимости запустить арбитраж против США. Так, в конце марта первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил РИА Новости, что Москва рассчитывает на скорейший запуск генсеком организации такой процедуры.

https://ria.ru/20230419/vizy-1866488883.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, антониу гутерреш, петр ильичев, в мире