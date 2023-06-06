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СБУ заочно предъявила обвинения журналистке Витязевой - РИА Новости, 06.06.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
18:33 06.06.2023
https://ria.ru/20230606/vityazeva-1876555338.html
СБУ заочно предъявила обвинения журналистке Витязевой
СБУ заочно предъявила обвинения журналистке Витязевой - РИА Новости, 06.06.2023
СБУ заочно предъявила обвинения журналистке Витязевой
Служба безопасности Украины заявила во вторник в своем Telegram-канале, что заочно предъявила обвинения журналистке российского агентства News Front Юлии... РИА Новости, 06.06.2023
2023-06-06T18:33
2023-06-06T18:33
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
юлия витязева
служба безопасности украины
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Служба безопасности Украины заявила во вторник в своем Telegram-канале, что заочно предъявила обвинения журналистке российского агентства News Front Юлии Витязевой в поддержке спецоперации РФ на Украине. "Контрразведчики и следователи Службы безопасности собрали доказательную базу на еще одну вражескую пропагандистку, которая занимается информационно-подрывной деятельностью против Украины. Речь идет об уроженке Одессы, блогерше Юлии Лозановой, более известной под псевдонимом Юлия Витязева", - говорится в сообщении СБУ. В ведомстве утверждают, что Витязева через все доступные медиа-площадки поддерживала спецоперацию РФ. "На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили блогерше о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины: "коллаборационная деятельность" и оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ". Витязевой грозит 12 лет тюрьмы. По информации ведомства, Витязева сейчас находится на территории РФ. Ранее СБУ неоднократно предъявляла заочные обвинения представителям РФ, однако ни к каким последствиям это не привело. Киевский режим неоднократно выступал с надуманными обвинениями в адрес журналистов. Задолго до начала российской спецоперации на Украине были запрещены все российские средства массовой информации, больше года провел под стражей возглавлявший портал "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский, которого обвиняли в госизмене и поддержке самопровозглашенных республик Донбасса. На пять лет были введены санкции против украинских телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK, которые ассоциируют с оппозиционным политиком Медведчуком. Позднее под санкции на Украине попали издания "Страна.ua" и "Шарий.нет". Были убиты журналисты Олесь Бузина и Павел Шеремет. Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
https://ria.ru/20230403/podolyaka-1862746348.html
https://ria.ru/20230407/obvinenie-1863774086.html
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в мире, украина, россия, юлия витязева , служба безопасности украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Юлия Витязева , Служба безопасности Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
СБУ заочно предъявила обвинения журналистке Витязевой

СБУ заочно обвинила журналистку Витязеву в поддержке спецоперации на Украине

© Фото : Юлия Витязева/ВКонтактеЖурналистка Юлия Витязева
Журналистка Юлия Витязева - РИА Новости, 1920, 06.06.2023
© Фото : Юлия Витязева/ВКонтакте
Журналистка Юлия Витязева. Архивное фото
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Служба безопасности Украины заявила во вторник в своем Telegram-канале, что заочно предъявила обвинения журналистке российского агентства News Front Юлии Витязевой в поддержке спецоперации РФ на Украине.
"Контрразведчики и следователи Службы безопасности собрали доказательную базу на еще одну вражескую пропагандистку, которая занимается информационно-подрывной деятельностью против Украины. Речь идет об уроженке Одессы, блогерше Юлии Лозановой, более известной под псевдонимом Юлия Витязева", - говорится в сообщении СБУ.
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В ведомстве утверждают, что Витязева через все доступные медиа-площадки поддерживала спецоперацию РФ. "На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили блогерше о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины: "коллаборационная деятельность" и оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ". Витязевой грозит 12 лет тюрьмы.
По информации ведомства, Витязева сейчас находится на территории РФ. Ранее СБУ неоднократно предъявляла заочные обвинения представителям РФ, однако ни к каким последствиям это не привело.
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7 апреля, 14:54
Киевский режим неоднократно выступал с надуманными обвинениями в адрес журналистов. Задолго до начала российской спецоперации на Украине были запрещены все российские средства массовой информации, больше года провел под стражей возглавлявший портал "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский, которого обвиняли в госизмене и поддержке самопровозглашенных республик Донбасса. На пять лет были введены санкции против украинских телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK, которые ассоциируют с оппозиционным политиком Медведчуком. Позднее под санкции на Украине попали издания "Страна.ua" и "Шарий.нет". Были убиты журналисты Олесь Бузина и Павел Шеремет.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияЮлия ВитязеваСлужба безопасности УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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