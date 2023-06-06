https://ria.ru/20230606/vityazeva-1876555338.html

СБУ заочно предъявила обвинения журналистке Витязевой

СБУ заочно предъявила обвинения журналистке Витязевой - РИА Новости, 06.06.2023

СБУ заочно предъявила обвинения журналистке Витязевой

Служба безопасности Украины заявила во вторник в своем Telegram-канале, что заочно предъявила обвинения журналистке российского агентства News Front Юлии... РИА Новости, 06.06.2023

2023-06-06T18:33

2023-06-06T18:33

2023-06-06T18:33

специальная военная операция на украине

в мире

украина

россия

юлия витязева

служба безопасности украины

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Служба безопасности Украины заявила во вторник в своем Telegram-канале, что заочно предъявила обвинения журналистке российского агентства News Front Юлии Витязевой в поддержке спецоперации РФ на Украине. "Контрразведчики и следователи Службы безопасности собрали доказательную базу на еще одну вражескую пропагандистку, которая занимается информационно-подрывной деятельностью против Украины. Речь идет об уроженке Одессы, блогерше Юлии Лозановой, более известной под псевдонимом Юлия Витязева", - говорится в сообщении СБУ. В ведомстве утверждают, что Витязева через все доступные медиа-площадки поддерживала спецоперацию РФ. "На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили блогерше о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины: "коллаборационная деятельность" и оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ". Витязевой грозит 12 лет тюрьмы. По информации ведомства, Витязева сейчас находится на территории РФ. Ранее СБУ неоднократно предъявляла заочные обвинения представителям РФ, однако ни к каким последствиям это не привело. Киевский режим неоднократно выступал с надуманными обвинениями в адрес журналистов. Задолго до начала российской спецоперации на Украине были запрещены все российские средства массовой информации, больше года провел под стражей возглавлявший портал "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский, которого обвиняли в госизмене и поддержке самопровозглашенных республик Донбасса. На пять лет были введены санкции против украинских телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK, которые ассоциируют с оппозиционным политиком Медведчуком. Позднее под санкции на Украине попали издания "Страна.ua" и "Шарий.нет". Были убиты журналисты Олесь Бузина и Павел Шеремет. Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

https://ria.ru/20230403/podolyaka-1862746348.html

https://ria.ru/20230407/obvinenie-1863774086.html

https://ria.ru/20230417/ukraina-1865828618.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, россия, юлия витязева , служба безопасности украины, ситуация в днр и лнр