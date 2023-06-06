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Продюсер "Трех дней дождя" рассказал о состоянии Глеба Викторова - РИА Новости, 06.06.2023
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Шоубиз
 
18:34 06.06.2023 (обновлено: 18:43 06.06.2023)
https://ria.ru/20230606/viktorov-1876547644.html
Продюсер "Трех дней дождя" рассказал о состоянии Глеба Викторова
Продюсер "Трех дней дождя" рассказал о состоянии Глеба Викторова - РИА Новости, 06.06.2023
Продюсер "Трех дней дождя" рассказал о состоянии Глеба Викторова
Продюсер группы "Три дня дождя" Сергей Slem сообщил в Telegram-канале лейбла Izba о состоянии вокалиста Глеба Викторова. РИА Новости, 06.06.2023
2023-06-06T18:34
2023-06-06T18:43
шоубиз
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МОСКВА, 6 июн – РИА Новости. Продюсер группы "Три дня дождя" Сергей Slem сообщил в Telegram-канале лейбла Izba о состоянии вокалиста Глеба Викторова."Поговорил с Глебом. Ему уже лучше. Сразу же обсуждали дела и большой концерт в ноябре, он накидывал идеи. Этого человека не остановить!" – приводят слова продюсера. Концерт группы "Три дня дождя" четвертого июня в "Теле-клубе" Екатеринбурга закончился неадекватным поведением Глеба Викторова в середине шоу. Сначала он нечленораздельно пел, потом упал на сцену и продолжил петь лежа. Охранники забрали музыканта.После этого продюсер команды вышел на связь и сообщил о том, что группа приостанавливает свою работу и концертную деятельность. Он пояснил, что Викторов был пьян во время выхода на сцену.Сейчас Глеб Викторов находится в клинике под наблюдением врачей. По их словам, организм артиста был изношен.
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Продюсер "Трех дней дождя" рассказал о состоянии Глеба Викторова

Продюсер "Трех дней дождя" Сергей Slem рассказал, что Глебу Викторову стало лучше

© Фото : соцсети артистаВокалист группы "Три дня дождя" Глеб Викторов
Вокалист группы Три дня дождя Глеб Викторов - РИА Новости, 1920, 06.06.2023
© Фото : соцсети артиста
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 июн – РИА Новости. Продюсер группы "Три дня дождя" Сергей Slem сообщил в Telegram-канале лейбла Izba о состоянии вокалиста Глеба Викторова.
«
"Поговорил с Глебом. Ему уже лучше. Сразу же обсуждали дела и большой концерт в ноябре, он накидывал идеи. Этого человека не остановить!" – приводят слова продюсера.
Концерт группы "Три дня дождя" четвертого июня в "Теле-клубе" Екатеринбурга закончился неадекватным поведением Глеба Викторова в середине шоу. Сначала он нечленораздельно пел, потом упал на сцену и продолжил петь лежа. Охранники забрали музыканта.
После этого продюсер команды вышел на связь и сообщил о том, что группа приостанавливает свою работу и концертную деятельность. Он пояснил, что Викторов был пьян во время выхода на сцену.
Сейчас Глеб Викторов находится в клинике под наблюдением врачей. По их словам, организм артиста был изношен.
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