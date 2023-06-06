https://ria.ru/20230606/viktorov-1876547644.html

Продюсер "Трех дней дождя" рассказал о состоянии Глеба Викторова

Продюсер "Трех дней дождя" рассказал о состоянии Глеба Викторова - РИА Новости, 06.06.2023

Продюсер "Трех дней дождя" рассказал о состоянии Глеба Викторова

Продюсер группы "Три дня дождя" Сергей Slem сообщил в Telegram-канале лейбла Izba о состоянии вокалиста Глеба Викторова. РИА Новости, 06.06.2023

2023-06-06T18:34

2023-06-06T18:34

2023-06-06T18:43

шоубиз

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новости шоу-бизнеса

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МОСКВА, 6 июн – РИА Новости. Продюсер группы "Три дня дождя" Сергей Slem сообщил в Telegram-канале лейбла Izba о состоянии вокалиста Глеба Викторова."Поговорил с Глебом. Ему уже лучше. Сразу же обсуждали дела и большой концерт в ноябре, он накидывал идеи. Этого человека не остановить!" – приводят слова продюсера. Концерт группы "Три дня дождя" четвертого июня в "Теле-клубе" Екатеринбурга закончился неадекватным поведением Глеба Викторова в середине шоу. Сначала он нечленораздельно пел, потом упал на сцену и продолжил петь лежа. Охранники забрали музыканта.После этого продюсер команды вышел на связь и сообщил о том, что группа приостанавливает свою работу и концертную деятельность. Он пояснил, что Викторов был пьян во время выхода на сцену.Сейчас Глеб Викторов находится в клинике под наблюдением врачей. По их словам, организм артиста был изношен.

https://ria.ru/20230606/arbenina-1876415944.html

екатеринбург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Галина Соколова

екатеринбург, новости шоу-бизнеса