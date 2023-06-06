Рейтинг@Mail.ru
Суд в Москве впервые рассмотрит протокол против Viber - РИА Новости, 06.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:11 06.06.2023 (обновлено: 12:13 06.06.2023)
https://ria.ru/20230606/viber-1876432979.html
Суд в Москве впервые рассмотрит протокол против Viber
Суд в Москве впервые рассмотрит протокол против Viber - РИА Новости, 06.06.2023
Суд в Москве впервые рассмотрит протокол против Viber
Мировой судья судебного участка Таганского района Москвы впервые рассмотрит протокол в отношении мессенджера Viber о неудалении некоего запрещенного контента,... РИА Новости, 06.06.2023
2023-06-06T12:11
2023-06-06T12:13
москва
viber
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151980/64/1519806439_0:0:3022:1699_1920x0_80_0_0_29fa6961056b740c5dbbab68705e372c.jpg
МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Мировой судья судебного участка Таганского района Москвы впервые рассмотрит протокол в отношении мессенджера Viber о неудалении некоего запрещенного контента, сообщили РИА Новости в суде."Зарегистрирован первый протокол в отношении мессенджера Viber, составленный Роскомнадзором по части 2 статьи 13.41 КоАП РФ", - сказала собеседница агентства.Протокол составлен за неудаление запрещенного контента, кроме того, в этот же день зарегистрирован аналогичный протокол в отношении мессенджера Telegram. Дата рассмотрения пока не назначена, детали - а именно о каких материалах речь - также не раскрываются.
https://ria.ru/20230601/vikipediya-1875515398.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151980/64/1519806439_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_da4c6a39ae161e438ecc84b02a4a4b7b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, viber, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Москва, Viber, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Суд в Москве впервые рассмотрит протокол против Viber

Суд в Москве впервые рассмотрит протокол против Viber за неудаление запрещенной информации

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЛоготип мессенджера Viber
Логотип мессенджера Viber - РИА Новости, 1920, 06.06.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Логотип мессенджера Viber. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Мировой судья судебного участка Таганского района Москвы впервые рассмотрит протокол в отношении мессенджера Viber о неудалении некоего запрещенного контента, сообщили РИА Новости в суде.
"Зарегистрирован первый протокол в отношении мессенджера Viber, составленный Роскомнадзором по части 2 статьи 13.41 КоАП РФ", - сказала собеседница агентства.
Протокол составлен за неудаление запрещенного контента, кроме того, в этот же день зарегистрирован аналогичный протокол в отношении мессенджера Telegram. Дата рассмотрения пока не назначена, детали - а именно о каких материалах речь - также не раскрываются.
Молоток в зале судебных заседаний
Фонд Wikimedia вновь оштрафовали за отказ удалить статью из "Википедии"
1 июня, 13:13
 
МоскваViberФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала