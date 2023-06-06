https://ria.ru/20230606/viber-1876432979.html
Суд в Москве впервые рассмотрит протокол против Viber
Суд в Москве впервые рассмотрит протокол против Viber - РИА Новости, 06.06.2023
Суд в Москве впервые рассмотрит протокол против Viber
Мировой судья судебного участка Таганского района Москвы впервые рассмотрит протокол в отношении мессенджера Viber о неудалении некоего запрещенного контента,... РИА Новости, 06.06.2023
2023-06-06T12:11
2023-06-06T12:11
2023-06-06T12:13
москва
viber
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Мировой судья судебного участка Таганского района Москвы впервые рассмотрит протокол в отношении мессенджера Viber о неудалении некоего запрещенного контента, сообщили РИА Новости в суде."Зарегистрирован первый протокол в отношении мессенджера Viber, составленный Роскомнадзором по части 2 статьи 13.41 КоАП РФ", - сказала собеседница агентства.Протокол составлен за неудаление запрещенного контента, кроме того, в этот же день зарегистрирован аналогичный протокол в отношении мессенджера Telegram. Дата рассмотрения пока не назначена, детали - а именно о каких материалах речь - также не раскрываются.
https://ria.ru/20230601/vikipediya-1875515398.html
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москва, viber, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Москва, Viber, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Суд в Москве впервые рассмотрит протокол против Viber
Суд в Москве впервые рассмотрит протокол против Viber за неудаление запрещенной информации