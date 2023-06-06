https://ria.ru/20230606/ukraina-1876574642.html
Зеленский рассчитывает на предоставление гарантий безопасности Украине
Зеленский рассчитывает на предоставление гарантий безопасности Украине - РИА Новости, 06.06.2023
Зеленский рассчитывает на предоставление гарантий безопасности Украине
Владимир Зеленский заявил, что рассчитывает получить гарантии безопасности для Украины на саммите НАТО в Вильнюсе. РИА Новости, 06.06.2023
2023-06-06T19:38
2023-06-06T19:38
2023-06-06T19:38
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что рассчитывает получить гарантии безопасности для Украины на саммите НАТО в Вильнюсе. "Нам надо это на бумаге, чтобы кто-то из лидеров не начал нарратив касаемо того, что общественность устает, экономика устает, мы не можем давать соответствующие объемы (военной, экономической помощи – ред.). Поэтому нужны гарантии на бумаге", - сказал Зеленский на пресс-конференции, отвечая на вопрос, может ли Киев получить гарантии безопасности на саммите НАТО. Пресс-конференцию транслирует общественная телерадиокомпания "Суспiльне" ("Общественное") . По его словам, среди гарантий, которые нужны Украине, финансовые – помощь в выплате соцвыплат, военная помощь и "санкционные гарантии". "Для чего нас зовут на этот саммит? Если мы понимаем, что нас там не ждут и гарантии на бумаге никто не даст, то зачем мы встречаемся?" - отметил Зеленский. На уточняющий вопрос, что будет, если не дадут гарантии безопасности, он ответил, что, напротив, там будут даны "самые мощные гарантии безопасности".
https://ria.ru/20230606/oon-1876561390.html
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в мире, украина, владимир зеленский, нато, вильнюс, киев, литва
В мире, Украина, Владимир Зеленский, НАТО, Вильнюс, Киев, Литва
Зеленский рассчитывает на предоставление гарантий безопасности Украине
Зеленский рассчитывает на предоставление гарантий безопасности Украине на саммите НАТО
МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что рассчитывает получить гарантии безопасности для Украины на саммите НАТО в Вильнюсе.
"Нам надо это на бумаге, чтобы кто-то из лидеров не начал нарратив касаемо того, что общественность устает, экономика устает, мы не можем давать соответствующие объемы (военной, экономической помощи – ред.). Поэтому нужны гарантии на бумаге", - сказал Зеленский на пресс-конференции, отвечая на вопрос, может ли Киев
получить гарантии безопасности на саммите НАТО.
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Пресс-конференцию транслирует общественная телерадиокомпания "Суспiльне" ("Общественное") .
По его словам, среди гарантий, которые нужны Украине, финансовые – помощь в выплате соцвыплат, военная помощь и "санкционные гарантии". "Для чего нас зовут на этот саммит? Если мы понимаем, что нас там не ждут и гарантии на бумаге никто не даст, то зачем мы встречаемся?" - отметил Зеленский. На уточняющий вопрос, что будет, если не дадут гарантии безопасности, он ответил, что, напротив, там будут даны "самые мощные гарантии безопасности".
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