https://ria.ru/20230606/ukraina-1876574642.html

Зеленский рассчитывает на предоставление гарантий безопасности Украине

Зеленский рассчитывает на предоставление гарантий безопасности Украине - РИА Новости, 06.06.2023

Зеленский рассчитывает на предоставление гарантий безопасности Украине

Владимир Зеленский заявил, что рассчитывает получить гарантии безопасности для Украины на саммите НАТО в Вильнюсе. РИА Новости, 06.06.2023

2023-06-06T19:38

2023-06-06T19:38

2023-06-06T19:38

в мире

украина

владимир зеленский

нато

вильнюс

киев

литва

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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что рассчитывает получить гарантии безопасности для Украины на саммите НАТО в Вильнюсе. "Нам надо это на бумаге, чтобы кто-то из лидеров не начал нарратив касаемо того, что общественность устает, экономика устает, мы не можем давать соответствующие объемы (военной, экономической помощи – ред.). Поэтому нужны гарантии на бумаге", - сказал Зеленский на пресс-конференции, отвечая на вопрос, может ли Киев получить гарантии безопасности на саммите НАТО. Пресс-конференцию транслирует общественная телерадиокомпания "Суспiльне" ("Общественное") . По его словам, среди гарантий, которые нужны Украине, финансовые – помощь в выплате соцвыплат, военная помощь и "санкционные гарантии". "Для чего нас зовут на этот саммит? Если мы понимаем, что нас там не ждут и гарантии на бумаге никто не даст, то зачем мы встречаемся?" - отметил Зеленский. На уточняющий вопрос, что будет, если не дадут гарантии безопасности, он ответил, что, напротив, там будут даны "самые мощные гарантии безопасности".

https://ria.ru/20230606/oon-1876561390.html

https://ria.ru/20230606/vsu-1876559864.html

украина

вильнюс

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в мире, украина, владимир зеленский, нато, вильнюс, киев, литва