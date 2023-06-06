https://ria.ru/20230606/ukraina-1876544437.html
Бербок рассказала, что ее поразило во время поездок по миру
Бербок рассказала, что ее поразило во время поездок по миру - РИА Новости, 06.06.2023
Бербок рассказала, что ее поразило во время поездок по миру
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила во вторник, что во время ее поездок по миру ей неоднократно говорили, что не интересуются ситуацией на... РИА Новости, 06.06.2023
2023-06-06T17:54
2023-06-06T17:54
2023-06-06T17:55
специальная военная операция на украине
в мире
украина
европа
россия
анналена бербок
евросоюз
мид германии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0f/1788645001_0:0:3015:1696_1920x0_80_0_0_d42ea8aee4d43f272a0eceb396582184.jpg
МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила во вторник, что во время ее поездок по миру ей неоднократно говорили, что не интересуются ситуацией на Украине и даже спрашивали, где находится эта страна. "Я могу понять, что угроза от этой войны у вас здесь, в Латинской Америке, воспринимается иначе, чем у нас в Европе. Я повсюду в мире слышала: "Где вы были, когда вы нам были нужны?" А еще: "Где, собственно, находится, Украина?"," - сказала Бербок в своей речи в Сан-Паулу. По ее словам, за пределами Европы многие люди больше интересуются, что происходит с ценами в супермаркете, чем событиями в стране в тысячах километрах от них. Однако, по словам Бербок, именно вооруженный конфликт на Украине привел к росту цен на продовольствие по всему миру. После начала специальной военной операции на Украине предпринимались усилия по минимизации ее воздействия на мировые продовольственные рынки. Черноморская зерновая инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле. Президент РФ Владимир Путин в сентябре указывал, что Запад вывозит большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки.
https://ria.ru/20230605/politika-1875316499.html
украина
европа
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0f/1788645001_165:0:2894:2047_1920x0_80_0_0_0176f775d496342143d7f379fe7838d4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, европа, россия, анналена бербок, евросоюз, мид германии
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Европа, Россия, Анналена Бербок, Евросоюз, МИД Германии
Бербок рассказала, что ее поразило во время поездок по миру
Глава МИД ФРГ Бербок посетовала, что за пределами ЕС ее спрашивали, где находится Украина
МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила во вторник, что во время ее поездок по миру ей неоднократно говорили, что не интересуются ситуацией на Украине и даже спрашивали, где находится эта страна.
«
"Я могу понять, что угроза от этой войны у вас здесь, в Латинской Америке, воспринимается иначе, чем у нас в Европе. Я повсюду в мире слышала: "Где вы были, когда вы нам были нужны?" А еще: "Где, собственно, находится, Украина?"," - сказала Бербок в своей речи в Сан-Паулу.
По ее словам, за пределами Европы многие люди больше интересуются, что происходит с ценами в супермаркете, чем событиями в стране в тысячах километрах от них. Однако, по словам Бербок, именно вооруженный конфликт на Украине привел к росту цен на продовольствие по всему миру.
После начала специальной военной операции на Украине предпринимались усилия по минимизации ее воздействия на мировые продовольственные рынки. Черноморская зерновая инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле. Президент РФ Владимир Путин в сентябре указывал, что Запад вывозит большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки.
Угодили в западню. Почему США и ЕС захотели свернуть конфликт на Украине