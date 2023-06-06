https://ria.ru/20230606/ukraina-1876544437.html

Бербок рассказала, что ее поразило во время поездок по миру

Бербок рассказала, что ее поразило во время поездок по миру - РИА Новости, 06.06.2023

Бербок рассказала, что ее поразило во время поездок по миру

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила во вторник, что во время ее поездок по миру ей неоднократно говорили, что не интересуются ситуацией на... РИА Новости, 06.06.2023

2023-06-06T17:54

2023-06-06T17:54

2023-06-06T17:55

специальная военная операция на украине

в мире

украина

европа

россия

анналена бербок

евросоюз

мид германии

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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила во вторник, что во время ее поездок по миру ей неоднократно говорили, что не интересуются ситуацией на Украине и даже спрашивали, где находится эта страна. "Я могу понять, что угроза от этой войны у вас здесь, в Латинской Америке, воспринимается иначе, чем у нас в Европе. Я повсюду в мире слышала: "Где вы были, когда вы нам были нужны?" А еще: "Где, собственно, находится, Украина?"," - сказала Бербок в своей речи в Сан-Паулу. По ее словам, за пределами Европы многие люди больше интересуются, что происходит с ценами в супермаркете, чем событиями в стране в тысячах километрах от них. Однако, по словам Бербок, именно вооруженный конфликт на Украине привел к росту цен на продовольствие по всему миру. После начала специальной военной операции на Украине предпринимались усилия по минимизации ее воздействия на мировые продовольственные рынки. Черноморская зерновая инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле. Президент РФ Владимир Путин в сентябре указывал, что Запад вывозит большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки.

https://ria.ru/20230605/politika-1875316499.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, европа, россия, анналена бербок, евросоюз, мид германии