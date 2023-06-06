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Бербок рассказала, что ее поразило во время поездок по миру - РИА Новости, 06.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:54 06.06.2023 (обновлено: 17:55 06.06.2023)
https://ria.ru/20230606/ukraina-1876544437.html
Бербок рассказала, что ее поразило во время поездок по миру
Бербок рассказала, что ее поразило во время поездок по миру - РИА Новости, 06.06.2023
Бербок рассказала, что ее поразило во время поездок по миру
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила во вторник, что во время ее поездок по миру ей неоднократно говорили, что не интересуются ситуацией на... РИА Новости, 06.06.2023
2023-06-06T17:54
2023-06-06T17:55
специальная военная операция на украине
в мире
украина
европа
россия
анналена бербок
евросоюз
мид германии
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила во вторник, что во время ее поездок по миру ей неоднократно говорили, что не интересуются ситуацией на Украине и даже спрашивали, где находится эта страна. "Я могу понять, что угроза от этой войны у вас здесь, в Латинской Америке, воспринимается иначе, чем у нас в Европе. Я повсюду в мире слышала: "Где вы были, когда вы нам были нужны?" А еще: "Где, собственно, находится, Украина?"," - сказала Бербок в своей речи в Сан-Паулу. По ее словам, за пределами Европы многие люди больше интересуются, что происходит с ценами в супермаркете, чем событиями в стране в тысячах километрах от них. Однако, по словам Бербок, именно вооруженный конфликт на Украине привел к росту цен на продовольствие по всему миру. После начала специальной военной операции на Украине предпринимались усилия по минимизации ее воздействия на мировые продовольственные рынки. Черноморская зерновая инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле. Президент РФ Владимир Путин в сентябре указывал, что Запад вывозит большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки.
https://ria.ru/20230605/politika-1875316499.html
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в мире, украина, европа, россия, анналена бербок, евросоюз, мид германии
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Европа, Россия, Анналена Бербок, Евросоюз, МИД Германии
Бербок рассказала, что ее поразило во время поездок по миру

Глава МИД ФРГ Бербок посетовала, что за пределами ЕС ее спрашивали, где находится Украина

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел Германии Анналена Бербок
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок - РИА Новости, 1920, 06.06.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок. Архивное фото
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила во вторник, что во время ее поездок по миру ей неоднократно говорили, что не интересуются ситуацией на Украине и даже спрашивали, где находится эта страна.
«
"Я могу понять, что угроза от этой войны у вас здесь, в Латинской Америке, воспринимается иначе, чем у нас в Европе. Я повсюду в мире слышала: "Где вы были, когда вы нам были нужны?" А еще: "Где, собственно, находится, Украина?"," - сказала Бербок в своей речи в Сан-Паулу.
По ее словам, за пределами Европы многие люди больше интересуются, что происходит с ценами в супермаркете, чем событиями в стране в тысячах километрах от них. Однако, по словам Бербок, именно вооруженный конфликт на Украине привел к росту цен на продовольствие по всему миру.
После начала специальной военной операции на Украине предпринимались усилия по минимизации ее воздействия на мировые продовольственные рынки. Черноморская зерновая инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле. Президент РФ Владимир Путин в сентябре указывал, что Запад вывозит большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаЕвропаРоссияАнналена БербокЕвросоюзМИД Германии
 
 
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