https://ria.ru/20230606/ukraina-1876511655.html

СМИ узнали, как разрушение Каховской ГЭС скажется на ВСУ

СМИ узнали, как разрушение Каховской ГЭС скажется на ВСУ - РИА Новости, 06.06.2023

СМИ узнали, как разрушение Каховской ГЭС скажется на ВСУ

Разрушение Каховской ГЭС лишает Украину надежды на то, что ВСУ смогут начать успешный штурм левого берега Днепра, пишет Newsweek. РИА Новости, 06.06.2023

2023-06-06T16:09

2023-06-06T16:09

2023-06-06T16:09

в мире

украина

андрей загороднюк

владимир леонтьев (новая каховка)

вооруженные силы украины

каховская гэс

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МОСКВА, 6 июня — РИА Новости. Разрушение Каховской ГЭС лишает Украину надежды на то, что ВСУ смогут начать успешный штурм левого берега Днепра, пишет Newsweek."Это фактически делает невозможным переход через реку в этом районе. Даже проводить операции во всей этой области будет намного сложнее", — пояснил изданию Андрей Загороднюк, который занимал пост министра обороны Украины с 2019 по 2020 год.Министерство обороны Украины ранее объявило, что подразделения "переходят к наступательным операциям в некоторых районах", а также выступило с публичным призывом сохранять молчание в связи с любыми развитиями наступления.Верхняя часть Каховской ГЭС, расположенная в Херсонской области, разрушена, сообщил во вторник утром глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев. По его словам, это произошло в результате серии ударов со стороны украинских войск минувшей ночью. Удар наносился, предположительно, из РСЗО "Ольха".

https://ria.ru/20230606/zasedanie-1876356655.html

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в мире, украина, андрей загороднюк, владимир леонтьев (новая каховка), вооруженные силы украины, каховская гэс