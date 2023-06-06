Рейтинг@Mail.ru
СМИ узнали, как разрушение Каховской ГЭС скажется на ВСУ - РИА Новости, 06.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:09 06.06.2023
https://ria.ru/20230606/ukraina-1876511655.html
СМИ узнали, как разрушение Каховской ГЭС скажется на ВСУ
СМИ узнали, как разрушение Каховской ГЭС скажется на ВСУ - РИА Новости, 06.06.2023
СМИ узнали, как разрушение Каховской ГЭС скажется на ВСУ
Разрушение Каховской ГЭС лишает Украину надежды на то, что ВСУ смогут начать успешный штурм левого берега Днепра, пишет Newsweek. РИА Новости, 06.06.2023
2023-06-06T16:09
2023-06-06T16:09
в мире
украина
андрей загороднюк
владимир леонтьев (новая каховка)
вооруженные силы украины
каховская гэс
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/06/1876382409_88:0:2870:1565_1920x0_80_0_0_58252a81a1fba23bad5c37408b0f60c2.jpg
МОСКВА, 6 июня — РИА Новости. Разрушение Каховской ГЭС лишает Украину надежды на то, что ВСУ смогут начать успешный штурм левого берега Днепра, пишет Newsweek."Это фактически делает невозможным переход через реку в этом районе. Даже проводить операции во всей этой области будет намного сложнее", — пояснил изданию Андрей Загороднюк, который занимал пост министра обороны Украины с 2019 по 2020 год.Министерство обороны Украины ранее объявило, что подразделения "переходят к наступательным операциям в некоторых районах", а также выступило с публичным призывом сохранять молчание в связи с любыми развитиями наступления.Верхняя часть Каховской ГЭС, расположенная в Херсонской области, разрушена, сообщил во вторник утром глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев. По его словам, это произошло в результате серии ударов со стороны украинских войск минувшей ночью. Удар наносился, предположительно, из РСЗО "Ольха".
https://ria.ru/20230606/zasedanie-1876356655.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/06/1876382409_495:0:2582:1565_1920x0_80_0_0_b37b5b0f57f38c5801dbd3ba7ce57448.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, андрей загороднюк, владимир леонтьев (новая каховка), вооруженные силы украины, каховская гэс
В мире, Украина, Андрей Загороднюк, Владимир Леонтьев (Новая Каховка), Вооруженные силы Украины, Каховская ГЭС
СМИ узнали, как разрушение Каховской ГЭС скажется на ВСУ

Newsweek: разрушение Каховской ГЭС лишает Украину возможности пересечь Днепр

© AP Photo / Ukrainian Presidential OfficeПоследствия обстрела Каховской ГЭС со стороны ВСУ
Последствия обстрела Каховской ГЭС со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 06.06.2023
© AP Photo / Ukrainian Presidential Office
Последствия обстрела Каховской ГЭС со стороны ВСУ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 июня — РИА Новости. Разрушение Каховской ГЭС лишает Украину надежды на то, что ВСУ смогут начать успешный штурм левого берега Днепра, пишет Newsweek.
"Это фактически делает невозможным переход через реку в этом районе. Даже проводить операции во всей этой области будет намного сложнее", — пояснил изданию Андрей Загороднюк, который занимал пост министра обороны Украины с 2019 по 2020 год.
Министерство обороны Украины ранее объявило, что подразделения "переходят к наступательным операциям в некоторых районах", а также выступило с публичным призывом сохранять молчание в связи с любыми развитиями наступления.
Верхняя часть Каховской ГЭС, расположенная в Херсонской области, разрушена, сообщил во вторник утром глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев. По его словам, это произошло в результате серии ударов со стороны украинских войск минувшей ночью. Удар наносился, предположительно, из РСЗО "Ольха".
Здание Каховской ГЭС в Новой Каховке - РИА Новости, 1920, 06.06.2023
Зеленский собирает экстренное заседание из-за подрыва Каховской ГЭС
Вчера, 08:08
 
В миреУкраинаАндрей ЗагороднюкВладимир Леонтьев (Новая Каховка)Вооруженные силы УкраиныКаховская ГЭС
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала