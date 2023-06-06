https://ria.ru/20230606/ukraina-1876428603.html

"Шокирует дезинформация". На Западе обратились к Мишелю после слов о России

"Шокирует дезинформация". На Западе обратились к Мишелю после слов о России - РИА Новости, 06.06.2023

"Шокирует дезинформация". На Западе обратились к Мишелю после слов о России

Пользователи Twitter осудили главу Евросовета Шарля Мишеля за обвинение России в атаке на Каховскую ГЭС. РИА Новости, 06.06.2023

2023-06-06T11:56

2023-06-06T11:56

2023-06-06T14:09

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евросовет

разрушение каховской гэс

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МОСКВА, 6 июня — РИА Новости. Пользователи Twitter осудили главу Евросовета Шарля Мишеля за обвинение России в атаке на Каховскую ГЭС."А откуда уверенность, что это не Украина? Просто интересно", - заметил Alexandros Ali."Шокирует дезинформация, которую вы распространяете с официального аккаунта ЕС", — поддержал DZogbo."Доказательства? Или обвинение без доказательств является новейшей западной ценностью?" — сыронизировал Geroman."Какой смысл России делать что-то подобное? Вы либо ничего не понимаете, либо просто глупо шутите", — написал Kirppu."Вот кто решительно поддерживает контрнаступление вместо того, чтобы призывать сесть за стол переговоров. ЕС должен вернуть голос разума", — заключили в дискуссии.

https://ria.ru/20230520/ekonomika-1873141771.html

https://ria.ru/20230606/ges-1876412678.html

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в мире, россия, украина, шарль мишель, евросоюз, twitter, евросовет, разрушение каховской гэс