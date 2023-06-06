https://ria.ru/20230606/ukraina-1876428603.html
"Шокирует дезинформация". На Западе обратились к Мишелю после слов о России
"Шокирует дезинформация". На Западе обратились к Мишелю после слов о России - РИА Новости, 06.06.2023
"Шокирует дезинформация". На Западе обратились к Мишелю после слов о России
Пользователи Twitter осудили главу Евросовета Шарля Мишеля за обвинение России в атаке на Каховскую ГЭС. РИА Новости, 06.06.2023
2023-06-06T11:56
2023-06-06T11:56
2023-06-06T14:09
в мире
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разрушение каховской гэс
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МОСКВА, 6 июня — РИА Новости. Пользователи Twitter осудили главу Евросовета Шарля Мишеля за обвинение России в атаке на Каховскую ГЭС."А откуда уверенность, что это не Украина? Просто интересно", - заметил Alexandros Ali."Шокирует дезинформация, которую вы распространяете с официального аккаунта ЕС", — поддержал DZogbo."Доказательства? Или обвинение без доказательств является новейшей западной ценностью?" — сыронизировал Geroman."Какой смысл России делать что-то подобное? Вы либо ничего не понимаете, либо просто глупо шутите", — написал Kirppu."Вот кто решительно поддерживает контрнаступление вместо того, чтобы призывать сесть за стол переговоров. ЕС должен вернуть голос разума", — заключили в дискуссии.
https://ria.ru/20230520/ekonomika-1873141771.html
https://ria.ru/20230606/ges-1876412678.html
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в мире, россия, украина, шарль мишель, евросоюз, twitter, евросовет, разрушение каховской гэс
В мире, Россия, Украина, Шарль Мишель, Евросоюз, Twitter, Евросовет, Разрушение Каховской ГЭС
"Шокирует дезинформация". На Западе обратились к Мишелю после слов о России
Пользователи Twitter обвинили главу Евросовета Мишеля в дезинформации о России
МОСКВА, 6 июня — РИА Новости. Пользователи Twitter осудили главу Евросовета Шарля Мишеля за обвинение России в атаке на Каховскую ГЭС.
"А откуда уверенность, что это не Украина? Просто интересно", - заметил Alexandros Ali.
"Шокирует дезинформация, которую вы распространяете с официального аккаунта ЕС", — поддержал DZogbo.
"Доказательства? Или обвинение без доказательств является новейшей западной ценностью?" — сыронизировал Geroman.
ЕС и G7 продолжат "удары" по экономике России, заявил глава Евросовета
"Какой смысл России делать что-то подобное? Вы либо ничего не понимаете, либо просто глупо шутите", — написал Kirppu.
"Вот кто решительно поддерживает контрнаступление вместо того, чтобы призывать сесть за стол переговоров. ЕС должен вернуть голос разума", — заключили в дискуссии.
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