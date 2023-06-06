https://ria.ru/20230606/ukraina-1876409231.html
Слова Сунака о российских военных шокировали пользователей Сети
Слова Сунака о российских военных шокировали пользователей Сети - РИА Новости, 06.06.2023
Слова Сунака о российских военных шокировали пользователей Сети
Вы - поджигатели конфликта, нужно заключить мирное соглашение", — написал Otto Kalvo. РИА Новости, 06.06.2023
2023-06-06T10:56
2023-06-06T10:56
2023-06-06T10:56
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 6 июн – РИА Новости. Пользователи Twitter раскритиковали премьер-министра Великобритании Риши Сунака после заявления о том, что Украину необходимо обеспечить боевой авиацией для вытеснения российских военных с территории республики. "Вы - поджигатели конфликта, нужно заключить мирное соглашение", — написал Otto Kalvo. "Всегда детские комментарии у Сунака - никакой геополитической зрелости", — поддержал Iain Simcock. "Будьте мудрым, будьте лидером, который может принести мир", — отметил Varshney. "Мир в наших интересах, а не затяжной конфликт, который мы помогаем финансировать", — поделился мнением еще один пользователь. "Нужно прекратить финансировать этот конфликт", — заключили читатели. Запад постоянно призывает Россию к переговорам, Москва проявляет готовность к ним, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от дискуссий. Постпред России при ООН Василий Небензя заявлял в интервью РИА Новости, что Москва готова рассмотреть предложения Киева по урегулированию, учитывающие предложения российской стороны и ситуацию "на земле", однако украинский режим в этом не заинтересован.
https://ria.ru/20230606/zelenskiy-1876380840.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Риши Сунак, Россия, Украина, Киев
Слова Сунака о российских военных шокировали пользователей Сети
Пользователи Twitter осудили Сунака за слова о российских военных на Украине