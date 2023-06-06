https://ria.ru/20230606/ukraina-1876409231.html

Слова Сунака о российских военных шокировали пользователей Сети

Слова Сунака о российских военных шокировали пользователей Сети - РИА Новости, 06.06.2023

Слова Сунака о российских военных шокировали пользователей Сети

Вы - поджигатели конфликта, нужно заключить мирное соглашение", — написал Otto Kalvo. РИА Новости, 06.06.2023

2023-06-06T10:56

2023-06-06T10:56

2023-06-06T10:56

специальная военная операция на украине

в мире

риши сунак

россия

украина

киев

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0e/1831295310_0:0:2794:1573_1920x0_80_0_0_32a1c82c1e4c72d9a13abe5295ed576a.jpg

МОСКВА, 6 июн – РИА Новости. Пользователи Twitter раскритиковали премьер-министра Великобритании Риши Сунака после заявления о том, что Украину необходимо обеспечить боевой авиацией для вытеснения российских военных с территории республики. "Вы - поджигатели конфликта, нужно заключить мирное соглашение", — написал Otto Kalvo. "Всегда детские комментарии у Сунака - никакой геополитической зрелости", — поддержал Iain Simcock. "Будьте мудрым, будьте лидером, который может принести мир", — отметил Varshney. "Мир в наших интересах, а не затяжной конфликт, который мы помогаем финансировать", — поделился мнением еще один пользователь. "Нужно прекратить финансировать этот конфликт", — заключили читатели. Запад постоянно призывает Россию к переговорам, Москва проявляет готовность к ним, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от дискуссий. Постпред России при ООН Василий Небензя заявлял в интервью РИА Новости, что Москва готова рассмотреть предложения Киева по урегулированию, учитывающие предложения российской стороны и ситуацию "на земле", однако украинский режим в этом не заинтересован.

https://ria.ru/20230606/zelenskiy-1876380840.html

https://ria.ru/20230605/politika-1875316499.html

россия

украина

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, риши сунак, россия, украина, киев