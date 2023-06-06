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Слова Сунака о российских военных шокировали пользователей Сети - РИА Новости, 06.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:56 06.06.2023
https://ria.ru/20230606/ukraina-1876409231.html
Слова Сунака о российских военных шокировали пользователей Сети
Слова Сунака о российских военных шокировали пользователей Сети - РИА Новости, 06.06.2023
Слова Сунака о российских военных шокировали пользователей Сети
Вы - поджигатели конфликта, нужно заключить мирное соглашение", — написал Otto Kalvo. РИА Новости, 06.06.2023
2023-06-06T10:56
2023-06-06T10:56
специальная военная операция на украине
в мире
риши сунак
россия
украина
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МОСКВА, 6 июн – РИА Новости. Пользователи Twitter раскритиковали премьер-министра Великобритании Риши Сунака после заявления о том, что Украину необходимо обеспечить боевой авиацией для вытеснения российских военных с территории республики. "Вы - поджигатели конфликта, нужно заключить мирное соглашение", — написал Otto Kalvo. "Всегда детские комментарии у Сунака - никакой геополитической зрелости", — поддержал Iain Simcock. "Будьте мудрым, будьте лидером, который может принести мир", — отметил Varshney. "Мир в наших интересах, а не затяжной конфликт, который мы помогаем финансировать", — поделился мнением еще один пользователь. "Нужно прекратить финансировать этот конфликт", — заключили читатели. Запад постоянно призывает Россию к переговорам, Москва проявляет готовность к ним, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от дискуссий. Постпред России при ООН Василий Небензя заявлял в интервью РИА Новости, что Москва готова рассмотреть предложения Киева по урегулированию, учитывающие предложения российской стороны и ситуацию "на земле", однако украинский режим в этом не заинтересован.
https://ria.ru/20230606/zelenskiy-1876380840.html
https://ria.ru/20230605/politika-1875316499.html
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в мире, риши сунак, россия, украина, киев
Специальная военная операция на Украине, В мире, Риши Сунак, Россия, Украина, Киев
Слова Сунака о российских военных шокировали пользователей Сети

Пользователи Twitter осудили Сунака за слова о российских военных на Украине

© AP Photo / Frank AugsteinПремьер-министр Великобритании Риши Сунак
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак - РИА Новости, 1920, 06.06.2023
© AP Photo / Frank Augstein
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак. Архивное фото
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МОСКВА, 6 июн – РИА Новости. Пользователи Twitter раскритиковали премьер-министра Великобритании Риши Сунака после заявления о том, что Украину необходимо обеспечить боевой авиацией для вытеснения российских военных с территории республики.

"Вы - поджигатели конфликта, нужно заключить мирное соглашение", — написал Otto Kalvo.
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"Всегда детские комментарии у Сунака - никакой геополитической зрелости", — поддержал Iain Simcock.

"Будьте мудрым, будьте лидером, который может принести мир", — отметил Varshney.

"Мир в наших интересах, а не затяжной конфликт, который мы помогаем финансировать", — поделился мнением еще один пользователь.

"Нужно прекратить финансировать этот конфликт", — заключили читатели.

Запад постоянно призывает Россию к переговорам, Москва проявляет готовность к ним, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от дискуссий. Постпред России при ООН Василий Небензя заявлял в интервью РИА Новости, что Москва готова рассмотреть предложения Киева по урегулированию, учитывающие предложения российской стороны и ситуацию "на земле", однако украинский режим в этом не заинтересован.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРиши СунакРоссияУкраинаКиев
 
 
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