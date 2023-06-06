https://ria.ru/20230606/ukraina-1876363018.html

ФСБ узнала о планах Киева перебросить в Россию переносные ядерные заряды

ФСБ узнала о планах Киева перебросить в Россию переносные ядерные заряды - РИА Новости, 06.06.2023

ФСБ узнала о планах Киева перебросить в Россию переносные ядерные заряды

Задержанный пилот украинской военной разведки рассказал, что Киев обсуждал возможность переброски в Россию малых переносных ядерных зарядов для совершения... РИА Новости, 06.06.2023

2023-06-06T09:17

2023-06-06T09:17

2023-06-06T09:51

специальная военная операция на украине

россия

украина

кирилл буданов

фсб

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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Задержанный пилот украинской военной разведки рассказал, что Киев обсуждал возможность переброски в Россию малых переносных ядерных зарядов для совершения терактов, видео с его признанием показала ФСБ РФ. Согласно информации ФСБ, украинская военная разведка планировала совершить в России теракт с использованием "грязной бомбы", содержащей радиоактивные вещества, и привести в негодность местность для проживания людей. По данным ФСБ, начальник военной разведки Украины Кирилл Буданов для организации диверсий в России создал подразделение с легкомоторной авиацией, с начала 2023 года оно совершило пять боевых вылетов на территорию РФ, повредив объекты ТЭК в приграничных районах. Два пилота легкомоторной авиации этого нового подразделения задержаны в результате спецопераций, они дали признательные показания о совершенных и планируемых терактах в России, сообщила ФСБ. "Ранее руководством украинской разведки обсуждался вопрос возможности создания и переброски (в Россию – ред.) "грязной" ядерной бомбы для радиоактивных заражений, малых переносных ядерных зарядов. Они не так много весят", - сказал один из пилотов по фамилии Шиманский.Второй задержанный пилот, гражданин Украины Александр Морозов, рассказал, что ему была поставлена задача "вылететь в составе пары на производство бомбометания в Брянской области". По его словам, целью был склад горюче-смазочных материалов. "Самолет был поврежден, и я совершил вынужденную посадку, после чего был взят в плен", - добавил Морозов.

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Признание задержанного сотрудника украинской военной разведки. Видео ФСБ ФСБ показала видео с признанием задержанного сотрудника украинской военной разведки пилота Шиманского, готовившего теракты в России. Задержанный рассказал, что Киев обсуждал возможность переброски в РФ малых переносных ядерных зарядов. 2023-06-06T09:17 true PT3M23S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, украина, кирилл буданов, фсб