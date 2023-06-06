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ФСБ узнала о планах Киева перебросить в Россию переносные ядерные заряды
ФСБ узнала о планах Киева перебросить в Россию переносные ядерные заряды - РИА Новости, 06.06.2023
ФСБ узнала о планах Киева перебросить в Россию переносные ядерные заряды
Задержанный пилот украинской военной разведки рассказал, что Киев обсуждал возможность переброски в Россию малых переносных ядерных зарядов для совершения... РИА Новости, 06.06.2023
2023-06-06T09:17
2023-06-06T09:17
2023-06-06T09:51
специальная военная операция на украине
россия
украина
кирилл буданов
фсб
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Задержанный пилот украинской военной разведки рассказал, что Киев обсуждал возможность переброски в Россию малых переносных ядерных зарядов для совершения терактов, видео с его признанием показала ФСБ РФ. Согласно информации ФСБ, украинская военная разведка планировала совершить в России теракт с использованием "грязной бомбы", содержащей радиоактивные вещества, и привести в негодность местность для проживания людей. По данным ФСБ, начальник военной разведки Украины Кирилл Буданов для организации диверсий в России создал подразделение с легкомоторной авиацией, с начала 2023 года оно совершило пять боевых вылетов на территорию РФ, повредив объекты ТЭК в приграничных районах. Два пилота легкомоторной авиации этого нового подразделения задержаны в результате спецопераций, они дали признательные показания о совершенных и планируемых терактах в России, сообщила ФСБ. "Ранее руководством украинской разведки обсуждался вопрос возможности создания и переброски (в Россию – ред.) "грязной" ядерной бомбы для радиоактивных заражений, малых переносных ядерных зарядов. Они не так много весят", - сказал один из пилотов по фамилии Шиманский.Второй задержанный пилот, гражданин Украины Александр Морозов, рассказал, что ему была поставлена задача "вылететь в составе пары на производство бомбометания в Брянской области". По его словам, целью был склад горюче-смазочных материалов. "Самолет был поврежден, и я совершил вынужденную посадку, после чего был взят в плен", - добавил Морозов.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Признание задержанного сотрудника украинской военной разведки. Видео ФСБ
ФСБ показала видео с признанием задержанного сотрудника украинской военной разведки пилота Шиманского, готовившего теракты в России.
Задержанный рассказал, что Киев обсуждал возможность переброски в РФ малых переносных ядерных зарядов.
2023-06-06T09:17
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PT3M23S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, кирилл буданов, фсб
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Кирилл Буданов, ФСБ
ФСБ узнала о планах Киева перебросить в Россию переносные ядерные заряды
ФСБ: Киев обсуждал возможность переброски в Россию малых переносных ядерных зарядов
МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Задержанный пилот украинской военной разведки рассказал, что Киев обсуждал возможность переброски в Россию малых переносных ядерных зарядов для совершения терактов, видео с его признанием показала ФСБ РФ.
Согласно информации ФСБ, украинская военная разведка планировала совершить в России теракт с использованием "грязной бомбы", содержащей радиоактивные вещества, и привести в негодность местность для проживания людей. По данным ФСБ, начальник военной разведки Украины Кирилл Буданов для организации диверсий в России создал подразделение с легкомоторной авиацией, с начала 2023 года оно совершило пять боевых вылетов на территорию РФ, повредив объекты ТЭК в приграничных районах.
Два пилота легкомоторной авиации этого нового подразделения задержаны в результате спецопераций, они дали признательные показания о совершенных и планируемых терактах в России, сообщила ФСБ.
«
"Ранее руководством украинской разведки обсуждался вопрос возможности создания и переброски (в Россию – ред.) "грязной" ядерной бомбы для радиоактивных заражений, малых переносных ядерных зарядов. Они не так много весят", - сказал один из пилотов по фамилии Шиманский.
Второй задержанный пилот, гражданин Украины Александр Морозов, рассказал, что ему была поставлена задача "вылететь в составе пары на производство бомбометания в Брянской области". По его словам, целью был склад горюче-смазочных материалов. "Самолет был поврежден, и я совершил вынужденную посадку, после чего был взят в плен", - добавил Морозов.