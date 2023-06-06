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Резников выдвинул условия для посредников в мирных переговорах по Украине - РИА Новости, 06.06.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
03:26 06.06.2023 (обновлено: 10:39 06.06.2023)
https://ria.ru/20230606/ukraina-1876344739.html
Резников выдвинул условия для посредников в мирных переговорах по Украине
Резников выдвинул условия для посредников в мирных переговорах по Украине - РИА Новости, 06.06.2023
Резников выдвинул условия для посредников в мирных переговорах по Украине
Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что потенциальному посреднику в мирных переговорах следует доказать, что он имеет влияние на Москву, прежде чем РИА Новости, 06.06.2023
2023-06-06T03:26
2023-06-06T10:39
специальная военная операция на украине
украина
россия
москва
алексей резников
василий небензя
владимир путин
в мире
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МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что потенциальному посреднику в мирных переговорах следует доказать, что он имеет влияние на Москву, прежде чем он может играть роль в урегулировании конфликта на Украине.&quot;Предоставьте мне доказательство того, что Россия готова мирно сосуществовать с Украиной. &lt;...&gt; Первым сигналом &lt;...&gt; должно быть полное освобождение украинских территорий&quot;, — сказал он в интервью газете The Strait Times.После этого, добавил министр, Киев поверит, что переговорщик "имеет влияние" на Россию."А если нет, извините, зачем мы будем сидеть и тратить время?" — спросил Резников. Запад постоянно призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от них. Постпред России при ООН Василий Небензя заявлял в интервью РИА Новости, что Москва готова рассмотреть предложения Киева по урегулированию, учитывающие предложения российской стороны, и ситуацию "на земле", однако украинский режим в этом не заинтересован. Ранее в Кремле заявили, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Там добавили, что Россия высоко ценит усилия всех стран, которые пытаются вывести решение конфликта на Украине в мирное русло, но пока это невозможно. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.
https://ria.ru/20230606/kennedi-1876344296.html
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украина, россия, москва, алексей резников, василий небензя, владимир путин, в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Москва, Алексей Резников, Василий Небензя, Владимир Путин, В мире
Резников выдвинул условия для посредников в мирных переговорах по Украине

Резников: посредник в переговорах по Украине должен доказать наличие влияния на Москву

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкМинистр обороны Украины Алексей Резников
Министр обороны Украины Алексей Резников - РИА Новости, 1920, 06.06.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Министр обороны Украины Алексей Резников. Архивное фото
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МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что потенциальному посреднику в мирных переговорах следует доказать, что он имеет влияние на Москву, прежде чем он может играть роль в урегулировании конфликта на Украине.
«

"Предоставьте мне доказательство того, что Россия готова мирно сосуществовать с Украиной. <...> Первым сигналом <...> должно быть полное освобождение украинских территорий", — сказал он в интервью газете The Strait Times.

После этого, добавил министр, Киев поверит, что переговорщик "имеет влияние" на Россию.
"А если нет, извините, зачем мы будем сидеть и тратить время?" — спросил Резников.
Запад постоянно призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от них. Постпред России при ООН Василий Небензя заявлял в интервью РИА Новости, что Москва готова рассмотреть предложения Киева по урегулированию, учитывающие предложения российской стороны, и ситуацию "на земле", однако украинский режим в этом не заинтересован.
Ранее в Кремле заявили, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Там добавили, что Россия высоко ценит усилия всех стран, которые пытаются вывести решение конфликта на Украине в мирное русло, но пока это невозможно. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 06.06.2023
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияМоскваАлексей РезниковВасилий НебензяВладимир ПутинВ мире
 
 
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