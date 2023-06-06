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Кандидат в президенты США назвал самую большую военную угрозу
Кандидат в президенты США назвал самую большую военную угрозу - РИА Новости, 06.06.2023
Кандидат в президенты США назвал самую большую военную угрозу
Американский предприниматель Вивек Рамасвами, объявивший о выдвижении кандидатом в президенты США, считает необходимым разъединить российско-китайский союз,... РИА Новости, 06.06.2023
2023-06-06T10:07
2023-06-06T10:07
2023-06-06T10:07
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Американский предприниматель Вивек Рамасвами, объявивший о выдвижении кандидатом в президенты США, считает необходимым разъединить российско-китайский союз, поскольку он является самой большой военной угрозой для Вашингтона. Об этом он заявил в интервью телеканалу Fox News."Я думаю, нам нужно сосредоточиться на вбивании клина в китайско-российский союз, потому что, я думаю, что это самая большая военная угроза, с которой мы столкнемся", - отметил он. По мнению Рамасвами, союз с РФ дает КНР уверенность в действиях в отношении Тайваня, так как Пекин полагает, что Вашингтон не выступит одновременно против двух ядерных сверхдержав. Помимо этого он выступает за запрет на ведение дел с Китаем до тех пор, пока Коммунистическая партия Китая не проведет реформы, а Пекин не поменяет свою политику. "Никакой кражи данных, кражи интеллектуальной собственности, никакого больше превращения наших собственных компаний в ваши геополитические пешки... с использованием лоббирования. Я думаю, у этого будут некоторые краткосрочные экономические последствия. Но я... думаю, что мы можем пойти на эти жертвы, если мы знаем, ради чего мы жертвуем", - подчеркнул Рамасвами. Ранее РФ и Китай не раз заявляли, что их стратегическое партнерство не направлено против третьих стран. В Москве отмечали попытки Запада вбить клин в российско-китайские отношения, заявив, что это никому не удастся.
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в мире, китай, россия, сша
В мире, Китай, Россия, США
Кандидат в президенты США назвал самую большую военную угрозу
Предприниматель Рамасвами считает союз между Россией и КНР самой большой военной угрозой
МОСКВА, 6 июн - РИА Новости.
Американский предприниматель Вивек Рамасвами, объявивший о выдвижении кандидатом в президенты США, считает необходимым разъединить российско-китайский союз, поскольку он является самой большой военной угрозой для Вашингтона. Об этом он заявил в интервью телеканалу Fox News
.
"Я думаю, нам нужно сосредоточиться на вбивании клина в китайско-российский союз, потому что, я думаю, что это самая большая военная угроза, с которой мы столкнемся", - отметил он.
Хитрый ход. Россия и Китай приняли нестандартное решение
По мнению Рамасвами, союз с РФ
дает КНР
уверенность в действиях в отношении Тайваня
, так как Пекин
полагает, что Вашингтон не выступит одновременно против двух ядерных сверхдержав.
Помимо этого он выступает за запрет на ведение дел с Китаем до тех пор, пока Коммунистическая партия Китая не проведет реформы, а Пекин не поменяет свою политику.
"Никакой кражи данных, кражи интеллектуальной собственности, никакого больше превращения наших собственных компаний в ваши геополитические пешки... с использованием лоббирования. Я думаю, у этого будут некоторые краткосрочные экономические последствия. Но я... думаю, что мы можем пойти на эти жертвы, если мы знаем, ради чего мы жертвуем", - подчеркнул Рамасвами.
Ранее РФ и Китай не раз заявляли, что их стратегическое партнерство не направлено против третьих стран. В Москве
отмечали попытки Запада вбить клин в российско-китайские отношения, заявив, что это никому не удастся.
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