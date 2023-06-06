https://ria.ru/20230606/udo-1876469189.html

В Рязанской области выпустят по УДО экс-начальника главка МВД

В Рязанской области выпустят по УДО экс-начальника главка МВД - РИА Новости, 06.06.2023

В Рязанской области выпустят по УДО экс-начальника главка МВД

Скопинский районный суд Рязанской области частично удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении экс-начальника антикоррупционного главка (ГУЭБиПК) РИА Новости, 06.06.2023

2023-06-06T14:00

2023-06-06T14:00

2023-06-06T16:22

происшествия

рязанская область

россия

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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ЯРОСЛАВЛЬ, 6 июн – РИА Новости. Скопинский районный суд Рязанской области частично удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении экс-начальника антикоррупционного главка (ГУЭБиПК) МВД России Дениса Сугробова, освободив его от основного наказания, сообщила РИА Новости представитель суда."Рассмотрели его ходатайство об УДО. (Принято решение) удовлетворить частично – от основного наказания освободили, а дополнительное наказание исполнять", - сказала собеседница агентства.Уголовное дело в отношении оперативников главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД РФ (ГУЭБиПК) было возбуждено 14 февраля 2014 года после того, как они пытались задокументировать получение взятки высокопоставленным сотрудником управления собственной безопасности ФСБ РФ Игорем Деминым от "залегендированного" предпринимателя.Главным фигурантом дела стал Сугробов. Он был арестован в мае 2014 года. Согласно материалам дела, подчиненные Сугробова создавали условия для получения чиновниками взятки, а затем предлагали им для смягчения участи нести под надзором полицейских полученную взятку конечному "бенефициару".Например, должностному лицу под надуманным предлогом без его согласия могли положить на стол деньги и задокументировать это как его же незаконные действия. Таким образом, соучастники фальсифицировали результаты оперативно-разыскной деятельности, которые на первый взгляд носили законный характер, но фактически являлись этапами общего преступного умысла членов преступного сообщества, решил впоследствии суд.Сугробов обвинялся в совершении сразу нескольких преступлений: провокации взятки, заведомо ложном обвинении лица в совершении тяжкого преступления, превышении полномочий и организации преступного сообщества. В 2017 году Сугробов получил 22 года колонии, однако в том же году Верховный суд смягчил срок до 12 лет.

https://ria.ru/20230510/levchenko-1870726257.html

https://realty.ria.ru/20230505/sud-1869933674.html

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россия

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

происшествия, рязанская область, россия, министерство внутренних дел рф (мвд россии)