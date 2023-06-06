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Удар по Каховской ГЭС предположительно наносился из РСЗО "Ольха" - РИА Новости, 06.06.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
08:42 06.06.2023 (обновлено: 12:13 06.06.2023)
https://ria.ru/20230606/udar-1876358858.html
Удар по Каховской ГЭС предположительно наносился из РСЗО "Ольха"
Удар по Каховской ГЭС предположительно наносился из РСЗО "Ольха" - РИА Новости, 06.06.2023
Удар по Каховской ГЭС предположительно наносился из РСЗО "Ольха"
Предположительно, удар украинскими войсками по Каховской ГЭС наносился из РСЗО "Ольха", сообщает пресс-служба администрации Новокаховского городского округа. РИА Новости, 06.06.2023
2023-06-06T08:42
2023-06-06T12:13
специальная военная операция на украине
новая каховка
происшествия
разрушение каховской гэс
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн - РИА Новости. Предположительно, удар украинскими войсками по Каховской ГЭС наносился из РСЗО "Ольха", сообщает пресс-служба администрации Новокаховского городского округа."Удар украинскими войсками по Каховской ГЭС, предположительно, наносился из РСЗО "Ольха", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20230518/zaporozhe-1872637178.html
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новая каховка, происшествия, разрушение каховской гэс
Специальная военная операция на Украине, Новая Каховка, Происшествия, Разрушение Каховской ГЭС
Удар по Каховской ГЭС предположительно наносился из РСЗО "Ольха"

Власти Новой Каховки: удар по Каховской ГЭС предположительно наносился из РСЗО "Ольха"

© РИА Новости | Перейти в медиабанкКаховская ГЭС имени П. С. Непорожнего в Херсонской области
Каховская ГЭС имени П. С. Непорожнего в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 06.06.2023
© РИА Новости
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Каховская ГЭС имени П. С. Непорожнего в Херсонской области. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн - РИА Новости. Предположительно, удар украинскими войсками по Каховской ГЭС наносился из РСЗО "Ольха", сообщает пресс-служба администрации Новокаховского городского округа.
"Удар украинскими войсками по Каховской ГЭС, предположительно, наносился из РСЗО "Ольха", - говорится в сообщении.
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