https://ria.ru/20230606/trevoga-1876343364.html
На всей территории Украины объявили воздушную тревогу
На всей территории Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 06.06.2023
На всей территории Украины объявили воздушную тревогу
Воздушную тревогу объявили на всей территории Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. РИА Новости, 06.06.2023
2023-06-06T02:39
2023-06-06T02:39
2023-06-06T02:43
украина
специальная военная операция на украине
вооруженные силы рф
киев
в мире
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Воздушную тревогу объявили на всей территории Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.Ранее воздушную тревогу объявляли в Киеве, а также в ряде областей на востоке и юге Украины. Теперь она распространилась на центральные и западные области.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20230606/vzryvy-1876339460.html
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украина, вооруженные силы рф, киев, в мире
Украина, Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы РФ, Киев, В мире
На всей территории Украины объявили воздушную тревогу
На всей территории Украины звучит воздушная тревога