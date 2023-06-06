https://ria.ru/20230606/tramp-1876344105.html

СМИ: в резиденции Трампа затопило серверную с записями камер наблюдения

СМИ: в резиденции Трампа затопило серверную с записями камер наблюдения - РИА Новости, 06.06.2023

СМИ: в резиденции Трампа затопило серверную с записями камер наблюдения

Работник резиденции экс-президента США Дональда Трампа затопил серверную комнату, где хранились записи камер наблюдения, передает телеканал CNN со ссылкой на... РИА Новости, 06.06.2023

2023-06-06T03:04

2023-06-06T03:04

2023-06-06T03:04

сша

дональд трамп

фбр

джо байден

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ВАШИНГТОН, 6 июн – РИА Новости. Работник резиденции экс-президента США Дональда Трампа затопил серверную комнату, где хранились записи камер наблюдения, передает телеканал CNN со ссылкой на осведомленный источник. Инцидент произошел во флоридском поместье Мар-а-Лаго спустя два месяца после того, как агенты ФБР провели там обыск и изъяли сотни секретных документов, которые Трамп забрал с собой из Белого дома. "Хотя остается неясным, была ли комната затоплена намеренно или это произошло по случайности, инцидент продолжил серию событий, которые кажутся федеральным прокурорам подозрительными", - сказано в сообщении. Трамп утверждает, что собственноручно рассекретил все найденные у него документы. Секретные материалы нашли также в личном офисе и частном жилье действующего президента Джо Байдена, который, предположительно, вывез их во времена вице-президентства и имел к ним доступ в качестве частного лица.

https://ria.ru/20230603/tramp-1875906544.html

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сша, дональд трамп, фбр, джо байден, в мире