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СМИ: в резиденции Трампа затопило серверную с записями камер наблюдения - РИА Новости, 06.06.2023
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03:04 06.06.2023
https://ria.ru/20230606/tramp-1876344105.html
СМИ: в резиденции Трампа затопило серверную с записями камер наблюдения
СМИ: в резиденции Трампа затопило серверную с записями камер наблюдения - РИА Новости, 06.06.2023
СМИ: в резиденции Трампа затопило серверную с записями камер наблюдения
Работник резиденции экс-президента США Дональда Трампа затопил серверную комнату, где хранились записи камер наблюдения, передает телеканал CNN со ссылкой на... РИА Новости, 06.06.2023
2023-06-06T03:04
2023-06-06T03:04
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дональд трамп
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ВАШИНГТОН, 6 июн – РИА Новости. Работник резиденции экс-президента США Дональда Трампа затопил серверную комнату, где хранились записи камер наблюдения, передает телеканал CNN со ссылкой на осведомленный источник. Инцидент произошел во флоридском поместье Мар-а-Лаго спустя два месяца после того, как агенты ФБР провели там обыск и изъяли сотни секретных документов, которые Трамп забрал с собой из Белого дома. "Хотя остается неясным, была ли комната затоплена намеренно или это произошло по случайности, инцидент продолжил серию событий, которые кажутся федеральным прокурорам подозрительными", - сказано в сообщении. Трамп утверждает, что собственноручно рассекретил все найденные у него документы. Секретные материалы нашли также в личном офисе и частном жилье действующего президента Джо Байдена, который, предположительно, вывез их во времена вице-президентства и имел к ним доступ в качестве частного лица.
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сша, дональд трамп, фбр, джо байден, в мире
США, Дональд Трамп, ФБР, Джо Байден, В мире
СМИ: в резиденции Трампа затопило серверную с записями камер наблюдения

CNN: работник резиденции Трампа затопил серверную комнату с записями камер наблюдения

© AP Photo / Carolyn KasterРезиденция Дональда Трампа Мар-а-Лаго в штате Флорида
Резиденция Дональда Трампа Мар-а-Лаго в штате Флорида - РИА Новости, 1920, 06.06.2023
© AP Photo / Carolyn Kaster
Резиденция Дональда Трампа Мар-а-Лаго в штате Флорида. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 6 июн – РИА Новости. Работник резиденции экс-президента США Дональда Трампа затопил серверную комнату, где хранились записи камер наблюдения, передает телеканал CNN со ссылкой на осведомленный источник.
Инцидент произошел во флоридском поместье Мар-а-Лаго спустя два месяца после того, как агенты ФБР провели там обыск и изъяли сотни секретных документов, которые Трамп забрал с собой из Белого дома.
"Хотя остается неясным, была ли комната затоплена намеренно или это произошло по случайности, инцидент продолжил серию событий, которые кажутся федеральным прокурорам подозрительными", - сказано в сообщении.
Трамп утверждает, что собственноручно рассекретил все найденные у него документы. Секретные материалы нашли также в личном офисе и частном жилье действующего президента Джо Байдена, который, предположительно, вывез их во времена вице-президентства и имел к ним доступ в качестве частного лица.
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