https://ria.ru/20230606/tof-1876349000.html
Корабли ТОФ примут участие в многонациональных учениях в Индонезии
Корабли ТОФ примут участие в многонациональных учениях в Индонезии - РИА Новости, 06.06.2023
Корабли ТОФ примут участие в многонациональных учениях в Индонезии
Корабли Тихоокеанского флота (ТОФ) в составе двух корветов "Громкий" и "Совершенный", а также среднего морского танкера "Печенга" принимают участие в... РИА Новости, 06.06.2023
2023-06-06T05:27
2023-06-06T05:27
2023-06-06T05:27
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Корабли Тихоокеанского флота (ТОФ) в составе двух корветов "Громкий" и "Совершенный", а также среднего морского танкера "Печенга" принимают участие в многонациональных учениях "Комодо-2023" у берегов Индонезии, сообщили во вторник в пресс-службе ТОФ. Многонациональные учения "Комодо" проходят с 2014 года каждые два года. Корабли ТОФ в этом году участвуют в них в рамках выполнения задач дальнего похода в Азиатско-Тихоокеанском регионе. "Отряд кораблей Тихоокеанского флота в составе корветов "Громкий", "Совершенный" и среднего морского танкера "Печенга" принимает участие в международном многостороннем учении "Комодо-2023", которое проходит в период с 5 по 8 июня у берегов Индонезии. Учение состоит из береговой и морской частей", - сообщили на флоте. Цель учений - укрепление партнерства на море. Как уточнили в пресс-службе ТОФ, в рамках совместных действий с моряками из других стран экипажи российских кораблей особое внимание планируют уделить вопросам взаимодействия между экипажами при выполнении гуманитарных миссий и оказании помощи в ходе стихийных бедствий и природных катаклизмов. Накануне российские моряки прибыли на рейд индонезийского порта Макассар на острове Сулавеси. Там состоялся морской парад участников, на котором моряков из более чем 30 стран поприветствовал президент Индонезии.
https://ria.ru/20230521/tof-1873184427.html
https://ria.ru/20230510/sakhalin-1870857520.html
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индонезия, сулавеси, тихоокеанский флот вмф россии
Индонезия, Сулавеси, Тихоокеанский флот ВМФ России
Корабли ТОФ примут участие в многонациональных учениях в Индонезии
Корабли ТОФ примут участие в многонациональных учениях "Комодо-2023" в Индонезии
МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Корабли Тихоокеанского флота (ТОФ) в составе двух корветов "Громкий" и "Совершенный", а также среднего морского танкера "Печенга" принимают участие в многонациональных учениях "Комодо-2023" у берегов Индонезии, сообщили во вторник в пресс-службе ТОФ.
Многонациональные учения "Комодо" проходят с 2014 года каждые два года. Корабли ТОФ в этом году участвуют в них в рамках выполнения задач дальнего похода в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
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"Отряд кораблей Тихоокеанского флота в составе корветов "Громкий", "Совершенный" и среднего морского танкера "Печенга" принимает участие в международном многостороннем учении "Комодо-2023", которое проходит в период с 5 по 8 июня у берегов Индонезии. Учение состоит из береговой и морской частей", - сообщили на флоте.
Цель учений - укрепление партнерства на море. Как уточнили в пресс-службе ТОФ, в рамках совместных действий с моряками из других стран экипажи российских кораблей особое внимание планируют уделить вопросам взаимодействия между экипажами при выполнении гуманитарных миссий и оказании помощи в ходе стихийных бедствий и природных катаклизмов.
Накануне российские моряки прибыли на рейд индонезийского порта Макассар на острове Сулавеси
. Там состоялся морской парад участников, на котором моряков из более чем 30 стран поприветствовал президент Индонезии.
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