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В Кремле не стали комментировать подготовку Киевом теракта с грязной бомбой
В Кремле не стали комментировать подготовку Киевом теракта с грязной бомбой - РИА Новости, 06.06.2023
В Кремле не стали комментировать подготовку Киевом теракта с грязной бомбой
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле нет оценок ситуации с подготовкой украинской разведкой теракта с использованием "грязной... РИА Новости, 06.06.2023
2023-06-06T13:37
2023-06-06T13:37
2023-06-06T13:37
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
украина
дмитрий песков
кирилл буданов
фсб
грязная бомба
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле нет оценок ситуации с подготовкой украинской разведкой теракта с использованием "грязной бомбы" на территории России, о которой сообщила ФСБ. "Нет, у нас нет оценок", - сказал Песков в ответ на просьбу журналистов прокомментировать ситуацию. Согласно информации ФСБ, украинская военная разведка планировала совершить в России теракт с использованием "грязной бомбы", содержащей радиоактивные вещества, и привести в негодность местность для проживания людей. По данным ФСБ, начальник военной разведки Украины Кирилл Буданов для организации диверсий в России создал подразделение с легкомоторной авиацией, с начала 2023 года оно совершило пять боевых вылетов на территорию РФ, повредив объекты ТЭК в приграничных районах. Два пилота легкомоторной авиации этого нового подразделения задержаны в результате спецопераций, они дали признательные показания о совершенных и планируемых терактах в России, сообщила ФСБ.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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безопасность, россия, украина, дмитрий песков, кирилл буданов, фсб, грязная бомба
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Украина, Дмитрий Песков, Кирилл Буданов, ФСБ, Грязная бомба
В Кремле не стали комментировать подготовку Киевом теракта с грязной бомбой
Песков: в Кремле нет оценок сообщений о подготовке теракта с использованием грязной бомбы
МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле нет оценок ситуации с подготовкой украинской разведкой теракта с использованием "грязной бомбы" на территории России, о которой сообщила ФСБ.
«
"Нет, у нас нет оценок", - сказал Песков в ответ на просьбу журналистов прокомментировать ситуацию.
Согласно информации ФСБ, украинская военная разведка планировала совершить в России теракт с использованием "грязной бомбы", содержащей радиоактивные вещества, и привести в негодность местность для проживания людей. По данным ФСБ, начальник военной разведки Украины Кирилл Буданов для организации диверсий в России создал подразделение с легкомоторной авиацией, с начала 2023 года оно совершило пять боевых вылетов на территорию РФ, повредив объекты ТЭК в приграничных районах.
Два пилота легкомоторной авиации этого нового подразделения задержаны в результате спецопераций, они дали признательные показания о совершенных и планируемых терактах в России, сообщила ФСБ.