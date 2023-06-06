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В Кремле не стали комментировать подготовку Киевом теракта с грязной бомбой

В Кремле не стали комментировать подготовку Киевом теракта с грязной бомбой - РИА Новости, 06.06.2023

В Кремле не стали комментировать подготовку Киевом теракта с грязной бомбой

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле нет оценок ситуации с подготовкой украинской разведкой теракта с использованием "грязной... РИА Новости, 06.06.2023

2023-06-06T13:37

2023-06-06T13:37

2023-06-06T13:37

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

украина

дмитрий песков

кирилл буданов

фсб

грязная бомба

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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле нет оценок ситуации с подготовкой украинской разведкой теракта с использованием "грязной бомбы" на территории России, о которой сообщила ФСБ. "Нет, у нас нет оценок", - сказал Песков в ответ на просьбу журналистов прокомментировать ситуацию. Согласно информации ФСБ, украинская военная разведка планировала совершить в России теракт с использованием "грязной бомбы", содержащей радиоактивные вещества, и привести в негодность местность для проживания людей. По данным ФСБ, начальник военной разведки Украины Кирилл Буданов для организации диверсий в России создал подразделение с легкомоторной авиацией, с начала 2023 года оно совершило пять боевых вылетов на территорию РФ, повредив объекты ТЭК в приграничных районах. Два пилота легкомоторной авиации этого нового подразделения задержаны в результате спецопераций, они дали признательные показания о совершенных и планируемых терактах в России, сообщила ФСБ.

россия

украина

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, россия, украина, дмитрий песков, кирилл буданов, фсб, грязная бомба