https://ria.ru/20230606/terakty-1876381119.html

Пилот рассказал о подготовке терактов украинской военной разведкой

Пилот рассказал о подготовке терактов украинской военной разведкой - РИА Новости, 06.06.2023

Пилот рассказал о подготовке терактов украинской военной разведкой

Диверсионно-террористическое подразделение легкомоторной авиации в составе военной разведки Украины могло действовать не только на территории России, но и... РИА Новости, 06.06.2023

2023-06-06T10:01

2023-06-06T10:01

2023-06-06T10:01

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Диверсионно-террористическое подразделение легкомоторной авиации в составе военной разведки Украины могло действовать не только на территории России, но и других стран, рассказал задержанный пилот Дмитрий Шиманский, видео с его признанием обнародовала ФСБ РФ. По словам Шиманского, он прибыл в Россию по заданию Главного управления разведки Минобороны Украины "для передачи компонентов взрывчатых веществ и дронов для террористических действий на территории Российской Федерации, был задержан". Подразделение легкомоторной авиации, 3-я служба, была создана в ГУР МО Украины в 2022 году, "и я туда попал", добавил Шиманский. "Мое направление было связано с созданием авиационного крыла, которое позволяло воздушным путем на малых высотах проникать на любую территорию и глубину и Российской Федерации, и любых других государств, при этом перевозить и оружие, и взрывчатку", - признался он. Согласно информации ФСБ, украинская военная разведка планировала совершить в России теракт с использованием "грязной бомбы", содержащей радиоактивные вещества, и привести в негодность местность для проживания людей. По данным ФСБ, начальник военной разведки Украины Кирилл Буданов для организации диверсий в России создал подразделение с легкомоторной авиацией, с начала 2023 года оно совершило пять боевых вылетов на территорию РФ, повредив объекты ТЭК в приграничных районах. Два пилота легкомоторной авиации этого нового подразделения задержаны в результате спецопераций, они дали признательные показания о совершенных и планируемых терактах в России, сообщила ФСБ.

https://ria.ru/20230508/gur-1870403439.html

https://ria.ru/20230528/ukraina-1874560721.html

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Признание задержанного сотрудника украинской военной разведки. Видео ФСБ ФСБ показала видео с признанием задержанного сотрудника украинской военной разведки пилота Шиманского, готовившего теракты в России. Задержанный рассказал, что Киев обсуждал возможность переброски в РФ малых переносных ядерных зарядов. 2023-06-06T10:01 true PT3M23S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, украина, фсб, кирилл буданов, в мире