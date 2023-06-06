https://ria.ru/20230606/terakty-1876360234.html

Пилоты военной разведки Украины признались о терактах в России

Пилоты военной разведки Украины признались о терактах в России - РИА Новости, 06.06.2023

Пилоты военной разведки Украины признались о терактах в России

Два пилота легкомоторной авиации нового подразделения военной разведки Украины задержаны в результате спецопераций, они дали признательные показания о... РИА Новости, 06.06.2023

2023-06-06T08:50

2023-06-06T08:50

2023-06-06T09:52

специальная военная операция на украине

россия

украина

фсб

безопасность

кирилл буданов

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/06/1876371234_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_eb778ccbfd91b12e77a4f6205fe286cc.jpg

МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Два пилота легкомоторной авиации нового подразделения военной разведки Украины задержаны в результате спецопераций, они дали признательные показания о совершенных и планируемых терактах в России, сообщила ФСБ РФ. Согласно информации ФСБ, украинская военная разведка запланировала совершить в России теракт с использованием "грязной бомбы", содержащей радиоактивные вещества, и привести в негодность местность для проживания людей. По данным ФСБ, начальник главного управления разведки министерства обороны Украины Кирилл Буданов для организации диверсий в России создал подразделение с легкомоторной авиацией, с начала 2023 года оно совершило пять боевых вылетов на территорию РФ, повредив объекты ТЭК в приграничных с Украиной районах. "В результате проведенных специальных операций два пилота задержаны и дали признательные показания о совершенных и планируемых ГУР МОУ (главным управлением разведки Минобороны Украины - ред.) террористических актах", - говорится в сообщении.

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Признание задержанного сотрудника украинской военной разведки. Видео ФСБ ФСБ показала видео с признанием задержанного сотрудника украинской военной разведки пилота Шиманского, готовившего теракты в России. Задержанный рассказал, что Киев обсуждал возможность переброски в РФ малых переносных ядерных зарядов. 2023-06-06T08:50 true PT3M23S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, украина, фсб, безопасность, кирилл буданов