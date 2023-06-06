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Пилоты военной разведки Украины признались о терактах в России
Пилоты военной разведки Украины признались о терактах в России - РИА Новости, 06.06.2023
Пилоты военной разведки Украины признались о терактах в России
Два пилота легкомоторной авиации нового подразделения военной разведки Украины задержаны в результате спецопераций, они дали признательные показания о... РИА Новости, 06.06.2023
2023-06-06T08:50
2023-06-06T08:50
2023-06-06T09:52
специальная военная операция на украине
россия
украина
фсб
безопасность
кирилл буданов
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Два пилота легкомоторной авиации нового подразделения военной разведки Украины задержаны в результате спецопераций, они дали признательные показания о совершенных и планируемых терактах в России, сообщила ФСБ РФ. Согласно информации ФСБ, украинская военная разведка запланировала совершить в России теракт с использованием "грязной бомбы", содержащей радиоактивные вещества, и привести в негодность местность для проживания людей. По данным ФСБ, начальник главного управления разведки министерства обороны Украины Кирилл Буданов для организации диверсий в России создал подразделение с легкомоторной авиацией, с начала 2023 года оно совершило пять боевых вылетов на территорию РФ, повредив объекты ТЭК в приграничных с Украиной районах. "В результате проведенных специальных операций два пилота задержаны и дали признательные показания о совершенных и планируемых ГУР МОУ (главным управлением разведки Минобороны Украины - ред.) террористических актах", - говорится в сообщении.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Признание задержанного сотрудника украинской военной разведки. Видео ФСБ
ФСБ показала видео с признанием задержанного сотрудника украинской военной разведки пилота Шиманского, готовившего теракты в России.
Задержанный рассказал, что Киев обсуждал возможность переброски в РФ малых переносных ядерных зарядов.
2023-06-06T08:50
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PT3M23S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, украина, фсб, безопасность, кирилл буданов
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, ФСБ, Безопасность, Кирилл Буданов
Пилоты военной разведки Украины признались о терактах в России
ФСБ: два пилота легкой авиации военной разведки Украины дали признания о терактах в России