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США не ответили на вопрос о причастности ВСУ к подрыву "Северных потоков"
США не ответили на вопрос о причастности ВСУ к подрыву "Северных потоков" - РИА Новости, 06.06.2023
США не ответили на вопрос о причастности ВСУ к подрыву "Северных потоков"
Администрация США не намерена публично комментировать данные о том, что за газопроводами "Северный поток" могла стоять Украина, заявил во вторник координатор по РИА Новости, 06.06.2023
2023-06-06T22:40
2023-06-06T22:40
2023-06-06T22:40
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ВАШИНГТОН, 6 июн – РИА Новости. Администрация США не намерена публично комментировать данные о том, что за газопроводами "Северный поток" могла стоять Украина, заявил во вторник координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. "Я определенно не намерен говорить с этой трибуны о разведданных вне зависимости от того, идет речь о данном инциденте или о каком-либо другом. Разумеется, я не намерен говорить о том, что, по данным Washington Post, даже не было подтверждено американской разведкой", - сказал Кирби в ходе брифинга. Представитель Белого дома напомнил, что в настоящее время подрыв "Северных потоков" расследуют три страны: Германия, Дания и Швеция. По словам Кирби, США не намерены в своих оценках забегать вперед возможных результатов данных расследований. Издание Washington Post сообщило во вторник, что власти США за три месяца до теракта на "Северных потоках" узнали о планах Киева провести скрытую атаку с использованием небольшой группы дайверов, которые отчитывались напрямую перед командующим украинских войск. По данным газеты, подробности плана были собраны одной из разведслужб в Европе и переданы ЦРУ США в июне 2022 года. Сообщения европейской разведки были опубликованы в соцсети Discord, предположительно бывшим американским военным Джеком Тейшейрой. Взрывы произошли 26 сентября 2022 года сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2". Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма.
https://ria.ru/20230209/vzryv-1850675762.html
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в мире, сша, германия, джон кирби, центральное разведывательное управление (цру), генеральная прокуратура рф, северный поток — 2, северный поток, дания, авария на "северных потоках"
В мире, США, Германия, Джон Кирби, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), Генеральная прокуратура РФ, Северный поток — 2, Северный поток, Дания, Авария на "Северных потоках"
США не ответили на вопрос о причастности ВСУ к подрыву "Северных потоков"
Белый дом отказался комментировать данные о причастности ВСУ к подрыву "Северных потоков"