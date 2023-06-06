https://ria.ru/20230606/terakt-1876359904.html

ФСБ: Киев готовил на территории России теракт с применением грязной бомбы

ФСБ: Киев готовил на территории России теракт с применением грязной бомбы - РИА Новости, 06.06.2023

ФСБ: Киев готовил на территории России теракт с применением грязной бомбы

Украинская военная разведка планировала совершить в России теракт с применением грязной бомбы, заявили в ФСБ. РИА Новости, 06.06.2023

2023-06-06T08:49

2023-06-06T08:49

2023-06-06T15:08

россия

киев

украина

владимир путин

николай патрушев

сергей лавров

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МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Украинская военная разведка планировала совершить в России теракт с применением грязной бомбы, заявили в ФСБ.В спецслужбе пояснили, что об этих планах стало известно в ходе расследования попытки диверсии на аэродроме Северный в Ивановской области, где Главное управление разведки украинского Минобороны намеревалось подорвать самолеты дальней авиации."В частности, разрабатывался план по доставке и закладке так называемых грязных бомб, оборудованных таймерами отсрочки, для одновременного подрыва и приведения в негодность местности для проживания людей", — рассказали в ФСБ.Для этого начальник украинского ГУР Кирилл Буданов создал подразделение с легкомоторной авиацией, которая должна была снабжать диверсионно-разведывательные группы на территории России средствами поражения, а также наносить удары по объектам топливной и энергетической инфраструктуры. Координацию использования легкомоторной авиации поручили войсковой части № 3449 с условным наименованием "Легион", входящей в состав ГУР. "С начала года данным подразделением спланировано и осуществлено пять боевых вылетов на территорию России, в ходе которых повреждены объекты топливного энергетического комплекса в приграничных с Украиной районах России", — добавили в ФСБ.В результате спецопераций сотрудники спецслужбы задержали двух пилотов, которые дали признательные показания. Один из них, по фамилии Шиманский, рассказал, что руководство украинской разведки обсуждало возможность переброски в Россию малых переносных ядерных зарядов. Второй, Александр Морозов, признался, что его задачей был вылет на бомбометание в Брянской области, а целью был склад горюче-смазочных материалов. Его самолет получил повреждение, и пилот попал в плен, когда совершил вынужденную посадку.Киев и грязная бомба В конце октября прошлого года заслуживающие доверия источники в разных странах, в том числе на Украине, сообщили, что киевский режим готовит на собственной территории провокацию, связанную с подрывом грязной бомбы или маломощного ядерного боеприпаса. О подобных намерениях заявляло и российское Минобороны. Провокация задумывалась с целью обвинить Россию в том, что она применила оружие массового уничтожения, и тем самым запустить в мире мощную кампанию, нацеленную на подрыв доверия к Москве. Как отмечал президент Владимир Путин, Украина располагает технологиями, которые позволяют создать грязную бомбу из компонентов ядерного топлива, и Россия знает, где примерно это может происходить. По словам источников, руководству Восточного горно-обогатительного комбината в городе Желтые Воды Днепропетровской области и киевского Института ядерных исследований поставили задачу изготовить такую бомбу, причем работы над ней уже находились на завершающей стадии.Российский постпред в ООН Василий Небензя направил генсеку организации Антониу Гутеррешу письмо, в котором говорилось, что в случает применения Киевом грязной бомбы Россия будет рассматривать это как акт ядерного терроризма.В МАГАТЭ позже заявили, что не обнаружили на Украине признаков создания грязной бомбы, но, по оценке советника гендиректора "Росэнергоатома" Рената Карчаа, этот отчет не выдерживает никакой критики.

https://ria.ru/20230603/terakt-1875936768.html

https://ria.ru/20230506/bastrykin-1870095832.html

https://ria.ru/20230530/terakty-1875063617.html

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, киев, украина, владимир путин, николай патрушев, сергей лавров