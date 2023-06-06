https://ria.ru/20230606/tekhnika-1876525858.html
Минобороны впервые показало кадры уничтожения танков Leopard
Минобороны впервые показало кадры уничтожения танков Leopard - РИА Новости, 06.06.2023
Минобороны впервые показало кадры уничтожения танков Leopard
Минобороны впервые показало видео уничтожения западных танков Leopard во время попытки контрнаступления ВСУ. РИА Новости, 06.06.2023
2023-06-06T17:00
2023-06-06T17:00
2023-06-06T19:09
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безопасность
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МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Минобороны впервые показало видео уничтожения западных танков Leopard во время попытки контрнаступления ВСУ.На кадрах с бортовой прицельной системы российского ударного вертолета запечатлены пуски управляемых ракет по бронетехнике противника с силуэтом, характерным для боевых машин немецкого производства, а также фиксация попаданий.В ведомстве уточнили, что в ролике запечатлен момент поражения именно танков Leopard.По информации Минобороны, за минувшие сутки на Южнодонецком направлении подразделения группировки "Восток" отбили атаки ВСУ, уничтожив свыше полутора тысяч украинских военнослужащих и 28 танков, в том числе восемь Leopard и три колесных AMX-10RC.Танк Leopard 2 разработан специалистами немецкого концерна KMW для противодействия советским танкам нового поколения в 1970-х годах, с тех пор неоднократно модернизировался, ныне производится немецкой компанией Rheinmetall. Всего выпущено более 3,5 тысячи танков Leopard 2 различных модификаций.Как заявляли в правительстве ФРГ, западные союзники обещали поставить Киеву более ста боевых машин этого типа. Кроме того, сообщалось о возможности передать ВСУ порядка 170 танков Leopard 1, вооруженных 105-миллиметровой пушкой и двумя пулеметами MG3.
https://ria.ru/20230606/leopard-1876386877.html
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Уничтожение танков Leopard и другой иностранной бронетехники. Видео Минобороны РФ
Минобороны России показало видео уничтожения иностранной бронетехники, в том числе танков Leopard.
2023-06-06T17:00
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PT0M46S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
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Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность, Германия, Киев, В мире
Минобороны впервые показало кадры уничтожения танков Leopard
Минобороны показало видео уничтожения танков Leopard при попытке контрнаступления ВСУ