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Минобороны впервые показало кадры уничтожения танков Leopard - РИА Новости, 06.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:00 06.06.2023 (обновлено: 19:09 06.06.2023)
https://ria.ru/20230606/tekhnika-1876525858.html
Минобороны впервые показало кадры уничтожения танков Leopard
Минобороны впервые показало кадры уничтожения танков Leopard - РИА Новости, 06.06.2023
Минобороны впервые показало кадры уничтожения танков Leopard
Минобороны впервые показало видео уничтожения западных танков Leopard во время попытки контрнаступления ВСУ. РИА Новости, 06.06.2023
2023-06-06T17:00
2023-06-06T19:09
специальная военная операция на украине
россия
украина
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
германия
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МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Минобороны впервые показало видео уничтожения западных танков Leopard во время попытки контрнаступления ВСУ.На кадрах с бортовой прицельной системы российского ударного вертолета запечатлены пуски управляемых ракет по бронетехнике противника с силуэтом, характерным для боевых машин немецкого производства, а также фиксация попаданий.В ведомстве уточнили, что в ролике запечатлен момент поражения именно танков Leopard.По информации Минобороны, за минувшие сутки на Южнодонецком направлении подразделения группировки "Восток" отбили атаки ВСУ, уничтожив свыше полутора тысяч украинских военнослужащих и 28 танков, в том числе восемь Leopard и три колесных AMX-10RC.Танк Leopard 2 разработан специалистами немецкого концерна KMW для противодействия советским танкам нового поколения в 1970-х годах, с тех пор неоднократно модернизировался, ныне производится немецкой компанией Rheinmetall. Всего выпущено более 3,5 тысячи танков Leopard 2 различных модификаций.Как заявляли в правительстве ФРГ, западные союзники обещали поставить Киеву более ста боевых машин этого типа. Кроме того, сообщалось о возможности передать ВСУ порядка 170 танков Leopard 1, вооруженных 105-миллиметровой пушкой и двумя пулеметами MG3.
https://ria.ru/20230606/leopard-1876386877.html
россия
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Уничтожение танков Leopard и другой иностранной бронетехники. Видео Минобороны РФ
Минобороны России показало видео уничтожения иностранной бронетехники, в том числе танков Leopard.
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РИА Новости
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россия, украина, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность, германия, киев, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность, Германия, Киев, В мире
Минобороны впервые показало кадры уничтожения танков Leopard

Минобороны показало видео уничтожения танков Leopard при попытке контрнаступления ВСУ

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МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Минобороны впервые показало видео уничтожения западных танков Leopard во время попытки контрнаступления ВСУ.
На кадрах с бортовой прицельной системы российского ударного вертолета запечатлены пуски управляемых ракет по бронетехнике противника с силуэтом, характерным для боевых машин немецкого производства, а также фиксация попаданий.
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В ведомстве уточнили, что в ролике запечатлен момент поражения именно танков Leopard.
По информации Минобороны, за минувшие сутки на Южнодонецком направлении подразделения группировки "Восток" отбили атаки ВСУ, уничтожив свыше полутора тысяч украинских военнослужащих и 28 танков, в том числе восемь Leopard и три колесных AMX-10RC.
Танк Leopard 2 разработан специалистами немецкого концерна KMW для противодействия советским танкам нового поколения в 1970-х годах, с тех пор неоднократно модернизировался, ныне производится немецкой компанией Rheinmetall. Всего выпущено более 3,5 тысячи танков Leopard 2 различных модификаций.
Как заявляли в правительстве ФРГ, западные союзники обещали поставить Киеву более ста боевых машин этого типа. Кроме того, сообщалось о возможности передать ВСУ порядка 170 танков Leopard 1, вооруженных 105-миллиметровой пушкой и двумя пулеметами MG3.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаВооруженные силы РФВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)БезопасностьГерманияКиевВ мире
 
 
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