https://ria.ru/20230606/tekhnika-1876525858.html

Минобороны впервые показало кадры уничтожения танков Leopard

Минобороны впервые показало кадры уничтожения танков Leopard - РИА Новости, 06.06.2023

Минобороны впервые показало кадры уничтожения танков Leopard

Минобороны впервые показало видео уничтожения западных танков Leopard во время попытки контрнаступления ВСУ. РИА Новости, 06.06.2023

2023-06-06T17:00

2023-06-06T17:00

2023-06-06T19:09

специальная военная операция на украине

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вооруженные силы рф

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МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Минобороны впервые показало видео уничтожения западных танков Leopard во время попытки контрнаступления ВСУ.На кадрах с бортовой прицельной системы российского ударного вертолета запечатлены пуски управляемых ракет по бронетехнике противника с силуэтом, характерным для боевых машин немецкого производства, а также фиксация попаданий.В ведомстве уточнили, что в ролике запечатлен момент поражения именно танков Leopard.По информации Минобороны, за минувшие сутки на Южнодонецком направлении подразделения группировки "Восток" отбили атаки ВСУ, уничтожив свыше полутора тысяч украинских военнослужащих и 28 танков, в том числе восемь Leopard и три колесных AMX-10RC.Танк Leopard 2 разработан специалистами немецкого концерна KMW для противодействия советским танкам нового поколения в 1970-х годах, с тех пор неоднократно модернизировался, ныне производится немецкой компанией Rheinmetall. Всего выпущено более 3,5 тысячи танков Leopard 2 различных модификаций.Как заявляли в правительстве ФРГ, западные союзники обещали поставить Киеву более ста боевых машин этого типа. Кроме того, сообщалось о возможности передать ВСУ порядка 170 танков Leopard 1, вооруженных 105-миллиметровой пушкой и двумя пулеметами MG3.

https://ria.ru/20230606/leopard-1876386877.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Уничтожение танков Leopard и другой иностранной бронетехники. Видео Минобороны РФ Минобороны России показало видео уничтожения иностранной бронетехники, в том числе танков Leopard. 2023-06-06T17:00 true PT0M46S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, украина, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность, германия, киев, в мире