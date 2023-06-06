Рейтинг@Mail.ru
Россия и Кувейт обсуждали сделку по поставкам российских танков - РИА Новости, 06.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:48 06.06.2023 (обновлено: 15:49 06.06.2023)
https://ria.ru/20230606/tanki-1876504681.html
Россия и Кувейт обсуждали сделку по поставкам российских танков
Россия и Кувейт обсуждали сделку по поставкам российских танков - РИА Новости, 06.06.2023
Россия и Кувейт обсуждали сделку по поставкам российских танков
Россия и Кувейт обсуждали сделку о приобретении эмиратом российских танков, Москва открыта для всех запросов Эль-Кувейта в военной сфере, заявил кувейтской... РИА Новости, 06.06.2023
2023-06-06T15:48
2023-06-06T15:49
россия
кувейт
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0a/1870754312_0:192:3103:1937_1920x0_80_0_0_c6329587e0fa32385a0a91090e5b7858.jpg
ДОХА, 6 июн - РИА Новости. Россия и Кувейт обсуждали сделку о приобретении эмиратом российских танков, Москва открыта для всех запросов Эль-Кувейта в военной сфере, заявил кувейтской газете Al Qabas новый посол России в Кувейте Владимир Желтов. В конце мая он вручил верительные грамоты наследному принцу Кувейта Мишаалю Аль Джаберу Ас Сабаху. Говоря о военном сотрудничестве между Россией и Кувейтом, Желтов указал, что "у кувейтской стороны есть некоторое оружие российского производства, такое как ракетные установки и бронетехника, были разговоры о сделке по поставке танков. Мы открыты для всех запросов Кувейта".
https://ria.ru/20221006/sdelka-1822104093.html
россия
кувейт
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0a/1870754312_170:0:2899:2047_1920x0_80_0_0_ccc9ccbd09102b76ebe662fa753876ac.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, кувейт, в мире
Россия, Кувейт, В мире
Россия и Кувейт обсуждали сделку по поставкам российских танков

Посол Желтов заявил, что Россия и Кувейт обсуждали сделку о приобретении российских танков

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкТанк Т-72Б3
Танк Т-72Б3 - РИА Новости, 1920, 06.06.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Танк Т-72Б3. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОХА, 6 июн - РИА Новости. Россия и Кувейт обсуждали сделку о приобретении эмиратом российских танков, Москва открыта для всех запросов Эль-Кувейта в военной сфере, заявил кувейтской газете Al Qabas новый посол России в Кувейте Владимир Желтов.
В конце мая он вручил верительные грамоты наследному принцу Кувейта Мишаалю Аль Джаберу Ас Сабаху.
Говоря о военном сотрудничестве между Россией и Кувейтом, Желтов указал, что "у кувейтской стороны есть некоторое оружие российского производства, такое как ракетные установки и бронетехника, были разговоры о сделке по поставке танков. Мы открыты для всех запросов Кувейта".
Передвижной зенитный ракетный комплекс NASAMS - РИА Новости, 1920, 06.10.2022
США одобрили возможную сделку по продаже Кувейту ЗРК NASAMS
6 октября 2022, 23:06
 
РоссияКувейтВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала