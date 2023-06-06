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Россия и Кувейт обсуждали сделку по поставкам российских танков
Россия и Кувейт обсуждали сделку по поставкам российских танков - РИА Новости, 06.06.2023
Россия и Кувейт обсуждали сделку по поставкам российских танков
Россия и Кувейт обсуждали сделку о приобретении эмиратом российских танков, Москва открыта для всех запросов Эль-Кувейта в военной сфере, заявил кувейтской... РИА Новости, 06.06.2023
2023-06-06T15:48
2023-06-06T15:48
2023-06-06T15:49
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ДОХА, 6 июн - РИА Новости. Россия и Кувейт обсуждали сделку о приобретении эмиратом российских танков, Москва открыта для всех запросов Эль-Кувейта в военной сфере, заявил кувейтской газете Al Qabas новый посол России в Кувейте Владимир Желтов. В конце мая он вручил верительные грамоты наследному принцу Кувейта Мишаалю Аль Джаберу Ас Сабаху. Говоря о военном сотрудничестве между Россией и Кувейтом, Желтов указал, что "у кувейтской стороны есть некоторое оружие российского производства, такое как ракетные установки и бронетехника, были разговоры о сделке по поставке танков. Мы открыты для всех запросов Кувейта".
https://ria.ru/20221006/sdelka-1822104093.html
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россия, кувейт, в мире
Россия и Кувейт обсуждали сделку по поставкам российских танков
Посол Желтов заявил, что Россия и Кувейт обсуждали сделку о приобретении российских танков