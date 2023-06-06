https://ria.ru/20230606/tanki-1876348120.html
Российские военные отбили атаку ВСУ, уничтожив 17 танков
Российские военные отбили атаку ВСУ, уничтожив 17 танков - РИА Новости, 06.06.2023
Российские военные отбили атаку ВСУ, уничтожив 17 танков
Группировка российских войск "Восток" пресекла очередную попытку ВСУ атаковать на Южнодонецком направлении, в общей сложности противник потерял здесь 17 танков, РИА Новости, 06.06.2023
2023-06-06T05:03
2023-06-06T05:03
2023-06-06T10:04
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МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Группировка российских войск "Восток" пресекла очередную попытку ВСУ атаковать на Южнодонецком направлении, в общей сложности противник потерял здесь 17 танков, сообщил начальник пресс-центра группировки Олег Чехов."На Южнодонецком направлении передовыми подразделениями группировки "Восток" пресечена попытка противника перейти в наступление. При поддержке артиллерии и авиации уничтожено 13 танков, две БМП, шесть бронеавтомобилей в районе Привольного и Нескучного, а также один танк и живая сила ВСУ в районе Новодаровки", — сказал Чехов.Кроме того, три танка, три бронеавтомобиля и пять пикапов уничтожены в районе Ольговского, пресечена попытка противника разведки боем севернее Никольского. Средства ПВО уничтожили украинские беспилотники "Валькирия", "Фурия" и "Лелека".На Запорожском направлении военные поразили украинский опорный пункт в районе Степового, станцию радиоэлектронной борьбы и живую силу в районе Новоданиловки, а также пункты временной дислокации в Новоандреевке и возле Щербаков.В ходе контрбатарейной борьбы артиллеристы группировки уничтожили украинскую гаубицу "Мста-Б" в районе Червоной Криницы.
https://ria.ru/20230606/kontrnastuplenie-1876340929.html
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привольное, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Привольное, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
Российские военные отбили атаку ВСУ, уничтожив 17 танков
Группировка "Восток" отбила на Южнодонецком направлении атаку ВСУ, уничтожив 17 танков
МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Группировка российских войск "Восток" пресекла очередную попытку ВСУ атаковать на Южнодонецком направлении, в общей сложности противник потерял здесь 17 танков, сообщил начальник пресс-центра группировки Олег Чехов.
"На Южнодонецком направлении передовыми подразделениями группировки "Восток" пресечена попытка противника перейти в наступление. При поддержке артиллерии и авиации уничтожено 13 танков, две БМП, шесть бронеавтомобилей в районе Привольного
и Нескучного, а также один танк и живая сила ВСУ в районе Новодаровки", — сказал Чехов.
Кроме того, три танка, три бронеавтомобиля и пять пикапов уничтожены в районе Ольговского, пресечена попытка противника разведки боем севернее Никольского.
Средства ПВО уничтожили украинские беспилотники "Валькирия", "Фурия" и "Лелека".
На Запорожском направлении военные поразили украинский опорный пункт в районе Степового, станцию радиоэлектронной борьбы и живую силу в районе Новоданиловки, а также пункты временной дислокации в Новоандреевке и возле Щербаков.
В ходе контрбатарейной борьбы артиллеристы группировки уничтожили украинскую гаубицу "Мста-Б" в районе Червоной Криницы.
СМИ: в Пентагоне не могут понять, началось ли наступление украинских войск