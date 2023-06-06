https://ria.ru/20230606/tanki-1876348120.html

Российские военные отбили атаку ВСУ, уничтожив 17 танков

Российские военные отбили атаку ВСУ, уничтожив 17 танков - РИА Новости, 06.06.2023

Российские военные отбили атаку ВСУ, уничтожив 17 танков

Группировка российских войск "Восток" пресекла очередную попытку ВСУ атаковать на Южнодонецком направлении, в общей сложности противник потерял здесь 17 танков, РИА Новости, 06.06.2023

2023-06-06T05:03

2023-06-06T05:03

2023-06-06T10:04

специальная военная операция на украине

привольное

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Группировка российских войск "Восток" пресекла очередную попытку ВСУ атаковать на Южнодонецком направлении, в общей сложности противник потерял здесь 17 танков, сообщил начальник пресс-центра группировки Олег Чехов."На Южнодонецком направлении передовыми подразделениями группировки "Восток" пресечена попытка противника перейти в наступление. При поддержке артиллерии и авиации уничтожено 13 танков, две БМП, шесть бронеавтомобилей в районе Привольного и Нескучного, а также один танк и живая сила ВСУ в районе Новодаровки", — сказал Чехов.Кроме того, три танка, три бронеавтомобиля и пять пикапов уничтожены в районе Ольговского, пресечена попытка противника разведки боем севернее Никольского. Средства ПВО уничтожили украинские беспилотники "Валькирия", "Фурия" и "Лелека".На Запорожском направлении военные поразили украинский опорный пункт в районе Степового, станцию радиоэлектронной борьбы и живую силу в районе Новоданиловки, а также пункты временной дислокации в Новоандреевке и возле Щербаков.В ходе контрбатарейной борьбы артиллеристы группировки уничтожили украинскую гаубицу "Мста-Б" в районе Червоной Криницы.

https://ria.ru/20230606/kontrnastuplenie-1876340929.html

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привольное, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины