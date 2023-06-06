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Вбить клин между Россией и Таджикистаном никому не удастся, заявил Лавров
Вбить клин между Россией и Таджикистаном никому не удастся, заявил Лавров - РИА Новости, 06.06.2023
Вбить клин между Россией и Таджикистаном никому не удастся, заявил Лавров
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что вбить клин между Россией и Таджикистаном, несмотря на попытки, никому не удастся. РИА Новости, 06.06.2023
2023-06-06T11:39
2023-06-06T11:39
2023-06-06T11:39
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ДУШАНБЕ, 6 июн - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что вбить клин между Россией и Таджикистаном, несмотря на попытки, никому не удастся. "Вбить клин между нашими странами, а это пытаются делать многие, никому не удастся. А многовековая дружба братских народов - залог дальнейшего углубления и расширения всестороннего взаимовыгодного российско-таджикистанского партнерства и союзничества. Это дружба будет только крепнуть", - сказал он, выступая в Российско-Таджикском (Славянском) университете в Душанбе. Ранее Лавров провел переговоры с главой МИД Таджикистана Сироджиддином Мухриддином, стороны обсудили ситуацию в Афганистане, развитие двусторонних отношений и содействие России в модернизации вооруженных сил Таджикистана. В первый день визита в Душанбе, 5 июня, Лавров посетил 201-ую Российскую военную базу.
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в мире, россия, таджикистан, сергей лавров, сироджиддин мухриддин
В мире, Россия, Таджикистан, Сергей Лавров, Сироджиддин Мухриддин
Вбить клин между Россией и Таджикистаном никому не удастся, заявил Лавров
Глава МИД Лавров: вбить клин между Россией и Таджикистаном никому не удастся