https://ria.ru/20230606/tadzhikistan-1876380191.html

Россия продолжит содействовать Таджикистану в модернизации армии

Россия продолжит содействовать Таджикистану в модернизации армии - РИА Новости, 06.06.2023

Россия продолжит содействовать Таджикистану в модернизации армии

Москва продолжит оказывать содействие Душанбе в модернизации вооруженных сил Таджикистана, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 06.06.2023

2023-06-06T09:57

2023-06-06T09:57

2023-06-06T09:57

безопасность

таджикистан

россия

сергей лавров

сироджиддин мухриддин

одкб

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ДУШАНБЕ, 6 июн - РИА Новости. Москва продолжит оказывать содействие Душанбе в модернизации вооруженных сил Таджикистана, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Говорили о выполнении договоренностей в сфере военного, военно-технического сотрудничества, включая реализацию программы модернизации вооруженных сил Таджикистана. Мы будем продолжать оказывать соответствующее содействие Душанбе. Все запланированные объемы будут реализованы", - заявил Лавров по итогам переговоров с главой МИД Таджикистана Сироджиддином Мухриддином. Министр добавил, что Россия признательна Таджикистану за создание условий для деятельности 201-й российской военной базы: чтобы она выполняла все свои задачи, совместно с таджикскими военными проводятся учения и маневры в интересах не только Таджикистана, но и всех стран ОДКБ. "Мы будем и далее бороться с терроризмом и экстремизмом, наркотрафиком", - добавил Лавров, подчеркнув, что особое внимание стороны в ходе переговоров уделили ситуации в Афганистане. По Афганистану, добавил российский министр, Москва и Душанбе регулярно проводят тесные доверительные консультации, а подходы сторон совпадают, в частности, по необходимости создания инклюзивного правительства в Кабуле, а также по необходимости противостояния угрозам терроризма, экстремизма, наркотрафика, исходящим с территории Афганистана.

https://ria.ru/20230428/bazy-1868338323.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, таджикистан, россия, сергей лавров, сироджиддин мухриддин, одкб