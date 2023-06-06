Рейтинг@Mail.ru
Россия продолжит содействовать Таджикистану в модернизации армии - РИА Новости, 06.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:57 06.06.2023
https://ria.ru/20230606/tadzhikistan-1876380191.html
Россия продолжит содействовать Таджикистану в модернизации армии
Россия продолжит содействовать Таджикистану в модернизации армии - РИА Новости, 06.06.2023
Россия продолжит содействовать Таджикистану в модернизации армии
Москва продолжит оказывать содействие Душанбе в модернизации вооруженных сил Таджикистана, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 06.06.2023
2023-06-06T09:57
2023-06-06T09:57
безопасность
таджикистан
россия
сергей лавров
сироджиддин мухриддин
одкб
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/1c/1743217703_0:222:3068:1948_1920x0_80_0_0_98aad3eed0ca724214a8c2f11fe0b152.jpg
ДУШАНБЕ, 6 июн - РИА Новости. Москва продолжит оказывать содействие Душанбе в модернизации вооруженных сил Таджикистана, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Говорили о выполнении договоренностей в сфере военного, военно-технического сотрудничества, включая реализацию программы модернизации вооруженных сил Таджикистана. Мы будем продолжать оказывать соответствующее содействие Душанбе. Все запланированные объемы будут реализованы", - заявил Лавров по итогам переговоров с главой МИД Таджикистана Сироджиддином Мухриддином. Министр добавил, что Россия признательна Таджикистану за создание условий для деятельности 201-й российской военной базы: чтобы она выполняла все свои задачи, совместно с таджикскими военными проводятся учения и маневры в интересах не только Таджикистана, но и всех стран ОДКБ. "Мы будем и далее бороться с терроризмом и экстремизмом, наркотрафиком", - добавил Лавров, подчеркнув, что особое внимание стороны в ходе переговоров уделили ситуации в Афганистане. По Афганистану, добавил российский министр, Москва и Душанбе регулярно проводят тесные доверительные консультации, а подходы сторон совпадают, в частности, по необходимости создания инклюзивного правительства в Кабуле, а также по необходимости противостояния угрозам терроризма, экстремизма, наркотрафика, исходящим с территории Афганистана.
https://ria.ru/20230428/bazy-1868338323.html
https://ria.ru/20230116/ucheniya-1845214159.html
таджикистан
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/1c/1743217703_337:0:3068:2048_1920x0_80_0_0_b7fcf50f4af7894d23923b66782e499c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, таджикистан, россия, сергей лавров, сироджиддин мухриддин, одкб
Безопасность, Таджикистан, Россия, Сергей Лавров, Сироджиддин Мухриддин, ОДКБ
Россия продолжит содействовать Таджикистану в модернизации армии

Лавров: Россия продолжит содействовать Таджикистану в модернизации вооруженных сил

© РИА Новости / Пресс-служба президента Таджикистана | Перейти в медиабанкТанки армии Таджикистана
Танки армии Таджикистана - РИА Новости, 1920, 06.06.2023
© РИА Новости / Пресс-служба президента Таджикистана
Перейти в медиабанк
Танки армии Таджикистана. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДУШАНБЕ, 6 июн - РИА Новости. Москва продолжит оказывать содействие Душанбе в модернизации вооруженных сил Таджикистана, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Говорили о выполнении договоренностей в сфере военного, военно-технического сотрудничества, включая реализацию программы модернизации вооруженных сил Таджикистана. Мы будем продолжать оказывать соответствующее содействие Душанбе. Все запланированные объемы будут реализованы", - заявил Лавров по итогам переговоров с главой МИД Таджикистана Сироджиддином Мухриддином.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 28.04.2023
Шойгу: Россия повышает боеготовность своих баз в Киргизии и Таджикистане
28 апреля, 09:17
Министр добавил, что Россия признательна Таджикистану за создание условий для деятельности 201-й российской военной базы: чтобы она выполняла все свои задачи, совместно с таджикскими военными проводятся учения и маневры в интересах не только Таджикистана, но и всех стран ОДКБ.
"Мы будем и далее бороться с терроризмом и экстремизмом, наркотрафиком", - добавил Лавров, подчеркнув, что особое внимание стороны в ходе переговоров уделили ситуации в Афганистане.
По Афганистану, добавил российский министр, Москва и Душанбе регулярно проводят тесные доверительные консультации, а подходы сторон совпадают, в частности, по необходимости создания инклюзивного правительства в Кабуле, а также по необходимости противостояния угрозам терроризма, экстремизма, наркотрафика, исходящим с территории Афганистана.
Военнослужащие российской армии во время учений в Таджикистане - РИА Новости, 1920, 16.01.2023
Российские военные отработали уничтожение боевиков в горах Таджикистана
16 января, 15:28
 
БезопасностьТаджикистанРоссияСергей ЛавровСироджиддин МухриддинОДКБ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала