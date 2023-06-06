https://ria.ru/20230606/t-64-1876488204.html

Украинские танки Т-64 пройдут модернизацию в Чехии

Украинские танки Т-64 пройдут модернизацию в Чехии - РИА Новости, 06.06.2023

Украинские танки Т-64 пройдут модернизацию в Чехии

Чешская фирма VOP CZ, производящая и обслуживающая бронетехнику, займется модернизацией "неназванного из соображений безопасности" числа украинских танков Т-64, РИА Новости, 06.06.2023

2023-06-06T14:59

2023-06-06T14:59

2023-06-06T15:08

специальная военная операция на украине

в мире

украина

чехия

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т-64

вооруженные силы украины

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 6 июн – РИА Новости. Чешская фирма VOP CZ, производящая и обслуживающая бронетехнику, займется модернизацией "неназванного из соображений безопасности" числа украинских танков Т-64, заявил во вторник директор фирмы Марк Шпок. "Танки будут снабжены приборами оптического наблюдения, современными средствами связи и так далее", - сказал Шпок информагентству ЧТК. По словам директора предприятия, танки десятки лет находились на хранении. Машины нуждаются в капитальном ремонте. Соглашение между VOP CZ и "Укроборонпромом" было заключено 8 февраля текущего года. Сотрудничество предусматривает производство военной техники, увеличение объемов производства боеприпасов различных калибров, развитие сервисных хабов по обслуживанию и ремонту, а также сотрудничество в сфере высоких технологий. "Укроборонпром" 18 ноября сообщил, что будет производить и разрабатывать тяжелое вооружение и военную технику совместно как минимум с шестью странами НАТО, в частности, речь идет о Польше, Чехии, Франции, Дании. В госконцерне отметили, что создают совместные оборонные предприятия, строят линии производства боеприпасов замкнутого цикла, совместно производят бронированную технику и реактивные системы залпового огня и разрабатывают совместно новые высокотехнологичные образцы вооружения. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".

https://ria.ru/20230524/oruzhie-1873896131.html

https://ria.ru/20230510/ukraina-1870892558.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, чехия, нато, т-64, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр