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На одном судне за три дня загадочно умерли три человека
На одном судне за три дня загадочно умерли три человека - РИА Новости, 06.06.2023
На одном судне за три дня загадочно умерли три человека
В американском городе Джуно на Аляске трех человек обнаружили мертвыми на одном и том же судне с разницей в несколько дней, пишет Mirror. РИА Новости, 06.06.2023
2023-06-06T06:00
2023-06-06T06:00
2023-06-06T14:11
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МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. В американском городе Джуно на Аляске трех человек обнаружили мертвыми на одном и том же судне с разницей в несколько дней, пишет Mirror.Речь идет о паруснике The Dusky Rock, пришвартованном у местного пляжа. Первый случай произошел 31 мая, когда 34-летняя женщина нашла там тело своего 51-летнего знакомого. Два дня спустя, 2 июня, в полицию сообщили об обнаружении на том же паруснике тела 28-летней девушки.По словам заявителя, он услышал на судне своего друга лай собаки, решил проверить и нашел погибшую. Приехавшая на вызов полиция обнаружила еще одно тело — это оказалась та самая 34-летняя женщина, которая сообщила о первом умершем. Больше никого на паруснике не было.Полицейские изучают обстоятельства произошедшего. По словам правоохранителей, первичный осмотр не выявил никаких признаков возможного преступления. Предполагается, что все трое умерли из-за употребления наркотиков.
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в мире, аляска, сша
На одном судне за три дня загадочно умерли три человека
Mirror: на Аляске обнаружили тела трех человек на одном судне с разницей в три дня
МОСКВА, 6 июн — РИА Новости.
В американском городе Джуно на Аляске трех человек обнаружили мертвыми на одном и том же судне с разницей в несколько дней, пишет
Mirror.
Речь идет о паруснике The Dusky Rock, пришвартованном у местного пляжа. Первый случай произошел 31 мая, когда 34-летняя женщина нашла там тело своего 51-летнего знакомого. Два дня спустя, 2 июня, в полицию сообщили об обнаружении на том же паруснике тела 28-летней девушки.
По словам заявителя, он услышал на судне своего друга лай собаки, решил проверить и нашел погибшую. Приехавшая на вызов полиция обнаружила еще одно тело — это оказалась та самая 34-летняя женщина, которая сообщила о первом умершем. Больше никого на паруснике не было.
Полицейские изучают обстоятельства произошедшего. По словам правоохранителей, первичный осмотр не выявил никаких признаков возможного преступления. Предполагается, что все трое умерли из-за употребления наркотиков.
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