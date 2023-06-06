Рейтинг@Mail.ru
На одном судне за три дня загадочно умерли три человека - РИА Новости, 06.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:00 06.06.2023 (обновлено: 14:11 06.06.2023)
https://ria.ru/20230606/sudno-1876349920.html
На одном судне за три дня загадочно умерли три человека
На одном судне за три дня загадочно умерли три человека - РИА Новости, 06.06.2023
На одном судне за три дня загадочно умерли три человека
В американском городе Джуно на Аляске трех человек обнаружили мертвыми на одном и том же судне с разницей в несколько дней, пишет Mirror. РИА Новости, 06.06.2023
2023-06-06T06:00
2023-06-06T14:11
в мире
аляска
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/1c/1805472565_0:1263:2047:2414_1920x0_80_0_0_ba78fa284832340e3bdf03a20f190dd0.jpg
МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. В американском городе Джуно на Аляске трех человек обнаружили мертвыми на одном и том же судне с разницей в несколько дней, пишет Mirror.Речь идет о паруснике The Dusky Rock, пришвартованном у местного пляжа. Первый случай произошел 31 мая, когда 34-летняя женщина нашла там тело своего 51-летнего знакомого. Два дня спустя, 2 июня, в полицию сообщили об обнаружении на том же паруснике тела 28-летней девушки.По словам заявителя, он услышал на судне своего друга лай собаки, решил проверить и нашел погибшую. Приехавшая на вызов полиция обнаружила еще одно тело — это оказалась та самая 34-летняя женщина, которая сообщила о первом умершем. Больше никого на паруснике не было.Полицейские изучают обстоятельства произошедшего. По словам правоохранителей, первичный осмотр не выявил никаких признаков возможного преступления. Предполагается, что все трое умерли из-за употребления наркотиков.
https://ria.ru/20230605/molodozheny-1876142442.html
аляска
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/1c/1805472565_0:980:2047:2515_1920x0_80_0_0_ac8a1028eeb3e728f426104e53104bfe.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, аляска, сша
В мире, Аляска, США
На одном судне за три дня загадочно умерли три человека

Mirror: на Аляске обнаружили тела трех человек на одном судне с разницей в три дня

© AP Photo / Becky BohrerПолиция Джуно, Аляска
Полиция Джуно, Аляска - РИА Новости, 1920, 06.06.2023
© AP Photo / Becky Bohrer
Полиция Джуно, Аляска. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. В американском городе Джуно на Аляске трех человек обнаружили мертвыми на одном и том же судне с разницей в несколько дней, пишет Mirror.
Речь идет о паруснике The Dusky Rock, пришвартованном у местного пляжа. Первый случай произошел 31 мая, когда 34-летняя женщина нашла там тело своего 51-летнего знакомого. Два дня спустя, 2 июня, в полицию сообщили об обнаружении на том же паруснике тела 28-летней девушки.
По словам заявителя, он услышал на судне своего друга лай собаки, решил проверить и нашел погибшую. Приехавшая на вызов полиция обнаружила еще одно тело — это оказалась та самая 34-летняя женщина, которая сообщила о первом умершем. Больше никого на паруснике не было.
Полицейские изучают обстоятельства произошедшего. По словам правоохранителей, первичный осмотр не выявил никаких признаков возможного преступления. Предполагается, что все трое умерли из-за употребления наркотиков.
Обручальные кольца - РИА Новости, 1920, 05.06.2023
Молодожены загадочно умерли в первую брачную ночь после свадьбы
5 июня, 03:37
 
В миреАляскаСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала