https://ria.ru/20230606/sud-1876440000.html

Боевик "Айдара"* выступит в суде с последним словом 14 июня

Боевик "Айдара"* выступит в суде с последним словом 14 июня - РИА Новости, 06.06.2023

Боевик "Айдара"* выступит в суде с последним словом 14 июня

Денис Мурыга, обвиняемый в участии в незаконном вооруженном формировании - украинском батальоне "Айдар"*, выступит в Южном окружном военном суде в... РИА Новости, 06.06.2023

2023-06-06T12:35

2023-06-06T12:35

2023-06-06T12:35

россия

лисичанск

федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)

ростов-на-дону

луганская народная республика

безопасность

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 6 июн - РИА Новости, Юлия Насулина. Денис Мурыга, обвиняемый в участии в незаконном вооруженном формировании - украинском батальоне "Айдар"*, выступит в Южном окружном военном суде в Ростове-на-Дону с последним словом 14 июня, сообщил РИА Новости представитель суда. Во вторник в суде продолжились прения сторон по делу. "Адвокат сообщила, что ее подзащитный не уклоняется от ответственности, и просила назначить самый минимальный срок", - сказал собеседник агентства и добавил, что выступление Мурыги с последним словом состоится 14 июня в 16.00 мск. Ранее прокурор просил суд назначить Мурыге 18 лет колонии строгого режима. По версии следствия, в начале 2015 года Мурыга вступил в незаконное вооруженное формирование, батальон "Айдар"*, прошел там обучение и выполнял обязанности по охране лагеря батальона на разных территориях. Позже, как сообщал источник РИА Новости, Мурыга стал заместителем командира подразделения "Айдар"* в Лисичанске. В марте того же года он был в составе группы "айдаровцев", которые подорвали мост в ЛНР, в результате чего погибли люди. Мурыгу задержали в апреле 2022 года при попытке въехать в Россию в потоке беженцев. Ему инкриминируют статьи УК РФ об участии в незаконном вооруженном формировании и прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности. Мурыга имеет как российское, так и украинское гражданство. В начале ноября прошлого года суд приступил к слушанию дела по существу. Подсудимый полностью признал вину. Росфинмониторинг включил Мурыгу в перечень террористов и экстремистов. Людям и организациям, попавшим в соответствующий реестр, запрещено взаимодействовать со СМИ, размещать информацию в сети, организовывать публичные мероприятия, участвовать в выборах и пользоваться любыми финансовыми услугами, которые не касаются уплаты налогов, зарплат и возмещения ущерба.*Запрещенная в России экстремистская организация

https://ria.ru/20230411/aydar-1864609764.html

https://ria.ru/20230529/pytochnaya-1874755314.html

россия

лисичанск

ростов-на-дону

луганская народная республика

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, лисичанск, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), ростов-на-дону, луганская народная республика, безопасность