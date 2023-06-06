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Боевик "Айдара"* выступит в суде с последним словом 14 июня - РИА Новости, 06.06.2023
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12:35 06.06.2023
https://ria.ru/20230606/sud-1876440000.html
Боевик "Айдара"* выступит в суде с последним словом 14 июня
Боевик "Айдара"* выступит в суде с последним словом 14 июня - РИА Новости, 06.06.2023
Боевик "Айдара"* выступит в суде с последним словом 14 июня
Денис Мурыга, обвиняемый в участии в незаконном вооруженном формировании - украинском батальоне "Айдар"*, выступит в Южном окружном военном суде в... РИА Новости, 06.06.2023
2023-06-06T12:35
2023-06-06T12:35
россия
лисичанск
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
ростов-на-дону
луганская народная республика
безопасность
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 6 июн - РИА Новости, Юлия Насулина. Денис Мурыга, обвиняемый в участии в незаконном вооруженном формировании - украинском батальоне "Айдар"*, выступит в Южном окружном военном суде в Ростове-на-Дону с последним словом 14 июня, сообщил РИА Новости представитель суда. Во вторник в суде продолжились прения сторон по делу. "Адвокат сообщила, что ее подзащитный не уклоняется от ответственности, и просила назначить самый минимальный срок", - сказал собеседник агентства и добавил, что выступление Мурыги с последним словом состоится 14 июня в 16.00 мск. Ранее прокурор просил суд назначить Мурыге 18 лет колонии строгого режима. По версии следствия, в начале 2015 года Мурыга вступил в незаконное вооруженное формирование, батальон "Айдар"*, прошел там обучение и выполнял обязанности по охране лагеря батальона на разных территориях. Позже, как сообщал источник РИА Новости, Мурыга стал заместителем командира подразделения "Айдар"* в Лисичанске. В марте того же года он был в составе группы "айдаровцев", которые подорвали мост в ЛНР, в результате чего погибли люди. Мурыгу задержали в апреле 2022 года при попытке въехать в Россию в потоке беженцев. Ему инкриминируют статьи УК РФ об участии в незаконном вооруженном формировании и прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности. Мурыга имеет как российское, так и украинское гражданство. В начале ноября прошлого года суд приступил к слушанию дела по существу. Подсудимый полностью признал вину. Росфинмониторинг включил Мурыгу в перечень террористов и экстремистов. Людям и организациям, попавшим в соответствующий реестр, запрещено взаимодействовать со СМИ, размещать информацию в сети, организовывать публичные мероприятия, участвовать в выборах и пользоваться любыми финансовыми услугами, которые не касаются уплаты налогов, зарплат и возмещения ущерба.*Запрещенная в России экстремистская организация
https://ria.ru/20230411/aydar-1864609764.html
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лисичанск
ростов-на-дону
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россия, лисичанск, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), ростов-на-дону, луганская народная республика, безопасность
Россия, Лисичанск, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг), Ростов-на-Дону, Луганская Народная Республика, Безопасность
Боевик "Айдара"* выступит в суде с последним словом 14 июня

Боевик "Айдара" Мурыга выступит в суде в Ростове-на-Дону с последним словом 14 июня

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 06.06.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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Скульптура богини Фемиды. Архивное фото
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 6 июн - РИА Новости, Юлия Насулина. Денис Мурыга, обвиняемый в участии в незаконном вооруженном формировании - украинском батальоне "Айдар"*, выступит в Южном окружном военном суде в Ростове-на-Дону с последним словом 14 июня, сообщил РИА Новости представитель суда.
Во вторник в суде продолжились прения сторон по делу.
Судебный молоток - РИА Новости, 1920, 11.04.2023
Верховный суд ЛНР приговорил боевика "Айдара"* к восьми годам колонии
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"Адвокат сообщила, что ее подзащитный не уклоняется от ответственности, и просила назначить самый минимальный срок", - сказал собеседник агентства и добавил, что выступление Мурыги с последним словом состоится 14 июня в 16.00 мск.
Ранее прокурор просил суд назначить Мурыге 18 лет колонии строгого режима.
По версии следствия, в начале 2015 года Мурыга вступил в незаконное вооруженное формирование, батальон "Айдар"*, прошел там обучение и выполнял обязанности по охране лагеря батальона на разных территориях. Позже, как сообщал источник РИА Новости, Мурыга стал заместителем командира подразделения "Айдар"* в Лисичанске. В марте того же года он был в составе группы "айдаровцев", которые подорвали мост в ЛНР, в результате чего погибли люди.
Мурыгу задержали в апреле 2022 года при попытке въехать в Россию в потоке беженцев. Ему инкриминируют статьи УК РФ об участии в незаконном вооруженном формировании и прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности. Мурыга имеет как российское, так и украинское гражданство.
В начале ноября прошлого года суд приступил к слушанию дела по существу. Подсудимый полностью признал вину.
Росфинмониторинг включил Мурыгу в перечень террористов и экстремистов. Людям и организациям, попавшим в соответствующий реестр, запрещено взаимодействовать со СМИ, размещать информацию в сети, организовывать публичные мероприятия, участвовать в выборах и пользоваться любыми финансовыми услугами, которые не касаются уплаты налогов, зарплат и возмещения ущерба.
*Запрещенная в России экстремистская организация
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РоссияЛисичанскФедеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)Ростов-на-ДонуЛуганская Народная РеспубликаБезопасность
 
 
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