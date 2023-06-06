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Замгенсека ООН рассказал о последствиях разрушений на Каховской ГЭС - РИА Новости, 06.06.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
23:11 06.06.2023 (обновлено: 23:54 06.06.2023)
https://ria.ru/20230606/stantsiya-1876603196.html
Замгенсека ООН рассказал о последствиях разрушений на Каховской ГЭС
Замгенсека ООН рассказал о последствиях разрушений на Каховской ГЭС - РИА Новости, 06.06.2023
Замгенсека ООН рассказал о последствиях разрушений на Каховской ГЭС
Разрушение Каховской ГЭС будет иметь тяжелые долгосрочные последствия для обеих сторон украинского конфликта, заявил на заседании СБ ООН заместитель генсека ООН РИА Новости, 06.06.2023
2023-06-06T23:11
2023-06-06T23:54
специальная военная операция на украине
в мире
оон
разрушение каховской гэс
киев
россия
мартин гриффитс
владимир леонтьев (новая каховка)
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ООН, 6 июн - РИА Новости. Разрушение Каховской ГЭС будет иметь тяжелые долгосрочные последствия для обеих сторон украинского конфликта, заявил на заседании СБ ООН заместитель генсека ООН по гуманитарным проблемам Мартин Гриффитс."Резервуар, который образует дамба, - это линия жизни для региона и критический источник воды для миллионов людей..." - сказал Гриффитс на заседании СБ ООН, посвященном ситуации на Каховской ГЭС.Верхняя часть Каховской ГЭС была разрушена в результате обстрелов минувшей ночью, сама дамба водохранилища не разрушена. Удар украинскими войсками по ГЭС, предположительно, наносился из РСЗО "Ольха". Идет нерегулируемый сброс воды. В ряде прибрежных населенных пунктов началась эвакуация населения. Глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев возложил ответственность за разрушение Каховской ГЭС на Киев. СК РФ сообщил, что по факту разрушения плотины Каховской ГЭС и затопления территорий возбуждено уголовное дело о теракте."Урон, который несет разрушение дамбы, означает, что жизнь станет невыносимо тяжелее для тех, кто уже страдает от конфликта, последствия невозможности доставки необходимого миллионам людей, пострадавшим от затоплений, могут быть катастрофическими", - подчеркнул Гриффитс.Замгенсека отметил, что серьезные последствия затопление окажет на сферу сельского хозяйства и энергетику. Разрушение ГЭС, по его словам, также создает угрозу перемещения мин в ранее считавшиеся "чистыми" от них регионы.
https://ria.ru/20230606/kakhovskaya_ges-1876489938.html
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в мире, оон, разрушение каховской гэс, киев, россия, мартин гриффитс, владимир леонтьев (новая каховка), следственный комитет россии (ск рф)
Специальная военная операция на Украине, В мире, ООН, Разрушение Каховской ГЭС, Киев, Россия, Мартин Гриффитс, Владимир Леонтьев (Новая Каховка), Следственный комитет России (СК РФ)
Замгенсека ООН рассказал о последствиях разрушений на Каховской ГЭС

Замгенсека ООН Гриффитс: подрыв Каховской ГЭС окажет влияние на конфликт на Украине

© Фото : Planet/TwitterРазрушения Каховской ГЭС. Фото со спутника
Разрушения Каховской ГЭС. Фото со спутника - РИА Новости, 1920, 06.06.2023
© Фото : Planet/Twitter
Разрушения Каховской ГЭС. Фото со спутника
Читать ria.ru в
ООН, 6 июн - РИА Новости. Разрушение Каховской ГЭС будет иметь тяжелые долгосрочные последствия для обеих сторон украинского конфликта, заявил на заседании СБ ООН заместитель генсека ООН по гуманитарным проблемам Мартин Гриффитс.
"Резервуар, который образует дамба, - это линия жизни для региона и критический источник воды для миллионов людей..." - сказал Гриффитс на заседании СБ ООН, посвященном ситуации на Каховской ГЭС.
Верхняя часть Каховской ГЭС была разрушена в результате обстрелов минувшей ночью, сама дамба водохранилища не разрушена. Удар украинскими войсками по ГЭС, предположительно, наносился из РСЗО "Ольха". Идет нерегулируемый сброс воды. В ряде прибрежных населенных пунктов началась эвакуация населения. Глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев возложил ответственность за разрушение Каховской ГЭС на Киев. СК РФ сообщил, что по факту разрушения плотины Каховской ГЭС и затопления территорий возбуждено уголовное дело о теракте.
"Урон, который несет разрушение дамбы, означает, что жизнь станет невыносимо тяжелее для тех, кто уже страдает от конфликта, последствия невозможности доставки необходимого миллионам людей, пострадавшим от затоплений, могут быть катастрофическими", - подчеркнул Гриффитс.
Замгенсека отметил, что серьезные последствия затопление окажет на сферу сельского хозяйства и энергетику. Разрушение ГЭС, по его словам, также создает угрозу перемещения мин в ранее считавшиеся "чистыми" от них регионы.
Затопленный центр Новой Каховки. Кадр видео
Разрушение Каховской ГЭС: террористам не дано ни победить, ни выжить
Вчера, 15:45
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреООНРазрушение Каховской ГЭСКиевРоссияМартин ГриффитсВладимир Леонтьев (Новая Каховка)Следственный комитет России (СК РФ)
 
 
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