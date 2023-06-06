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Либертарианская партия США назвала Украину "кишащей нацистами клоакой"

Либертарианская партия США назвала Украину "кишащей нацистами клоакой" - РИА Новости, 06.06.2023

Либертарианская партия США назвала Украину "кишащей нацистами клоакой"

Либертарианская партия США, относящаяся к разряду "третьих" партий (то есть не входящих в число двух доминирующих) считает Украину кишащей нацистами клоакой,... РИА Новости, 06.06.2023

2023-06-06T04:11

2023-06-06T04:11

2023-06-06T05:31

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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Либертарианская партия США, относящаяся к разряду "третьих" партий (то есть не входящих в число двух доминирующих) считает Украину кишащей нацистами клоакой, которая не заслуживает средств американских налогоплательщиков. Либертарианская партия характеризует себя как третья по величине в Штатах. Она не представлена в федеральных законодательных органах и ни одним губернатором, у нее есть лишь один мандат в палате представителей штата Вайоминг. К либертарианской партии относят себя около 700 тысяч американских избирателей.Ранее американская газета New York Times обратила внимание на использование украинскими военными нацистской символики. "Украина — это кишащая нацистами клоака, которая не заслуживает ни копейки от американских налогоплательщиков", - говорится в сообщении партии в Twitter. Как отмечает "третья" партия США, корпоративные СМИ и госдепартамент, стремясь заставить замолчать противников конфликта на Украине, называют информацию о нацистах на Украине "российской пропагандой". Ранее Владимир Зеленский не раз выкладывал фотографии с военными, у которых были эмблемы дивизии СС. В сентябре 2022 года из его Telegram-канала была удалена фотография, где в кадр попал военный с эмблемой эсэсовской дивизии "Мертвая голова". Ранее он разместил публикацию, приуроченную ко дню победы над нацизмом, пост был датирован 9 мая 2022 года. На одном из фото к иллюстрации был изображен военный с размещенной на груди эмблемой уже упомянутого гитлеровского соединения. Позже публикация была отредактирована, а фото военного с нацистской символикой удалено.

https://ria.ru/20230603/ukraina-1875966936.html

https://ria.ru/20230605/politika-1875316499.html

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украина, сша, россия, владимир зеленский, владимир путин, в мире