https://ria.ru/20230606/sputniki-1876512349.html
Мишустин поручил ускоренно нарастить число спутников
Мишустин поручил ускоренно нарастить число спутников - РИА Новости, 06.06.2023
Мишустин поручил ускоренно нарастить число спутников
России для сохранения своих позиций нужно ускоренно нарастить число спутников, привлекать частный бизнес к серийному выпуску, заявил премьер-министр России... РИА Новости, 06.06.2023
2023-06-06T16:11
2023-06-06T16:11
2023-06-06T16:21
экономика
космос - риа наука
россия
михаил мишустин
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. России для сохранения своих позиций нужно ускоренно нарастить число спутников, привлекать частный бизнес к серийному выпуску, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин. По словам Мишустина, цифровая трансформация отраслей, укрепление безопасности РФ невозможны без современных качественных космических услуг. Возрастающий спрос на них обеспечивается многоспутниковыми группировками, в ближайшие восемь лет в мировом масштабе их будет более 60 тысяч, подчеркнул премьер."Для сохранения позиций нам надо сконцентрировать усилия по целому ряду направлений. Прежде всего ускоренно нарастить число наших спутников до более чем тысячи. Основой станет проект "Сфера". Также предстоит развивать мощности по серийному выпуску спутников, привлечь к этой работе частный бизнес", - сказал он на стратегической сессии по развитию ракетно-космической отрасли. "И, конечно, продолжать, что очень важно, пилотируемую программу, создавая российскую орбитальную станцию", - добавил премьер.
https://ria.ru/20230527/kondor-fka-1874482271.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, космос - риа наука, россия, михаил мишустин
Экономика, Космос - РИА Наука, Россия, Михаил Мишустин
Мишустин поручил ускоренно нарастить число спутников
Мишустин заявил, что России нужно ускоренно нарастить число спутников более чем до тысячи
МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. России для сохранения своих позиций нужно ускоренно нарастить число спутников, привлекать частный бизнес к серийному выпуску, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.
По словам Мишустина, цифровая трансформация отраслей, укрепление безопасности РФ невозможны без современных качественных космических услуг. Возрастающий спрос на них обеспечивается многоспутниковыми группировками, в ближайшие восемь лет в мировом масштабе их будет более 60 тысяч, подчеркнул премьер.
"Для сохранения позиций нам надо сконцентрировать усилия по целому ряду направлений. Прежде всего ускоренно нарастить число наших спутников до более чем тысячи. Основой станет проект "Сфера". Также предстоит развивать мощности по серийному выпуску спутников, привлечь к этой работе частный бизнес", - сказал он на стратегической сессии по развитию ракетно-космической отрасли.
"И, конечно, продолжать, что очень важно, пилотируемую программу, создавая российскую орбитальную станцию", - добавил премьер.
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