https://ria.ru/20230606/sputniki-1876512349.html

Мишустин поручил ускоренно нарастить число спутников

Мишустин поручил ускоренно нарастить число спутников - РИА Новости, 06.06.2023

Мишустин поручил ускоренно нарастить число спутников

России для сохранения своих позиций нужно ускоренно нарастить число спутников, привлекать частный бизнес к серийному выпуску, заявил премьер-министр России... РИА Новости, 06.06.2023

2023-06-06T16:11

2023-06-06T16:11

2023-06-06T16:21

экономика

космос - риа наука

россия

михаил мишустин

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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. России для сохранения своих позиций нужно ускоренно нарастить число спутников, привлекать частный бизнес к серийному выпуску, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин. По словам Мишустина, цифровая трансформация отраслей, укрепление безопасности РФ невозможны без современных качественных космических услуг. Возрастающий спрос на них обеспечивается многоспутниковыми группировками, в ближайшие восемь лет в мировом масштабе их будет более 60 тысяч, подчеркнул премьер."Для сохранения позиций нам надо сконцентрировать усилия по целому ряду направлений. Прежде всего ускоренно нарастить число наших спутников до более чем тысячи. Основой станет проект "Сфера". Также предстоит развивать мощности по серийному выпуску спутников, привлечь к этой работе частный бизнес", - сказал он на стратегической сессии по развитию ракетно-космической отрасли. "И, конечно, продолжать, что очень важно, пилотируемую программу, создавая российскую орбитальную станцию", - добавил премьер.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

экономика, космос - риа наука, россия, михаил мишустин