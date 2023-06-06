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ВКС России поразили центр принятия решений ВСУ ракетным ударом - РИА Новости, 06.06.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
17:24 06.06.2023 (обновлено: 19:44 06.06.2023)
https://ria.ru/20230606/spetsoperatsiya-1876533060.html
ВКС России поразили центр принятия решений ВСУ ракетным ударом
ВКС России поразили центр принятия решений ВСУ ракетным ударом - РИА Новости, 06.06.2023
ВКС России поразили центр принятия решений ВСУ ракетным ударом
ВКС России в ночь на вторник нанесли групповой ракетный удар по одному из центров принятия решений украинских войск, сообщило Министерство обороны. РИА Новости, 06.06.2023
2023-06-06T17:24
2023-06-06T19:44
специальная военная операция на украине
россия
воздушно-космические силы россии
вооруженные силы украины
безопасность
украина
донецкая народная республика
запорожская область
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МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. ВКС России в ночь на вторник нанесли групповой ракетный удар по одному из центров принятия решений украинских войск, сообщило Министерство обороны. "Сегодня ночью Воздушно-космическими силами нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования по одному из центров принятия решений ВСУ. Назначенный объект поражен. Цель удара достигнута", — говорится в заявлении.Херсонское направлениеКак отметили в ведомстве, российские военные за сутки ликвидировали более 25 украинских солдат, два пикапа, а также самоходную артиллерийскую установку "Акация".Запорожское направлениеВ районах населенных пунктов Богдановка, Доброволье в ДНР и Щербаки в Запорожской области уничтожены склады боеприпасов 57-й, 72-й механизированных бригад ВСУ и 108-й бригады территориальной обороны, уточнили в ведомстве. Артемовское направление Сообщается, что Южная группировка войск успешно отразила четыре попытки наступления ВСУ в направлении населенных пунктов Клещеевка и Берховка в ДНР, тем самым не позволив противнику обойти или вклиниться в оборону российских подразделений.На этом направлении за сутки уничтожили:Краснолиманское направлениеРоссийские военные ликвидировали до 60 солдат ВСУ, две боевые бронированные машины, два пикапа, самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика" и гаубицы "Мста-Б" и Д-30", добавили в министерстве.В целом за сутки поражены 84 артиллерийских подразделения противника на огневых позициях, а также живая сила и военная техника в 114 районах.
https://ria.ru/20230606/svo-1876271249.html
https://ria.ru/20230606/ukraina-1876362748.html
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россия, воздушно-космические силы россии, вооруженные силы украины, безопасность, украина, донецкая народная республика, запорожская область
Специальная военная операция на Украине, Россия, Воздушно-космические силы России, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Украина, Донецкая Народная Республика, Запорожская область
ВКС России поразили центр принятия решений ВСУ ракетным ударом

Минобороны: российские военные 6 июня нанесли ракетный удар по центру принятия решений ВСУ

© РИА Новости / Нина Падалко | Перейти в медиабанкСтратегический бомбардировщик-ракетоносец
Стратегический бомбардировщик-ракетоносец - РИА Новости, 1920, 06.06.2023
© РИА Новости / Нина Падалко
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Стратегический бомбардировщик-ракетоносец. Архивное фото
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МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. ВКС России в ночь на вторник нанесли групповой ракетный удар по одному из центров принятия решений украинских войск, сообщило Министерство обороны.
"Сегодня ночью Воздушно-космическими силами нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования по одному из центров принятия решений ВСУ. Назначенный объект поражен. Цель удара достигнута", — говорится в заявлении.

Херсонское направление

Как отметили в ведомстве, российские военные за сутки ликвидировали более 25 украинских солдат, два пикапа, а также самоходную артиллерийскую установку "Акация".
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Вчера, 08:00

Запорожское направление

В районах населенных пунктов Богдановка, Доброволье в ДНР и Щербаки в Запорожской области уничтожены склады боеприпасов 57-й, 72-й механизированных бригад ВСУ и 108-й бригады территориальной обороны, уточнили в ведомстве.

Артемовское направление

Сообщается, что Южная группировка войск успешно отразила четыре попытки наступления ВСУ в направлении населенных пунктов Клещеевка и Берховка в ДНР, тем самым не позволив противнику обойти или вклиниться в оборону российских подразделений.
Уничтоженный танк ВСУ - РИА Новости, 1920, 06.06.2023
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Вчера, 09:13
На этом направлении за сутки уничтожили:
  • более 260 украинских военнослужащих;
  • пять танков;
  • четыре боевые бронированные машины;
  • четыре пикапа;
  • две установки РСЗО "Град";
  • три самоходные артиллерийские установки "Гвоздика";
  • одну самоходную артиллерийскую установку Cezar производства Франции и артиллерийскую систему М777 производства США;
  • гаубицы Д-30 и "Мста-Б".

Краснолиманское направление

Российские военные ликвидировали до 60 солдат ВСУ, две боевые бронированные машины, два пикапа, самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика" и гаубицы "Мста-Б" и Д-30", добавили в министерстве.
В целом за сутки поражены 84 артиллерийских подразделения противника на огневых позициях, а также живая сила и военная техника в 114 районах.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВоздушно-космические силы РоссииВооруженные силы УкраиныБезопасностьУкраинаДонецкая Народная РеспубликаЗапорожская область
 
 
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