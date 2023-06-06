https://ria.ru/20230606/spetsoperatsiya-1876533060.html

ВКС России поразили центр принятия решений ВСУ ракетным ударом

ВКС России поразили центр принятия решений ВСУ ракетным ударом - РИА Новости, 06.06.2023

ВКС России поразили центр принятия решений ВСУ ракетным ударом

ВКС России в ночь на вторник нанесли групповой ракетный удар по одному из центров принятия решений украинских войск, сообщило Министерство обороны. РИА Новости, 06.06.2023

2023-06-06T17:24

2023-06-06T17:24

2023-06-06T19:44

специальная военная операция на украине

россия

воздушно-космические силы россии

вооруженные силы украины

безопасность

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МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. ВКС России в ночь на вторник нанесли групповой ракетный удар по одному из центров принятия решений украинских войск, сообщило Министерство обороны. "Сегодня ночью Воздушно-космическими силами нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования по одному из центров принятия решений ВСУ. Назначенный объект поражен. Цель удара достигнута", — говорится в заявлении.Херсонское направлениеКак отметили в ведомстве, российские военные за сутки ликвидировали более 25 украинских солдат, два пикапа, а также самоходную артиллерийскую установку "Акация".Запорожское направлениеВ районах населенных пунктов Богдановка, Доброволье в ДНР и Щербаки в Запорожской области уничтожены склады боеприпасов 57-й, 72-й механизированных бригад ВСУ и 108-й бригады территориальной обороны, уточнили в ведомстве. Артемовское направление Сообщается, что Южная группировка войск успешно отразила четыре попытки наступления ВСУ в направлении населенных пунктов Клещеевка и Берховка в ДНР, тем самым не позволив противнику обойти или вклиниться в оборону российских подразделений.На этом направлении за сутки уничтожили:Краснолиманское направлениеРоссийские военные ликвидировали до 60 солдат ВСУ, две боевые бронированные машины, два пикапа, самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика" и гаубицы "Мста-Б" и Д-30", добавили в министерстве.В целом за сутки поражены 84 артиллерийских подразделения противника на огневых позициях, а также живая сила и военная техника в 114 районах.

https://ria.ru/20230606/svo-1876271249.html

https://ria.ru/20230606/ukraina-1876362748.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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россия, воздушно-космические силы россии, вооруженные силы украины, безопасность, украина, донецкая народная республика, запорожская область