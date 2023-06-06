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ВКС России поразили центр принятия решений ВСУ ракетным ударом
ВКС России поразили центр принятия решений ВСУ ракетным ударом - РИА Новости, 06.06.2023
ВКС России поразили центр принятия решений ВСУ ракетным ударом
ВКС России в ночь на вторник нанесли групповой ракетный удар по одному из центров принятия решений украинских войск, сообщило Министерство обороны. РИА Новости, 06.06.2023
2023-06-06T17:24
2023-06-06T17:24
2023-06-06T19:44
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воздушно-космические силы россии
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безопасность
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МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. ВКС России в ночь на вторник нанесли групповой ракетный удар по одному из центров принятия решений украинских войск, сообщило Министерство обороны. "Сегодня ночью Воздушно-космическими силами нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования по одному из центров принятия решений ВСУ. Назначенный объект поражен. Цель удара достигнута", — говорится в заявлении.Херсонское направлениеКак отметили в ведомстве, российские военные за сутки ликвидировали более 25 украинских солдат, два пикапа, а также самоходную артиллерийскую установку "Акация".Запорожское направлениеВ районах населенных пунктов Богдановка, Доброволье в ДНР и Щербаки в Запорожской области уничтожены склады боеприпасов 57-й, 72-й механизированных бригад ВСУ и 108-й бригады территориальной обороны, уточнили в ведомстве. Артемовское направление Сообщается, что Южная группировка войск успешно отразила четыре попытки наступления ВСУ в направлении населенных пунктов Клещеевка и Берховка в ДНР, тем самым не позволив противнику обойти или вклиниться в оборону российских подразделений.На этом направлении за сутки уничтожили:Краснолиманское направлениеРоссийские военные ликвидировали до 60 солдат ВСУ, две боевые бронированные машины, два пикапа, самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика" и гаубицы "Мста-Б" и Д-30", добавили в министерстве.В целом за сутки поражены 84 артиллерийских подразделения противника на огневых позициях, а также живая сила и военная техника в 114 районах.
https://ria.ru/20230606/svo-1876271249.html
https://ria.ru/20230606/ukraina-1876362748.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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Специальная военная операция на Украине, Россия, Воздушно-космические силы России, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Украина, Донецкая Народная Республика, Запорожская область
ВКС России поразили центр принятия решений ВСУ ракетным ударом
Минобороны: российские военные 6 июня нанесли ракетный удар по центру принятия решений ВСУ