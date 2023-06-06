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РИА Новости и фестиваль "Красная площадь" представили пьесу о Нюрнберге - РИА Новости, 06.06.2023
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11:35 06.06.2023 (обновлено: 14:50 06.06.2023)
https://ria.ru/20230606/spektakl-1876373201.html
РИА Новости и фестиваль "Красная площадь" представили пьесу о Нюрнберге
РИА Новости и фестиваль "Красная площадь" представили пьесу о Нюрнберге - РИА Новости, 06.06.2023
РИА Новости и фестиваль "Красная площадь" представили пьесу о Нюрнберге
Посетители книжного фестиваля "Красная площадь" увидели уникальный исторический проект, посвященный судебному процессу над военными преступниками нацистской... РИА Новости, 06.06.2023
2023-06-06T11:35
2023-06-06T14:50
фото
нюрнбергский процесс
история
риа новости
книжный фестиваль "красная площадь"
владимир стержаков
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Посетители книжного фестиваля "Красная площадь" увидели уникальный исторический проект, посвященный судебному процессу над военными преступниками нацистской Германии. Презентация спектакля — в фотоленте Ria.ru.
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фото, фото, нюрнбергский процесс, история, риа новости, книжный фестиваль "красная площадь", владимир стержаков, нюрнберг, валентина лисица
Фото, Нюрнбергский процесс, история, РИА Новости, Книжный фестиваль "Красная площадь", Владимир Стержаков, Нюрнберг, Валентина Лисица

РИА Новости и фестиваль "Красная площадь" представили пьесу о Нюрнберге

Читать ria.ru в
Посетители книжного фестиваля "Красная площадь" увидели уникальный исторический проект, посвященный судебному процессу над военными преступниками нацистской Германии. Презентация спектакля — в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

Премьера мультимедийного спектакля "Нюрнберг. Текст" состоялась в понедельник на главной сцене IX книжного фестиваля "Красная площадь".

Презентация мультимедийного спектакля Нюрнберг. Текст на главной сцене книжного фестиваля Красная площадь

Премьера мультимедийного спектакля "Нюрнберг. Текст" состоялась в понедельник на главной сцене IX книжного фестиваля "Красная площадь".

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

В основу совместного проекта РИА Новости и фестиваля легли материалы проекта "Нюрнберг. Начало мира" и воспоминания, очерки и репортажи классиков советской литературы.

Соавтор мультимедийного спектакля Нюрнберг. Текст Наталья Осипова выступает на презентации проекта на главной сцене книжного фестиваля Красная площадь

В основу совместного проекта РИА Новости и фестиваля легли материалы проекта "Нюрнберг. Начало мира" и воспоминания, очерки и репортажи классиков советской литературы.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Героями спектакля стали военкоры Совинформбюро и центральных газет, освещавшие ход Суда истории в 1945-1946 годах.

Актеры Елена Коробенко, Роман Сорокин, Григорий Данцигер, Владимир Стержаков, пианистка Валентина Лисица участвуют в мультимедийном спектакле Нюрнберг. Текст на главной сцене книжного фестиваля Красная площадь

Героями спектакля стали военкоры Совинформбюро и центральных газет, освещавшие ход Суда истории в 1945-1946 годах.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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3 из 11
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

Актер Владимир Стержаков в мультимедийном спектакле "Нюрнберг. Текст".

Актер Владимир Стержаков в мультимедийном спектакле Нюрнберг. Текст на главной сцене книжного фестиваля Красная площадь

Актер Владимир Стержаков в мультимедийном спектакле "Нюрнберг. Текст".

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

Важной частью постановки стала музыка Сергея Рахманинова в исполнении знаменитой пианистки Валентины Лисицы.

Пианистка Валентина Лисица на презентации мультимедийного спектакля Нюрнберг. Текст на главной сцене книжного фестиваля Красная площадь

Важной частью постановки стала музыка Сергея Рахманинова в исполнении знаменитой пианистки Валентины Лисицы.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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5 из 11
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

Актриса Елена Коробенко в спектакле "Нюрнберг. Текст" на главной сцене книжного фестиваля "Красная площадь".

Актриса Елена Коробенко в мультимедийном спектакле Нюрнберг. Текст на главной сцене книжного фестиваля Красная площадь

Актриса Елена Коробенко в спектакле "Нюрнберг. Текст" на главной сцене книжного фестиваля "Красная площадь".

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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6 из 11
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

Авторы, которые работали над проектом "Нюрнберг. Начало мира", практически на полтора года погрузились в материал и собрали огромное количество свидетельств о преступлениях нацизма.

Актеры Елена Коробенко, Роман Сорокин, Григорий Данцигер, Владимир Стержаков в мультимедийном спектакле Нюрнберг. Текст на главной сцене книжного фестиваля Красная площадь

Авторы, которые работали над проектом "Нюрнберг. Начало мира", практически на полтора года погрузились в материал и собрали огромное количество свидетельств о преступлениях нацизма.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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7 из 11
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

В какой-то момент документы приобрели новое качество — и стали пьесой.

На фото: актер Роман Сорокин в спектакле "Нюрнберг. Текст".

Актер Роман Сорокин в мультимедийном спектакле Нюрнберг. Текст на главной сцене книжного фестиваля Красная площадь

В какой-то момент документы приобрели новое качество — и стали пьесой.

На фото: актер Роман Сорокин в спектакле "Нюрнберг. Текст".

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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8 из 11
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

Спектакль "Нюрнберг. Текст" честно и открыто говорит со зрителем о страшных моментах истории.

Зрители на презентации мультимедийного спектакля Нюрнберг. Текст на главной сцене книжного фестиваля Красная площадь

Спектакль "Нюрнберг. Текст" честно и открыто говорит со зрителем о страшных моментах истории.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

Актер Григорий Данцигер в мультимедийном спектакле "Нюрнберг. Текст" на главной сцене книжного фестиваля "Красная площадь".

Актер Григорий Данцигер в мультимедийном спектакле Нюрнберг. Текст на главной сцене книжного фестиваля Красная площадь

Актер Григорий Данцигер в мультимедийном спектакле "Нюрнберг. Текст" на главной сцене книжного фестиваля "Красная площадь".

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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10 из 11
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

"Нюрнбергский процесс так удивительно драматургичен как историческое событие, что и придумывать ничего не понадобилось", — рассказала руководитель проекта Нюрнберг. Начало мира" Наталия Осипова.

Презентация мультимедийного спектакля Нюрнберг. Текст на главной сцене книжного фестиваля Красная площадь

"Нюрнбергский процесс так удивительно драматургичен как историческое событие, что и придумывать ничего не понадобилось", — рассказала руководитель проекта Нюрнберг. Начало мира" Наталия Осипова.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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ФотоНюрнбергский процессисторияРИА НовостиКнижный фестиваль "Красная площадь"Владимир СтержаковНюрнбергВалентина Лисица
 
 
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