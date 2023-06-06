РИА Новости и фестиваль "Красная площадь" представили пьесу о Нюрнберге

Премьера мультимедийного спектакля "Нюрнберг. Текст" состоялась в понедельник на главной сцене IX книжного фестиваля "Красная площадь".
Премьера мультимедийного спектакля "Нюрнберг. Текст" состоялась в понедельник на главной сцене IX книжного фестиваля "Красная площадь".
В основу совместного проекта РИА Новости и фестиваля легли материалы проекта "Нюрнберг. Начало мира" и воспоминания, очерки и репортажи классиков советской литературы.
В основу совместного проекта РИА Новости и фестиваля легли материалы проекта "Нюрнберг. Начало мира" и воспоминания, очерки и репортажи классиков советской литературы.
Героями спектакля стали военкоры Совинформбюро и центральных газет, освещавшие ход Суда истории в 1945-1946 годах.
Героями спектакля стали военкоры Совинформбюро и центральных газет, освещавшие ход Суда истории в 1945-1946 годах.
Актер Владимир Стержаков в мультимедийном спектакле "Нюрнберг. Текст".
Актер Владимир Стержаков в мультимедийном спектакле "Нюрнберг. Текст".
Важной частью постановки стала музыка Сергея Рахманинова в исполнении знаменитой пианистки Валентины Лисицы.
Важной частью постановки стала музыка Сергея Рахманинова в исполнении знаменитой пианистки Валентины Лисицы.
Актриса Елена Коробенко в спектакле "Нюрнберг. Текст" на главной сцене книжного фестиваля "Красная площадь".
Актриса Елена Коробенко в спектакле "Нюрнберг. Текст" на главной сцене книжного фестиваля "Красная площадь".
Авторы, которые работали над проектом "Нюрнберг. Начало мира", практически на полтора года погрузились в материал и собрали огромное количество свидетельств о преступлениях нацизма.
Авторы, которые работали над проектом "Нюрнберг. Начало мира", практически на полтора года погрузились в материал и собрали огромное количество свидетельств о преступлениях нацизма.
В какой-то момент документы приобрели новое качество — и стали пьесой.
На фото: актер Роман Сорокин в спектакле "Нюрнберг. Текст".
В какой-то момент документы приобрели новое качество — и стали пьесой.
На фото: актер Роман Сорокин в спектакле "Нюрнберг. Текст".
Спектакль "Нюрнберг. Текст" честно и открыто говорит со зрителем о страшных моментах истории.
Спектакль "Нюрнберг. Текст" честно и открыто говорит со зрителем о страшных моментах истории.
Актер Григорий Данцигер в мультимедийном спектакле "Нюрнберг. Текст" на главной сцене книжного фестиваля "Красная площадь".
Актер Григорий Данцигер в мультимедийном спектакле "Нюрнберг. Текст" на главной сцене книжного фестиваля "Красная площадь".
"Нюрнбергский процесс так удивительно драматургичен как историческое событие, что и придумывать ничего не понадобилось", — рассказала руководитель проекта Нюрнберг. Начало мира" Наталия Осипова.
"Нюрнбергский процесс так удивительно драматургичен как историческое событие, что и придумывать ничего не понадобилось", — рассказала руководитель проекта Нюрнберг. Начало мира" Наталия Осипова.