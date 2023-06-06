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В Польше назвали вступление Украины в ЕС своей целью - РИА Новости, 06.06.2023
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22:00 06.06.2023
https://ria.ru/20230606/soyuz-1876595532.html
В Польше назвали вступление Украины в ЕС своей целью
В Польше назвали вступление Украины в ЕС своей целью - РИА Новости, 06.06.2023
В Польше назвали вступление Украины в ЕС своей целью
Одной из целей председательства Польши в Европейском союзе в 2025 году будет вступление в союз Украины и Молдавии, заявил президент Польши Анджей Дуда в... РИА Новости, 06.06.2023
2023-06-06T22:00
2023-06-06T22:00
в мире
польша
украина
анджей дуда
евросоюз
молдавия
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ВАРШАВА, 6 июн — РИА Новости. Одной из целей председательства Польши в Европейском союзе в 2025 году будет вступление в союз Украины и Молдавии, заявил президент Польши Анджей Дуда в транслировавшемся по телевидению обращении. "Приближающееся польское председательство в ЕС мы примем уже через полтора года. Мы должны прекрасно подготовиться", - сказал он, назвав три основные цели председательства. "Первая - укрепление трансатлантического сотрудничества, отношений между ЕС и США. Вторая цель – дальнейшее расширение сообщества за счет Украины, Молдавии и Западных Балкан, а в будущем также и других стран, которые к этому стремятся. Третья цель - укрепление энергетической безопасности Европы", - указал Дуда. По его словам. "это амбициозные задачи". "Чтобы их реализовать, нужно близкое сотрудничество между президентом, правительством, сеймом и сенатом. Поэтому уже завтра я подам проект закона, который опишет рамки этого сотрудничества в контексте председательства Польши в ЕС", - заключил президент. Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе 23 июня 2022 года одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз. Для начала переговоров о вступлении странам необходимо выполнить ряд условий, включая проведение реформ. Получение статуса кандидата является лишь началом достаточно длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, Северная Македония - с 2005-го, Черногория - с 2010-го, а Сербия - с 2012-го. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, процесс занял десять лет.
https://ria.ru/20230605/generaly-1876323211.html
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в мире, польша, украина, анджей дуда, евросоюз, молдавия
В мире, Польша, Украина, Анджей Дуда, Евросоюз, Молдавия
В Польше назвали вступление Украины в ЕС своей целью

Президент Польши Дуда назначил целью председательства в ЕС вступление Украины в союз

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкГосударственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза
Государственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 06.06.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Государственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза. Архивное фото
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ВАРШАВА, 6 июн — РИА Новости. Одной из целей председательства Польши в Европейском союзе в 2025 году будет вступление в союз Украины и Молдавии, заявил президент Польши Анджей Дуда в транслировавшемся по телевидению обращении.
"Приближающееся польское председательство в ЕС мы примем уже через полтора года. Мы должны прекрасно подготовиться", - сказал он, назвав три основные цели председательства.
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"Первая - укрепление трансатлантического сотрудничества, отношений между ЕС и США. Вторая цель – дальнейшее расширение сообщества за счет Украины, Молдавии и Западных Балкан, а в будущем также и других стран, которые к этому стремятся. Третья цель - укрепление энергетической безопасности Европы", - указал Дуда.
По его словам. "это амбициозные задачи". "Чтобы их реализовать, нужно близкое сотрудничество между президентом, правительством, сеймом и сенатом. Поэтому уже завтра я подам проект закона, который опишет рамки этого сотрудничества в контексте председательства Польши в ЕС", - заключил президент.
Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе 23 июня 2022 года одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз. Для начала переговоров о вступлении странам необходимо выполнить ряд условий, включая проведение реформ.
Получение статуса кандидата является лишь началом достаточно длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, Северная Македония - с 2005-го, Черногория - с 2010-го, а Сербия - с 2012-го. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, процесс занял десять лет.
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