https://ria.ru/20230606/sovbez-1876549287.html

Белоруссия не попала в состав Совбеза ООН на 2024-2025 годы

Белоруссия не попала в состав Совбеза ООН на 2024-2025 годы - РИА Новости, 06.06.2023

Белоруссия не попала в состав Совбеза ООН на 2024-2025 годы

Белоруссия не попала в состав непостоянных членов СБ ООН на 2024-2025 годы, уступив на выборах, проходящих в Генассамблее, Словении, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 06.06.2023

2023-06-06T18:07

2023-06-06T18:07

2023-06-06T18:12

белоруссия

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ООН, 6 июн – РИА Новости. Белоруссия не попала в состав непостоянных членов СБ ООН на 2024-2025 годы, уступив на выборах, проходящих в Генассамблее, Словении, передает корреспондент РИА Новости.Для избрания государству нужно набрать две трети голосов от участвующих в голосовании или 128 голосов. За Белоруссию проголосовали 38 государств, за Словению - 153.Кроме Словении в Совбез на 2024-2025 годы избраны Алжир, Сьерра-Леоне, Республика Корея, Гайана. Эти страны прошли в состав Совбеза без конкуренции, так как их число соответствовало количеству мест от групп стран, от которых они выдвигались. Лишь в группе восточноевропейских государств за одно место боролись Словения и Белоруссия.Белоруссия выдвинула свою кандидатуру для участия в выборах на срок 2024-2025 годов в 2007 году. До декабря 2021 года Минск был единственным кандидатом от восточноевропейской группы стран на данный период. Лишь 9 декабря 2021 года Словения выдвинула свою кандидатуру в противовес Белоруссии, хотя изначально планировала избираться на срок 2042-2043 годы. Минск усмотрел в этом шаге "политический маневр (Запада - ред.), чтобы не дать Белоруссии избраться в Совет безопасности". Драматизм ситуации заключался в том, что с избранием Словении, Совбез получает в свои ряды еще одного представителя ЕС и НАТО, в случае победы Белоруссии в Совете оказался бы ближайший союзник Москвы.Совет безопасности ООН состоит из 15 членов – 5 постоянных (РФ, Китай, США, Франция, Великобритания) и 10 непостоянных. Непостоянные члены участвуют в работе Совбеза в течение 2 лет. Каждый год Генассамблеей избираются новые 5 непостоянных членов Совета. В отличие от постоянных членов, государства, избираемые на временный срок, не обладают правом вето в Совете безопасности.

https://ria.ru/20230521/oon-1873208530.html

https://ria.ru/20230505/oon-1869808956.html

белоруссия

словения

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

белоруссия, оон, в мире, словения, совет безопасности оон