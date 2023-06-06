https://ria.ru/20230606/sochi-1876461857.html

Из Сочи в Абхазию запустят скоростные поезда "Ласточка"

Из Сочи в Абхазию запустят скоростные поезда "Ласточка" - РИА Новости, 06.06.2023

Из Сочи в Абхазию запустят скоростные поезда "Ласточка"

РЖД с 8 июня 2023 года запускают скоростные электропоезда "Ласточка" между Сочи и Гагрой, сообщила компания. РИА Новости, 06.06.2023

2023-06-06T13:40

2023-06-06T13:40

2023-06-06T13:40

туризм

новости - туризм

сочи

гагра

абхазия

ржд

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/19/1867719411_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_3f4dc03a4f9843254d4046b31f76f9df.jpg

МОСКВА, 6 июн – РИА Новости. РЖД с 8 июня 2023 года запускают скоростные электропоезда "Ласточка" между Сочи и Гагрой, сообщила компания. "Скоростной комфортабельный поезд начинает курсировать между Сочи и Гагрой с 8 июня", – говорится в сообщении. Пятивагонные "Ласточки" будут ходить ежедневно, отправляясь из Сочи (без заезда в аэропорт) по местному времени в 11.54, из аэропорта Сочи в 18.52, из Гагры в Сочи (через аэропорт) в 07.30, из Гагры в аэропорт Сочи в 15.15. Время в пути будет составлять около трех часов. "В зависимости от маршрута остановки предусмотрены на станциях Имеретинский Курорт, Адлер, Хоста, Мацеста, и на остановочных пунктах Гагрыпш, Церетели (Абаата)", – пишут РЖД. Компания уточняет, что таможенный и пограничный контроль пассажиры будут проходить на станциях Веселое (Россия) и Цандрипш (Абхазия). Гражданам России для пересечения границы достаточно внутреннего паспорта."Билеты появятся в продаже совсем скоро", – добавляется в сообщении.

https://ria.ru/20230602/layner-1875854747.html

сочи

гагра

абхазия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

новости - туризм, сочи, гагра, абхазия, ржд