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Из Сочи в Абхазию запустят скоростные поезда "Ласточка"
Из Сочи в Абхазию запустят скоростные поезда "Ласточка" - РИА Новости, 06.06.2023
Из Сочи в Абхазию запустят скоростные поезда "Ласточка"
РЖД с 8 июня 2023 года запускают скоростные электропоезда "Ласточка" между Сочи и Гагрой, сообщила компания. РИА Новости, 06.06.2023
2023-06-06T13:40
2023-06-06T13:40
2023-06-06T13:40
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МОСКВА, 6 июн – РИА Новости. РЖД с 8 июня 2023 года запускают скоростные электропоезда "Ласточка" между Сочи и Гагрой, сообщила компания. "Скоростной комфортабельный поезд начинает курсировать между Сочи и Гагрой с 8 июня", – говорится в сообщении. Пятивагонные "Ласточки" будут ходить ежедневно, отправляясь из Сочи (без заезда в аэропорт) по местному времени в 11.54, из аэропорта Сочи в 18.52, из Гагры в Сочи (через аэропорт) в 07.30, из Гагры в аэропорт Сочи в 15.15. Время в пути будет составлять около трех часов. "В зависимости от маршрута остановки предусмотрены на станциях Имеретинский Курорт, Адлер, Хоста, Мацеста, и на остановочных пунктах Гагрыпш, Церетели (Абаата)", – пишут РЖД. Компания уточняет, что таможенный и пограничный контроль пассажиры будут проходить на станциях Веселое (Россия) и Цандрипш (Абхазия). Гражданам России для пересечения границы достаточно внутреннего паспорта."Билеты появятся в продаже совсем скоро", – добавляется в сообщении.
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новости - туризм, сочи, гагра, абхазия, ржд
Туризм, Новости - Туризм, Сочи, Гагра, Абхазия, РЖД
Из Сочи в Абхазию запустят скоростные поезда "Ласточка"
Сочи и Гагру с 8 июня свяжут скоростные поезда "Ласточка"
МОСКВА, 6 июн – РИА Новости. РЖД с 8 июня 2023 года запускают скоростные электропоезда "Ласточка" между Сочи и Гагрой, сообщила компания.
"Скоростной комфортабельный поезд начинает курсировать между Сочи и Гагрой с 8 июня", – говорится в сообщении.
Пятивагонные "Ласточки" будут ходить ежедневно, отправляясь из Сочи (без заезда в аэропорт) по местному времени в 11.54, из аэропорта Сочи в 18.52, из Гагры в Сочи (через аэропорт) в 07.30, из Гагры в аэропорт Сочи в 15.15. Время в пути будет составлять около трех часов.
"В зависимости от маршрута остановки предусмотрены на станциях Имеретинский Курорт, Адлер
, Хоста
, Мацеста, и на остановочных пунктах Гагрыпш, Церетели (Абаата)", – пишут РЖД.
Компания уточняет, что таможенный и пограничный контроль пассажиры будут проходить на станциях Веселое (Россия
) и Цандрипш (Абхазия). Гражданам России для пересечения границы достаточно внутреннего паспорта.
"Билеты появятся в продаже совсем скоро", – добавляется в сообщении.
Из Сочи в Абхазию в июне запустят круизный лайнер