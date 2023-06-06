https://ria.ru/20230606/sidr-1876596912.html

Число пострадавших от суррогатного сидра в России достигло 90 человек

Число пострадавших от суррогатного сидра в России достигло 90 человек - РИА Новости, 06.06.2023

Число пострадавших от суррогатного сидра в России достигло 90 человек

В России 90 человек отравились суррогатным алкоголем, в том числе четверо детей, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения. РИА Новости, 06.06.2023

2023-06-06T22:11

2023-06-06T22:11

2023-06-06T23:01

здоровье - общество

россия

массовое отравление сидром в россии

ульяновская область

происшествия

пензенская область

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. В России 90 человек отравились суррогатным алкоголем, в том числе четверо детей, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения. "По оперативным данным, на 20:00 6 июня общее число пострадавших в результате отравления суррогатным алкоголем в субъектах России составляет 90 человек, в том числе четверо несовершеннолетних и одна беременная женщина, <...> зафиксировано 29 случаев летального исхода", — говорится в заявлении.Как уточнили в ведомстве, в Ульяновской, Самарской, Нижегородской и Пензенской областях, а также в Удмуртии и Чувашии четыре пациента находятся в крайне тяжелом состоянии, 30 пациентов — в тяжелом состоянии, 26 — в состоянии средней степени тяжести."Медицинская помощь пострадавшим оказывается в полном объеме. Проведено более 20 телемедицинских консультаций специалистами Сеченовского университета, Российской детской клинической больницы и Национального медицинского исследовательского центра акушерства, гинекологии и перинатологии имени Кулакова", — указали в министерстве. Накануне стало известно об отравлениях суррогатным алкоголем жителей нескольких регионов Приволжского федерального округа. Все случаи связывают с употреблением разливного напитка "Мистер Сидр" производства ООО "Анди". Экспертиза выявила в его составе опасные примеси метанола и этилбутирата.СК России возбудил уголовные дела об оказании некачественных услуг.

https://ria.ru/20230606/otravlenie-1876569125.html

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россия

ульяновская область

пензенская область

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здоровье - общество, россия, массовое отравление сидром в россии, ульяновская область, происшествия, пензенская область, следственный комитет россии (ск рф)