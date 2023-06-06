https://ria.ru/20230606/sidr-1876596912.html
Число пострадавших от суррогатного сидра в России достигло 90 человек
Число пострадавших от суррогатного сидра в России достигло 90 человек - РИА Новости, 06.06.2023
Число пострадавших от суррогатного сидра в России достигло 90 человек
В России 90 человек отравились суррогатным алкоголем, в том числе четверо детей, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения. РИА Новости, 06.06.2023
2023-06-06T22:11
2023-06-06T22:11
2023-06-06T23:01
здоровье - общество
россия
массовое отравление сидром в россии
ульяновская область
происшествия
пензенская область
следственный комитет россии (ск рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578126443_0:317:3077:2047_1920x0_80_0_0_0de9a8e30fc3c763631b9edc85e50240.jpg
МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. В России 90 человек отравились суррогатным алкоголем, в том числе четверо детей, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения. "По оперативным данным, на 20:00 6 июня общее число пострадавших в результате отравления суррогатным алкоголем в субъектах России составляет 90 человек, в том числе четверо несовершеннолетних и одна беременная женщина, <...> зафиксировано 29 случаев летального исхода", — говорится в заявлении.Как уточнили в ведомстве, в Ульяновской, Самарской, Нижегородской и Пензенской областях, а также в Удмуртии и Чувашии четыре пациента находятся в крайне тяжелом состоянии, 30 пациентов — в тяжелом состоянии, 26 — в состоянии средней степени тяжести."Медицинская помощь пострадавшим оказывается в полном объеме. Проведено более 20 телемедицинских консультаций специалистами Сеченовского университета, Российской детской клинической больницы и Национального медицинского исследовательского центра акушерства, гинекологии и перинатологии имени Кулакова", — указали в министерстве. Накануне стало известно об отравлениях суррогатным алкоголем жителей нескольких регионов Приволжского федерального округа. Все случаи связывают с употреблением разливного напитка "Мистер Сидр" производства ООО "Анди". Экспертиза выявила в его составе опасные примеси метанола и этилбутирата.СК России возбудил уголовные дела об оказании некачественных услуг.
https://ria.ru/20230606/otravlenie-1876569125.html
https://ria.ru/20230605/otravlenie-1876193056.html
россия
ульяновская область
пензенская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578126443_58:0:2787:2047_1920x0_80_0_0_97ad95ba17a303d5251642b4c109a601.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье - общество, россия, массовое отравление сидром в россии, ульяновская область, происшествия, пензенская область, следственный комитет россии (ск рф)
Здоровье - Общество, Россия, Массовое отравление сидром в России, Ульяновская область, Происшествия, Пензенская область, Следственный комитет России (СК РФ)
Число пострадавших от суррогатного сидра в России достигло 90 человек
Минздрав: в России число пострадавших от отравления суррогатным сидром достигло 90
МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. В России 90 человек отравились суррогатным алкоголем, в том числе четверо детей, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.
"По оперативным данным, на 20:00 6 июня общее число пострадавших в результате отравления суррогатным алкоголем в субъектах России составляет 90 человек, в том числе четверо несовершеннолетних и одна беременная женщина, <...> зафиксировано 29 случаев летального исхода", — говорится в заявлении.
Самарского бизнесмена заключили под стражу по делу об отравлении сидром
Как уточнили в ведомстве, в Ульяновской, Самарской, Нижегородской и Пензенской областях
, а также в Удмуртии и Чувашии четыре пациента находятся в крайне тяжелом состоянии, 30 пациентов — в тяжелом состоянии, 26 — в состоянии средней степени тяжести.
"Медицинская помощь пострадавшим оказывается в полном объеме. Проведено более 20 телемедицинских консультаций специалистами Сеченовского университета, Российской детской клинической больницы и Национального медицинского исследовательского центра акушерства, гинекологии и перинатологии имени Кулакова", — указали в министерстве.
Накануне стало известно об отравлениях суррогатным алкоголем жителей нескольких регионов Приволжского федерального округа. Все случаи связывают с употреблением разливного напитка "Мистер Сидр" производства ООО "Анди". Экспертиза выявила в его составе опасные примеси метанола и этилбутирата.
СК
России возбудил уголовные дела об оказании некачественных услуг.
Случаи массового отравления суррогатным алкоголем в России