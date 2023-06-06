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Число пострадавших от суррогатного сидра в России достигло 90 человек - РИА Новости, 06.06.2023
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22:11 06.06.2023 (обновлено: 23:01 06.06.2023)
https://ria.ru/20230606/sidr-1876596912.html
Число пострадавших от суррогатного сидра в России достигло 90 человек
Число пострадавших от суррогатного сидра в России достигло 90 человек - РИА Новости, 06.06.2023
Число пострадавших от суррогатного сидра в России достигло 90 человек
В России 90 человек отравились суррогатным алкоголем, в том числе четверо детей, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения. РИА Новости, 06.06.2023
2023-06-06T22:11
2023-06-06T23:01
здоровье - общество
россия
массовое отравление сидром в россии
ульяновская область
происшествия
пензенская область
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. В России 90 человек отравились суррогатным алкоголем, в том числе четверо детей, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения. "По оперативным данным, на 20:00 6 июня общее число пострадавших в результате отравления суррогатным алкоголем в субъектах России составляет 90 человек, в том числе четверо несовершеннолетних и одна беременная женщина, &lt;...&gt; зафиксировано 29 случаев летального исхода", — говорится в заявлении.Как уточнили в ведомстве, в Ульяновской, Самарской, Нижегородской и Пензенской областях, а также в Удмуртии и Чувашии четыре пациента находятся в крайне тяжелом состоянии, 30 пациентов — в тяжелом состоянии, 26 — в состоянии средней степени тяжести."Медицинская помощь пострадавшим оказывается в полном объеме. Проведено более 20 телемедицинских консультаций специалистами Сеченовского университета, Российской детской клинической больницы и Национального медицинского исследовательского центра акушерства, гинекологии и перинатологии имени Кулакова", — указали в министерстве. Накануне стало известно об отравлениях суррогатным алкоголем жителей нескольких регионов Приволжского федерального округа. Все случаи связывают с употреблением разливного напитка "Мистер Сидр" производства ООО "Анди". Экспертиза выявила в его составе опасные примеси метанола и этилбутирата.СК России возбудил уголовные дела об оказании некачественных услуг.
https://ria.ru/20230606/otravlenie-1876569125.html
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ульяновская область
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здоровье - общество, россия, массовое отравление сидром в россии, ульяновская область, происшествия, пензенская область, следственный комитет россии (ск рф)
Здоровье - Общество, Россия, Массовое отравление сидром в России, Ульяновская область, Происшествия, Пензенская область, Следственный комитет России (СК РФ)
Число пострадавших от суррогатного сидра в России достигло 90 человек

Минздрав: в России число пострадавших от отравления суррогатным сидром достигло 90

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 06.06.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. В России 90 человек отравились суррогатным алкоголем, в том числе четверо детей, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.
"По оперативным данным, на 20:00 6 июня общее число пострадавших в результате отравления суррогатным алкоголем в субъектах России составляет 90 человек, в том числе четверо несовершеннолетних и одна беременная женщина, <...> зафиксировано 29 случаев летального исхода", — говорится в заявлении.
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Как уточнили в ведомстве, в Ульяновской, Самарской, Нижегородской и Пензенской областях, а также в Удмуртии и Чувашии четыре пациента находятся в крайне тяжелом состоянии, 30 пациентов — в тяжелом состоянии, 26 — в состоянии средней степени тяжести.
"Медицинская помощь пострадавшим оказывается в полном объеме. Проведено более 20 телемедицинских консультаций специалистами Сеченовского университета, Российской детской клинической больницы и Национального медицинского исследовательского центра акушерства, гинекологии и перинатологии имени Кулакова", — указали в министерстве.
Накануне стало известно об отравлениях суррогатным алкоголем жителей нескольких регионов Приволжского федерального округа. Все случаи связывают с употреблением разливного напитка "Мистер Сидр" производства ООО "Анди". Экспертиза выявила в его составе опасные примеси метанола и этилбутирата.
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