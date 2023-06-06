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Число жертв отравления сидром в Самарской области выросло до девяти человек
Число жертв отравления сидром в Самарской области выросло до девяти человек - РИА Новости, 06.06.2023
Число жертв отравления сидром в Самарской области выросло до девяти человек
Число жертв отравления суррогатным сидром в Самарской области увеличилось с семи до девяти человек, сообщили РИА Новости в минздраве региона. РИА Новости, 06.06.2023
2023-06-06T21:46
2023-06-06T21:46
2023-06-06T21:48
самарская область
массовое отравление сидром в россии
происшествия
ульяновская область
нижегородская область
здоровье - общество
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САРАТОВ, 6 июн - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Число жертв отравления суррогатным сидром в Самарской области увеличилось с семи до девяти человек, сообщили РИА Новости в минздраве региона.Ранее сообщалось о семи погибших и 16 пострадавших в Самарской области, которые отравились разливным сидром."Последняя информация такая. Погибших - девять", - сказала собеседница агентства.Как уточняется в телеграм-канале регионального минздрава, на сегодняшний день 15 жителей с отравлением после употребления сидра проходят лечение в больницах региона. "Из них трое в тяжелом состоянии, состояние 12 пациентов оценивается как средней степени тяжести", - говорится в сообщении.В Ульяновской области, в которой зафиксировано больше всего отравлений разливным сидром самарского производства, сообщалось о 20 летальных исходах, на лечении 31 человек. В Нижегородской области сообщалось о двоих погибших и четырех пострадавших, в Удмуртии - один погиб и еще один госпитализирован. В Пензенской области три человека, включая двух подростков, госпитализированы с отравлением алкогольным напитком. Ранее РИА Новости в экстренных службах уточнили, что пострадавшие тоже пили сидр. Уголовные дела расследуются по статье об оказании некачественных услуг. Суд арестовал самарского бизнесмена, ставшего фигурантом дела.
https://ria.ru/20230606/otravlenie-1876569125.html
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самарская область, массовое отравление сидром в россии, происшествия, ульяновская область, нижегородская область, здоровье - общество
Самарская область, Массовое отравление сидром в России, Происшествия, Ульяновская область, Нижегородская область, Здоровье - Общество
Число жертв отравления сидром в Самарской области выросло до девяти человек
Минздрав: число жертв отравления сидром в Самарской области выросло до девяти человек