https://ria.ru/20230606/sidr-1876593085.html

Число жертв отравления сидром в Самарской области выросло до девяти человек

Число жертв отравления сидром в Самарской области выросло до девяти человек - РИА Новости, 06.06.2023

Число жертв отравления сидром в Самарской области выросло до девяти человек

Число жертв отравления суррогатным сидром в Самарской области увеличилось с семи до девяти человек, сообщили РИА Новости в минздраве региона. РИА Новости, 06.06.2023

2023-06-06T21:46

2023-06-06T21:46

2023-06-06T21:48

самарская область

массовое отравление сидром в россии

происшествия

ульяновская область

нижегородская область

здоровье - общество

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САРАТОВ, 6 июн - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Число жертв отравления суррогатным сидром в Самарской области увеличилось с семи до девяти человек, сообщили РИА Новости в минздраве региона.Ранее сообщалось о семи погибших и 16 пострадавших в Самарской области, которые отравились разливным сидром."Последняя информация такая. Погибших - девять", - сказала собеседница агентства.Как уточняется в телеграм-канале регионального минздрава, на сегодняшний день 15 жителей с отравлением после употребления сидра проходят лечение в больницах региона. "Из них трое в тяжелом состоянии, состояние 12 пациентов оценивается как средней степени тяжести", - говорится в сообщении.В Ульяновской области, в которой зафиксировано больше всего отравлений разливным сидром самарского производства, сообщалось о 20 летальных исходах, на лечении 31 человек. В Нижегородской области сообщалось о двоих погибших и четырех пострадавших, в Удмуртии - один погиб и еще один госпитализирован. В Пензенской области три человека, включая двух подростков, госпитализированы с отравлением алкогольным напитком. Ранее РИА Новости в экстренных службах уточнили, что пострадавшие тоже пили сидр. Уголовные дела расследуются по статье об оказании некачественных услуг. Суд арестовал самарского бизнесмена, ставшего фигурантом дела.

https://ria.ru/20230606/otravlenie-1876569125.html

самарская область

ульяновская область

нижегородская область

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самарская область, массовое отравление сидром в россии, происшествия, ульяновская область, нижегородская область, здоровье - общество