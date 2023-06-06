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Число жертв отравления сидром в Самарской области выросло до девяти человек - РИА Новости, 06.06.2023
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21:46 06.06.2023 (обновлено: 21:48 06.06.2023)
https://ria.ru/20230606/sidr-1876593085.html
Число жертв отравления сидром в Самарской области выросло до девяти человек
Число жертв отравления сидром в Самарской области выросло до девяти человек - РИА Новости, 06.06.2023
Число жертв отравления сидром в Самарской области выросло до девяти человек
Число жертв отравления суррогатным сидром в Самарской области увеличилось с семи до девяти человек, сообщили РИА Новости в минздраве региона. РИА Новости, 06.06.2023
2023-06-06T21:46
2023-06-06T21:48
самарская область
массовое отравление сидром в россии
происшествия
ульяновская область
нижегородская область
здоровье - общество
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САРАТОВ, 6 июн - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Число жертв отравления суррогатным сидром в Самарской области увеличилось с семи до девяти человек, сообщили РИА Новости в минздраве региона.Ранее сообщалось о семи погибших и 16 пострадавших в Самарской области, которые отравились разливным сидром."Последняя информация такая. Погибших - девять", - сказала собеседница агентства.Как уточняется в телеграм-канале регионального минздрава, на сегодняшний день 15 жителей с отравлением после употребления сидра проходят лечение в больницах региона. "Из них трое в тяжелом состоянии, состояние 12 пациентов оценивается как средней степени тяжести", - говорится в сообщении.В Ульяновской области, в которой зафиксировано больше всего отравлений разливным сидром самарского производства, сообщалось о 20 летальных исходах, на лечении 31 человек. В Нижегородской области сообщалось о двоих погибших и четырех пострадавших, в Удмуртии - один погиб и еще один госпитализирован. В Пензенской области три человека, включая двух подростков, госпитализированы с отравлением алкогольным напитком. Ранее РИА Новости в экстренных службах уточнили, что пострадавшие тоже пили сидр. Уголовные дела расследуются по статье об оказании некачественных услуг. Суд арестовал самарского бизнесмена, ставшего фигурантом дела.
https://ria.ru/20230606/otravlenie-1876569125.html
самарская область
ульяновская область
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самарская область, массовое отравление сидром в россии, происшествия, ульяновская область, нижегородская область, здоровье - общество
Самарская область, Массовое отравление сидром в России, Происшествия, Ульяновская область, Нижегородская область, Здоровье - Общество
Число жертв отравления сидром в Самарской области выросло до девяти человек

Минздрав: число жертв отравления сидром в Самарской области выросло до девяти человек

© Depositphotos.com / belchonockЯблочный сидр
Яблочный сидр - РИА Новости, 1920, 06.06.2023
© Depositphotos.com / belchonock
Яблочный сидр. Архивное фото
Читать ria.ru в
САРАТОВ, 6 июн - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Число жертв отравления суррогатным сидром в Самарской области увеличилось с семи до девяти человек, сообщили РИА Новости в минздраве региона.
Ранее сообщалось о семи погибших и 16 пострадавших в Самарской области, которые отравились разливным сидром.
"Последняя информация такая. Погибших - девять", - сказала собеседница агентства.
Как уточняется в телеграм-канале регионального минздрава, на сегодняшний день 15 жителей с отравлением после употребления сидра проходят лечение в больницах региона. "Из них трое в тяжелом состоянии, состояние 12 пациентов оценивается как средней степени тяжести", - говорится в сообщении.
В Ульяновской области, в которой зафиксировано больше всего отравлений разливным сидром самарского производства, сообщалось о 20 летальных исходах, на лечении 31 человек. В Нижегородской области сообщалось о двоих погибших и четырех пострадавших, в Удмуртии - один погиб и еще один госпитализирован. В Пензенской области три человека, включая двух подростков, госпитализированы с отравлением алкогольным напитком. Ранее РИА Новости в экстренных службах уточнили, что пострадавшие тоже пили сидр. Уголовные дела расследуются по статье об оказании некачественных услуг. Суд арестовал самарского бизнесмена, ставшего фигурантом дела.
Статуя богини правосудия Фемиды - РИА Новости, 1920, 06.06.2023
Самарского бизнесмена заключили под стражу по делу об отравлении сидром
Вчера, 19:06
 
Самарская областьМассовое отравление сидром в РоссииПроисшествияУльяновская областьНижегородская областьЗдоровье - Общество
 
 
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