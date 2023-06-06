https://ria.ru/20230606/sidr-1876585650.html

В Волгоградской области изъяли более 600 литров продукции "Мистер сидр"

В Волгоградской области изъяли более 600 литров продукции "Мистер сидр" - РИА Новости, 06.06.2023

В Волгоградской области изъяли более 600 литров продукции "Мистер сидр"

Полиция изъяла из 10 магазинов Волгоградской области более 600 литров продукции "Мистер сидр", сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД по региону. РИА Новости, 06.06.2023

2023-06-06T20:45

2023-06-06T20:45

2023-06-06T20:45

волгоградская область

массовое отравление сидром в россии

самарская область

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

ульяновская область

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ВОЛГОГРАД, 6 июн – РИА Новости. Полиция изъяла из 10 магазинов Волгоградской области более 600 литров продукции "Мистер сидр", сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД по региону.Ранее сообщалось, что сотрудники полиции из регионального управления Роспотребнадзора выявили места продажи напитка "Мистер Сидр" в Волгограде."В 10 объектах торговли изъято из оборота свыше 600 литров спиртосодержащей продукции марки "Мистер Сидр", произведенной в феврале 2023 года. Вся изъятая продукция направлена на исследование в Управление Роспотребнадзора по Волгоградской области на предмет токсичности и содержания опасных веществ", - сообщили в полиции.Ранее стало известно о 18 случаях отравления напитком "Мистер Сидр", которые закончились летальным исходом в Ульяновской области, еще двух - в Самарской области, а также госпитализации еще двоих жителей Удмуртии, 19 жителей Ульяновской области и семерых жителей Самарской области. Все случаи связывают с употреблением разливного сидра самарского производства. Экспертиза выявила в суррогатном напитке опасные примеси метанола и этилбутирата, сообщило во вторник ГУ МВД по Ульяновской области.

https://ria.ru/20230606/sidr-1876540247.html

волгоградская область

самарская область

ульяновская область

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волгоградская область, массовое отравление сидром в россии, самарская область, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), ульяновская область