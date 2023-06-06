https://ria.ru/20230606/sidr-1876563262.html
Роспотребнадзор изъял из оборота более 37 тысяч литров "Мистера Сидра"
Роспотребнадзор изъял из оборота более 37 тысяч литров "Мистера Сидра" - РИА Новости, 06.06.2023
Роспотребнадзор изъял из оборота более 37 тысяч литров "Мистера Сидра"
Специалисты территориальных органов Роспотребнадзора изъяли из оборота 37,6 тысячи литров потенциально опасного напитка "Мистер сидр", сообщается в... РИА Новости, 06.06.2023
2023-06-06T18:49
2023-06-06T18:49
2023-06-06T18:49
происшествия
здоровье - общество
ульяновская область
массовое отравление сидром в россии
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Специалисты территориальных органов Роспотребнадзора изъяли из оборота 37,6 тысячи литров потенциально опасного напитка "Мистер сидр", сообщается в телеграм-канале ведомства. "По состоянию на 18.00 6 июня специалистами территориальных органов Роспотребнадзора изъято из оборота 37,6 тысячи литров потенциально опасного пивного напитка "Мистер сидр", произведенного на территории Самарской области", - говорится в сообщении. Наибольший объем продукции изъят в Курганской области, Удмуртии и в Крыму, уточнили в ведомстве. Продукция также выявлена и изъята на территории Владимирской области, Мордовии, Рязанской, Самарской, Ульяновской и Пензенской областей, Республики Марий Эл и Пермского края, отметили в Роспотребнадзоре. Мероприятия по выявлению и изъятию продукции продолжаются по всей стране, подчеркнули в ведомстве. Ранее сообщалось о 18 случаях отравления напитком "Мистер сидр", которые закончились летальным исходом в Ульяновской области, еще двух - в Самарской области, а также госпитализации еще двоих жителей Удмуртии, 19 жителей Ульяновской области и семерых жителей Самарской области. Все случаи связывают с употреблением разливного сидра самарского производства. Экспертиза выявила в суррогатном напитке опасные примеси метанола и этилбутирата, сообщило во вторник ГУ МВД по Ульяновской области.
https://ria.ru/20230605/sidr-1876178480.html
https://ria.ru/20230605/otravlenie-1876193056.html
ульяновская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, здоровье - общество, ульяновская область, массовое отравление сидром в россии, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Происшествия, Здоровье - Общество, Ульяновская область, Массовое отравление сидром в России, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
Роспотребнадзор изъял из оборота более 37 тысяч литров "Мистера Сидра"
Роспотребнадзор изъял из оборота 37,6 тысяч литров потенциально опасного "Мистера Сидра"