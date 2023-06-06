https://ria.ru/20230606/sidr-1876540247.html
В Москве не обнаружили продукцию "Мистер Сидр", заявили в Роспотребнадзоре
В Москве не обнаружили продукцию "Мистер Сидр", заявили в Роспотребнадзоре - РИА Новости, 06.06.2023
В Москве не обнаружили продукцию "Мистер Сидр", заявили в Роспотребнадзоре
Небезопасная продукция "Мистер Сидр" на хранении и реализации в предприятиях торговли города Москвы пока не выявлена, информация об отравлениях в городе не... РИА Новости, 06.06.2023
2023-06-06T17:42
2023-06-06T17:42
2023-06-06T17:42
москва
ульяновская область
самарская область
происшествия
анна попова
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
следственный комитет россии (ск рф)
массовое отравление сидром в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/7e4/1/1c/1563964999_0:186:3072:1914_1920x0_80_0_0_e166c6e33ed9f47ae5534a9cd93bfa00.jpg
МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Небезопасная продукция "Мистер Сидр" на хранении и реализации в предприятиях торговли города Москвы пока не выявлена, информация об отравлениях в городе не поступала, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного управления Роспотребнадзора. "До настоящего времени небезопасная продукция "Пивная продукция - "Мистер Сидр", произведенная ООО "АНДИ", на хранении и реализации в предприятиях торговли города Москвы не выявлена. Информация о зарегистрированных на территории города Москвы случаях отравлений такой продукцией в управление также не поступала", - рассказали в пресс-службе. В ведомстве отметили, что проведение мероприятий, направленных на выявление в обороте потенциально опасной продукции "Мистер Сидр", продолжается. Ситуация остается на пристальном контроле в управлении. Ранее стало известно о 18 случаях отравления, которые закончились летальным исходом в Ульяновской области, еще двух - в Самарской области, а также госпитализации еще двоих жителей Удмуртии, 19 жителей Ульяновской области и семерых жителей Самарской области. Все случаи связывают с употреблением разливного сидра самарского производства. СК возбудил уголовные дела об оказании некачественных услуг, задержан самарский предприниматель. По поручению главы СК РФ дела переданы в главное следственное управление СК РФ. Глава Роспотребнадзора Анна Попова после массового отравления алкоголем поручила региональным управлениям ведомства выявить всю продукцию "Мистер Сидр" и изъять ее из оборота.
https://ria.ru/20230606/sidr-1876522733.html
москва
ульяновская область
самарская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/7e4/1/1c/1563964999_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_d7024d147eb601e7119038d37bb89508.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, ульяновская область, самарская область, происшествия, анна попова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), следственный комитет россии (ск рф), массовое отравление сидром в россии
Москва, Ульяновская область, Самарская область, Происшествия, Анна Попова, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Следственный комитет России (СК РФ), Массовое отравление сидром в России
В Москве не обнаружили продукцию "Мистер Сидр", заявили в Роспотребнадзоре
Роспотребнадзор: в московских магазинах не обнаружили суррогатную продукцию "Мистер Сидр"