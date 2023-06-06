https://ria.ru/20230606/sidr-1876540247.html

В Москве не обнаружили продукцию "Мистер Сидр", заявили в Роспотребнадзоре

В Москве не обнаружили продукцию "Мистер Сидр", заявили в Роспотребнадзоре - РИА Новости, 06.06.2023

В Москве не обнаружили продукцию "Мистер Сидр", заявили в Роспотребнадзоре

Небезопасная продукция "Мистер Сидр" на хранении и реализации в предприятиях торговли города Москвы пока не выявлена, информация об отравлениях в городе не... РИА Новости, 06.06.2023

2023-06-06T17:42

2023-06-06T17:42

2023-06-06T17:42

москва

ульяновская область

самарская область

происшествия

анна попова

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

следственный комитет россии (ск рф)

массовое отравление сидром в россии

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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Небезопасная продукция "Мистер Сидр" на хранении и реализации в предприятиях торговли города Москвы пока не выявлена, информация об отравлениях в городе не поступала, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного управления Роспотребнадзора. "До настоящего времени небезопасная продукция "Пивная продукция - "Мистер Сидр", произведенная ООО "АНДИ", на хранении и реализации в предприятиях торговли города Москвы не выявлена. Информация о зарегистрированных на территории города Москвы случаях отравлений такой продукцией в управление также не поступала", - рассказали в пресс-службе. В ведомстве отметили, что проведение мероприятий, направленных на выявление в обороте потенциально опасной продукции "Мистер Сидр", продолжается. Ситуация остается на пристальном контроле в управлении. Ранее стало известно о 18 случаях отравления, которые закончились летальным исходом в Ульяновской области, еще двух - в Самарской области, а также госпитализации еще двоих жителей Удмуртии, 19 жителей Ульяновской области и семерых жителей Самарской области. Все случаи связывают с употреблением разливного сидра самарского производства. СК возбудил уголовные дела об оказании некачественных услуг, задержан самарский предприниматель. По поручению главы СК РФ дела переданы в главное следственное управление СК РФ. Глава Роспотребнадзора Анна Попова после массового отравления алкоголем поручила региональным управлениям ведомства выявить всю продукцию "Мистер Сидр" и изъять ее из оборота.

https://ria.ru/20230606/sidr-1876522733.html

москва

ульяновская область

самарская область

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

москва, ульяновская область, самарская область, происшествия, анна попова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), следственный комитет россии (ск рф), массовое отравление сидром в россии