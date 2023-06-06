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В Севастополе обнаружили склад с крупной партией контрафактного сидра - РИА Новости, 06.06.2023
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16:46 06.06.2023
https://ria.ru/20230606/sidr-1876522733.html
В Севастополе обнаружили склад с крупной партией контрафактного сидра
В Севастополе обнаружили склад с крупной партией контрафактного сидра - РИА Новости, 06.06.2023
В Севастополе обнаружили склад с крупной партией контрафактного сидра
В Севастополе обнаружен склад с крупной партией контрафактного сидра, его изъяли и направят на исследование, сообщила пресс-служба полиции города. РИА Новости, 06.06.2023
2023-06-06T16:46
2023-06-06T16:46
происшествия
севастополь
ульяновская область
самарская область
следственный комитет россии (ск рф)
массовое отравление сидром в россии
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн – РИА Новости. В Севастополе обнаружен склад с крупной партией контрафактного сидра, его изъяли и направят на исследование, сообщила пресс-служба полиции города."В Севастополе полиция обнаружила склад с крупной партией контрафактного сидра… Изъятая партия сидра будет направлена на физико-химическое исследование, которое определит, представляет ли напиток опасность для жизни и здоровья потребителей", - говорится в сообщении.Всего в арендованном складском помещении обнаружено 103 тридцатилитровых кегов со "слабоалкогольным спиртным сомнительного происхождения, не маркированного в соответствии с действующим законодательством"."Представители фирмы-дистрибьютора, арендующей хранилище для товара, не смогли предоставить полицейским документы, подтверждающие легальность оборота спиртосодержащей продукции", - подчеркнули в полиции.Контрафактный товар изымается из торговых объектов города. Кроме того, на складе также выявлена неучтенная партия пива.Ранее стало известно, что в Ульяновской области от отравления разливным сидром самарского производства умерли 20 человек, в Самарской области - семеро, в Нижегородской области - двое, в Удмуртии - один. СК возбудил уголовные дела об оказании некачественных услуг, задержан самарский предприниматель.
https://ria.ru/20230606/metanol-1876425636.html
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севастополь
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происшествия, севастополь, ульяновская область, самарская область, следственный комитет россии (ск рф), массовое отравление сидром в россии, россия
Происшествия, Севастополь, Ульяновская область, Самарская область, Следственный комитет России (СК РФ), Массовое отравление сидром в России, Россия
В Севастополе обнаружили склад с крупной партией контрафактного сидра

Полиция Севастополя обнаружила склад с крупной партией контрафактного сидра и изъяла ее

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкПолиция
Полиция - РИА Новости, 1920, 06.06.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Полиция. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн – РИА Новости. В Севастополе обнаружен склад с крупной партией контрафактного сидра, его изъяли и направят на исследование, сообщила пресс-служба полиции города.
"В Севастополе полиция обнаружила склад с крупной партией контрафактного сидра… Изъятая партия сидра будет направлена на физико-химическое исследование, которое определит, представляет ли напиток опасность для жизни и здоровья потребителей", - говорится в сообщении.
Всего в арендованном складском помещении обнаружено 103 тридцатилитровых кегов со "слабоалкогольным спиртным сомнительного происхождения, не маркированного в соответствии с действующим законодательством".
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"Представители фирмы-дистрибьютора, арендующей хранилище для товара, не смогли предоставить полицейским документы, подтверждающие легальность оборота спиртосодержащей продукции", - подчеркнули в полиции.
Контрафактный товар изымается из торговых объектов города. Кроме того, на складе также выявлена неучтенная партия пива.
Ранее стало известно, что в Ульяновской области от отравления разливным сидром самарского производства умерли 20 человек, в Самарской области - семеро, в Нижегородской области - двое, в Удмуртии - один. СК возбудил уголовные дела об оказании некачественных услуг, задержан самарский предприниматель.
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ПроисшествияСевастопольУльяновская областьСамарская областьСледственный комитет России (СК РФ)Массовое отравление сидром в РоссииРоссия
 
 
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