https://ria.ru/20230606/sidr-1876522733.html

В Севастополе обнаружили склад с крупной партией контрафактного сидра

В Севастополе обнаружили склад с крупной партией контрафактного сидра - РИА Новости, 06.06.2023

В Севастополе обнаружили склад с крупной партией контрафактного сидра

В Севастополе обнаружен склад с крупной партией контрафактного сидра, его изъяли и направят на исследование, сообщила пресс-служба полиции города. РИА Новости, 06.06.2023

2023-06-06T16:46

2023-06-06T16:46

2023-06-06T16:46

происшествия

севастополь

ульяновская область

самарская область

следственный комитет россии (ск рф)

массовое отравление сидром в россии

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн – РИА Новости. В Севастополе обнаружен склад с крупной партией контрафактного сидра, его изъяли и направят на исследование, сообщила пресс-служба полиции города."В Севастополе полиция обнаружила склад с крупной партией контрафактного сидра… Изъятая партия сидра будет направлена на физико-химическое исследование, которое определит, представляет ли напиток опасность для жизни и здоровья потребителей", - говорится в сообщении.Всего в арендованном складском помещении обнаружено 103 тридцатилитровых кегов со "слабоалкогольным спиртным сомнительного происхождения, не маркированного в соответствии с действующим законодательством"."Представители фирмы-дистрибьютора, арендующей хранилище для товара, не смогли предоставить полицейским документы, подтверждающие легальность оборота спиртосодержащей продукции", - подчеркнули в полиции.Контрафактный товар изымается из торговых объектов города. Кроме того, на складе также выявлена неучтенная партия пива.Ранее стало известно, что в Ульяновской области от отравления разливным сидром самарского производства умерли 20 человек, в Самарской области - семеро, в Нижегородской области - двое, в Удмуртии - один. СК возбудил уголовные дела об оказании некачественных услуг, задержан самарский предприниматель.

https://ria.ru/20230606/metanol-1876425636.html

https://ria.ru/20230606/sidr-1876500190.html

севастополь

ульяновская область

самарская область

россия

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происшествия, севастополь, ульяновская область, самарская область, следственный комитет россии (ск рф), массовое отравление сидром в россии, россия