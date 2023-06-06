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В Севастополе обнаружили склад с крупной партией контрафактного сидра
В Севастополе обнаружили склад с крупной партией контрафактного сидра - РИА Новости, 06.06.2023
В Севастополе обнаружили склад с крупной партией контрафактного сидра
В Севастополе обнаружен склад с крупной партией контрафактного сидра, его изъяли и направят на исследование, сообщила пресс-служба полиции города. РИА Новости, 06.06.2023
2023-06-06T16:46
2023-06-06T16:46
2023-06-06T16:46
происшествия
севастополь
ульяновская область
самарская область
следственный комитет россии (ск рф)
массовое отравление сидром в россии
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн – РИА Новости. В Севастополе обнаружен склад с крупной партией контрафактного сидра, его изъяли и направят на исследование, сообщила пресс-служба полиции города."В Севастополе полиция обнаружила склад с крупной партией контрафактного сидра… Изъятая партия сидра будет направлена на физико-химическое исследование, которое определит, представляет ли напиток опасность для жизни и здоровья потребителей", - говорится в сообщении.Всего в арендованном складском помещении обнаружено 103 тридцатилитровых кегов со "слабоалкогольным спиртным сомнительного происхождения, не маркированного в соответствии с действующим законодательством"."Представители фирмы-дистрибьютора, арендующей хранилище для товара, не смогли предоставить полицейским документы, подтверждающие легальность оборота спиртосодержащей продукции", - подчеркнули в полиции.Контрафактный товар изымается из торговых объектов города. Кроме того, на складе также выявлена неучтенная партия пива.Ранее стало известно, что в Ульяновской области от отравления разливным сидром самарского производства умерли 20 человек, в Самарской области - семеро, в Нижегородской области - двое, в Удмуртии - один. СК возбудил уголовные дела об оказании некачественных услуг, задержан самарский предприниматель.
https://ria.ru/20230606/metanol-1876425636.html
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происшествия, севастополь, ульяновская область, самарская область, следственный комитет россии (ск рф), массовое отравление сидром в россии, россия
Происшествия, Севастополь, Ульяновская область, Самарская область, Следственный комитет России (СК РФ), Массовое отравление сидром в России, Россия
В Севастополе обнаружили склад с крупной партией контрафактного сидра
Полиция Севастополя обнаружила склад с крупной партией контрафактного сидра и изъяла ее