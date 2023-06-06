https://ria.ru/20230606/sidr-1876521906.html

В Самарской области число пострадавших от сидра возросло до 16 человек

В Самарской области число пострадавших от сидра возросло до 16 человек - РИА Новости, 06.06.2023

В Самарской области число пострадавших от сидра возросло до 16 человек

Число пострадавших от суррогатного сидра в Самарской области выросло с 14 до 16, из них 6 человек находятся в тяжелом состоянии, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 06.06.2023

2023-06-06T16:42

2023-06-06T16:42

2023-06-06T16:42

массовое отравление сидром в россии

самарская область

здоровье - общество

происшествия

нижегородская область

следственный комитет россии (ск рф)

ульяновская область

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САРАТОВ, 6 июн - РИА Новости. Число пострадавших от суррогатного сидра в Самарской области выросло с 14 до 16, из них 6 человек находятся в тяжелом состоянии, сообщили РИА Новости в Минздраве региона.Ранее стало известно, что в Ульяновской области, в которой зафиксировано больше всего отравлений разливным сидром самарского производства, сообщалось о 18 летальных исходах, на лечении 33 человека. В Самарской области сообщалось о двоих погибших и 14 пострадавших, в Нижегородской области - двое погибших и четверо пострадавших, в Удмуртии - один погиб и еще один госпитализирован, в Чувашии - один пострадавший. СК возбудил уголовные дела об оказании некачественных услуг, задержан самарский предприниматель. По данным СК, в Пензенской области три человека, включая двух подростков, госпитализированы с отравлением алкогольным напитком. Ранее РИА Новости в экстренных службах уточнили, что пострадавшие пили сидр."В медучреждениях Самарской области проходят лечение 16 пациентов, из них шесть - в тяжелом состоянии, 10 человек - в состоянии средней степени тяжести. Всем оказывается необходимая медицинская помощь в полном объеме. Количество погибших - семь человек", - сказала собеседница агентства.

https://ria.ru/20230606/arest-1876515883.html

самарская область

нижегородская область

ульяновская область

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массовое отравление сидром в россии, самарская область, здоровье - общество, происшествия, нижегородская область, следственный комитет россии (ск рф), ульяновская область