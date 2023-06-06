https://ria.ru/20230606/sidr-1876500190.html
В Чувашии рассказали о состоянии жителя Алатыря, отравившегося сидром
В Чувашии рассказали о состоянии жителя Алатыря, отравившегося сидром - РИА Новости, 06.06.2023
В Чувашии рассказали о состоянии жителя Алатыря, отравившегося сидром
Житель Чувашии, отравившийся самарским сидром, находится в реанимации в состоянии средней степени тяжести, сообщило региональное следственное управление СК РФ. РИА Новости, 06.06.2023
2023-06-06T15:34
2023-06-06T15:34
2023-06-06T15:34
происшествия
алатырь
массовое отравление сидром в россии
чувашская республика (чувашия)
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 6 июн – РИА Новости. Житель Чувашии, отравившийся самарским сидром, находится в реанимации в состоянии средней степени тяжести, сообщило региональное следственное управление СК РФ. Ранее региональное управление Роспотребнадзора сообщило о первом случае отравления напитком "Мистер Сидр" в Чувашии. "Пятого июня в Алатырскую центральную районную больницу поступил 19-летний житель города Алатыря с признаками отравления алкогольной продукцией. В настоящее время он находится в реанимации лечебного учреждения, где ему оказывается квалифицированная медицинская помощь. Состояние потерпевшего оценивается как средней степени тяжести", - говорится в сообщении регионального СУСК. По предварительным данным следствия, перед попаданием в больницу мужчина приобрел в одном из магазинов города и употребил пивной напиток, происхождение которого устанавливается следствием. По факту отравления алкоголесодержащей продукцией проводится проверка. Следственно-оперативная группа проводит осмотр места происшествия, продукция изъята, назначено проведение химической судебной экспертизы. В Ульяновской области, в которой зафиксировано больше всего отравлений разливным сидром самарского производства, на данный момент известно о 18 летальных исходах, на лечении 33 человека. В Самарской области погибли семеро, 13 - в больнице. В Нижегородской области двое погибших и четверо пострадавших. В Удмуртии один погиб и еще один госпитализирован. СК возбудил уголовные дела об оказании некачественных услуг, задержан самарский предприниматель. Глава Роспотребнадзора Анна Попова после массового отравления алкоголем поручила региональным управлениям ведомства выявить всю продукцию "Мистер Сидр" и изъять ее из оборота.
https://ria.ru/20230606/sidr-1876464152.html
https://ria.ru/20230605/otravlenie-1876193056.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, алатырь, массовое отравление сидром в россии, чувашская республика (чувашия)
Происшествия, Алатырь, Массовое отравление сидром в России, Чувашская Республика (Чувашия)
В Чувашии рассказали о состоянии жителя Алатыря, отравившегося сидром
СК: отравившийся самарским сидром 19-летний житель Алатыря находится в реанимации