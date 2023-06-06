https://ria.ru/20230606/sidr-1876497466.html

В Подмосковье усилили меры контроля за продажей сидра

В Подмосковье усилили меры контроля за продажей сидра - РИА Новости, 06.06.2023

В Подмосковье усилили меры контроля за продажей сидра

Подмосковные власти усилили меры контроля за розничной торговлей сидром на фоне отравления контрафактным алкоголем в нескольких регионах России, сообщило... РИА Новости, 06.06.2023

2023-06-06T15:29

2023-06-06T15:29

2023-06-06T17:18

московская область (подмосковье)

ульяновская область

здоровье - общество

георгий филимонов

россия

следственный комитет россии (ск рф)

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

массовое отравление сидром в россии

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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Подмосковные власти усилили меры контроля за розничной торговлей сидром на фоне отравления контрафактным алкоголем в нескольких регионах России, сообщило министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области. "В регионе усилены меры контроля розничной торговли сидром. В единой государственной автоматизированной информационной системе заблокированы все продажи компании-производителя сидра, которым произошло массовое отравление жителей нескольких регионов России", - отметил курирующий Минсельхозпрод зампред правительства Московской области Георгий Филимонов. Ранее сообщалось об отравлениях напитками "Мистер Сидр" в Ульяновской, Самарской, Удмуртской, Пензенской и других областях. Предпринимателям уже были разосланы уведомления с просьбой при наличии данной алкогольной продукции незамедлительно снять ее с продажи и сообщить в Управление Роспотребнадзора по Московской области и в министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области. По информации министерства, с начала 2023 года официальных поставок продукции, которой произошло отравление, в Московскую область не поступало. Ранее стало известно о 18 случаях отравления, которые закончились летальным исходом в Ульяновской области, еще двух - в Самарской области, а также госпитализации еще двоих жителей Удмуртии, 19 жителей Ульяновской области и семерых жителей Самарской области. Все случаи связывают с употреблением разливного сидра самарского производства. СК возбудил уголовные дела об оказании некачественных услуг, задержан самарский предприниматель. По поручению главы СК РФ дела переданы в главное следственное управление СК РФ.

https://ria.ru/20230606/sidr-1876495351.html

московская область (подмосковье)

ульяновская область

россия

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московская область (подмосковье), ульяновская область, здоровье - общество, георгий филимонов, россия, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), массовое отравление сидром в россии, происшествия