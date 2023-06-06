https://ria.ru/20230606/sidr-1876497466.html
В Подмосковье усилили меры контроля за продажей сидра
В Подмосковье усилили меры контроля за продажей сидра - РИА Новости, 06.06.2023
В Подмосковье усилили меры контроля за продажей сидра
Подмосковные власти усилили меры контроля за розничной торговлей сидром на фоне отравления контрафактным алкоголем в нескольких регионах России, сообщило... РИА Новости, 06.06.2023
2023-06-06T15:29
2023-06-06T15:29
2023-06-06T17:18
московская область (подмосковье)
ульяновская область
здоровье - общество
георгий филимонов
россия
следственный комитет россии (ск рф)
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
массовое отравление сидром в россии
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Подмосковные власти усилили меры контроля за розничной торговлей сидром на фоне отравления контрафактным алкоголем в нескольких регионах России, сообщило министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области. "В регионе усилены меры контроля розничной торговли сидром. В единой государственной автоматизированной информационной системе заблокированы все продажи компании-производителя сидра, которым произошло массовое отравление жителей нескольких регионов России", - отметил курирующий Минсельхозпрод зампред правительства Московской области Георгий Филимонов. Ранее сообщалось об отравлениях напитками "Мистер Сидр" в Ульяновской, Самарской, Удмуртской, Пензенской и других областях. Предпринимателям уже были разосланы уведомления с просьбой при наличии данной алкогольной продукции незамедлительно снять ее с продажи и сообщить в Управление Роспотребнадзора по Московской области и в министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области. По информации министерства, с начала 2023 года официальных поставок продукции, которой произошло отравление, в Московскую область не поступало. Ранее стало известно о 18 случаях отравления, которые закончились летальным исходом в Ульяновской области, еще двух - в Самарской области, а также госпитализации еще двоих жителей Удмуртии, 19 жителей Ульяновской области и семерых жителей Самарской области. Все случаи связывают с употреблением разливного сидра самарского производства. СК возбудил уголовные дела об оказании некачественных услуг, задержан самарский предприниматель. По поручению главы СК РФ дела переданы в главное следственное управление СК РФ.
https://ria.ru/20230606/sidr-1876495351.html
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московская область (подмосковье), ульяновская область, здоровье - общество, георгий филимонов, россия, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), массовое отравление сидром в россии, происшествия
Московская область (Подмосковье), Ульяновская область, Здоровье - Общество, Георгий Филимонов, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Массовое отравление сидром в России, Происшествия, Новости Подмосковья
В Подмосковье усилили меры контроля за продажей сидра
В Подмосковье власти усилили меры контроля за розничной торговлей сидром